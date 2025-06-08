عندما تتوقف عن ارتداء الملابس الداخلية ، تجنب هذا الخطأ الخطير

عدم ارتداء الملابس الداخلية ، أو “الذهاب كوماندوز” ، كما هو معروف بالعامية ، يمكن أن يكون متحررًا لبعض الناس. ووفقًا لـ Healthline ، يمكن أن يكون هناك بعض الفوائد أيضًا. بالنسبة للنساء ، قد يؤدي تخطي الملابس الداخلية إلى خفض خطر الإصابة بالتهابات الخميرة. الملابس الداخلية غير المصنوعة من مواد أكثر تنفسًا ، مثل القطن ، يمكن أن تصنع الرطوبة في منطقة الأعضاء التناسلية وتسمح للنمو بالميكروبات غير المرغوب فيها. وبالمثل ، يمكن للرجال تجنب الالتهابات الفطرية مثل حكة Jock ، من خلال ترك الأمور تتنفس قليلاً هناك.
ومع ذلك ، بالنسبة للنساء على وجه الخصوص ، قد يتسبب الذهاب خالي من اللباس الداخلي في الواقع في تفويت بعض العلامات الخطيرة المحتملة. يمكن أن يكون لون واتساق التصريفات المهبلية مؤشرا جيدا على الالتهابات المحتملة أو الأمراض المنقولة جنسيا. عند ارتداء سراويل داخلية ، من المرجح أن تكتشف النساء هذه التصريفات ، لأنها تميل إلى أن تكون أكثر وضوحًا وتقع في منطقة واحدة. بدون ملابس داخلية ، قد يكون من الصعب ملاحظة أي مشكلات محتملة حتى تصبح العدوى أكثر خطورة.
عدم ارتداء الملابس الداخلية يعرضك أيضًا لخطر الإصابة
تتمثل إحدى فائدة الحفاظ على عدم ملابسك الداخلية في أنه يمكنهم إنشاء حاجز فعال ضد السوستة. وفقًا لـ Business Insider ، مع ترك الأعضاء التناسلية لأحدها دون محمي من خلال الملابس الداخلية ، هناك فرصة لإلحاق شعر الجلد أو العانة أثناء قيامك بتقديم سروالك. أشارت دراسة أجريت عام 2013 المنشورة في BJU International إلى أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 17000 من إصابات الأعضاء التناسلية على مدار ثماني سنوات. وعلى الرغم من أن إصابات القضيب كانت الأكثر شيوعًا ، فقد كانت هناك أيضًا إصابات في الشفرين نتيجة للحوادث المتعلقة بالشرطة.
يحذر Business Insider أيضًا من أن عدم ارتداء الملابس الداخلية قد يترك كل من الرجال والنساء عرضة للغضب. يمكن للمواد الخشنة لبعض الملابس ، مثل الدنيم ، أن تسبب تهيج الصفن ، مجرى البول ، والفرج. تركت أعراض الغضب غير المعالجة ، يمكن أن تتفاقم. بمرور الوقت ، يمكن أن يسبب النزيف والجلد المتشقق والكسر والبثور والتهابات الجلد (في عيادة كليفلاند).
جرب هذه العادات الصحية لارتداء الملابس الداخلية
هناك إيجابيات وسلبيات على جانبي نقاش الملابس الداخلية. ومع ذلك ، يجب توخي الحذر عند اختيار ما تقرر أن تنزلق تحت ملابسك (لكل خط هيرد). يجب عليك دائمًا اختيار الملابس الداخلية المصنوعة من الأقمشة الطبيعية والتنفس ، مثل القطن. إذا كنت ترتدي ملابس داخلية مصنوعة من الدانتيل أو غيرها من المواد ، فيجب عليك القيام بذلك لفترة محدودة من الزمن فقط. بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من تغيير ملابسك الداخلية يوميًا للحفاظ على الرطوبة والبكتيريا من البناء.
تشير كليفلاند كلينك أيضًا إلى أنه ، كل ما تقرر القيام به مع ملابسك الداخلية أثناء النهار ، عندما يتعلق الأمر بالذهاب دون أن تكون غير مرغوب فيها ، فإن الليل هو الوقت المناسب. يساعد الحفاظ على مناطقك السفلية حرة في تعزيز تدفق الهواء إلى المنطقة والحفاظ على الأمور باردة. هذا مفيد بشكل خاص للنساء اللائي قد يعانون من عدوى الخميرة أو تهيج الفرج. وعندما يحين وقت غسل ملابسك الداخلية ، يجب أن تختار منظفات Hypoallergenic التي هي عطر وخالية من الصبغة لتجنب الحكة والتهيج.