عندما تتوقف عن ارتداء الملابس الداخلية ، تجنب هذا الخطأ الخطير

عدم ارتداء الملابس الداخلية ، أو “الذهاب كوماندوز” ، كما هو معروف بالعامية ، يمكن أن يكون متحررًا لبعض الناس. ووفقًا لـ Healthline ، يمكن أن يكون هناك بعض الفوائد أيضًا. بالنسبة للنساء ، قد يؤدي تخطي الملابس الداخلية إلى خفض خطر الإصابة بالتهابات الخميرة. الملابس الداخلية غير المصنوعة من مواد أكثر تنفسًا ، مثل القطن ، يمكن أن تصنع الرطوبة في منطقة الأعضاء التناسلية وتسمح للنمو بالميكروبات غير المرغوب فيها. وبالمثل ، يمكن للرجال تجنب الالتهابات الفطرية مثل حكة Jock ، من خلال ترك الأمور تتنفس قليلاً هناك.

ومع ذلك ، بالنسبة للنساء على وجه الخصوص ، قد يتسبب الذهاب خالي من اللباس الداخلي في الواقع في تفويت بعض العلامات الخطيرة المحتملة. يمكن أن يكون لون واتساق التصريفات المهبلية مؤشرا جيدا على الالتهابات المحتملة أو الأمراض المنقولة جنسيا. عند ارتداء سراويل داخلية ، من المرجح أن تكتشف النساء هذه التصريفات ، لأنها تميل إلى أن تكون أكثر وضوحًا وتقع في منطقة واحدة. بدون ملابس داخلية ، قد يكون من الصعب ملاحظة أي مشكلات محتملة حتى تصبح العدوى أكثر خطورة.