عندما تخطي وجبة الإفطار، وهذا ما يحدث لضغط الدم لديك

إذا كنت تتبع خطة الصيام المتقطع، فمن المرجح أنك سوف تكون معتادًا على تخطي وجبة الإفطار لضمان تلبية نافذة الصيام الخاصة بك. المنطق هو أن الاستمرار لفترات طويلة من عدم تناول الطعام يعلم جسمك أن يلجأ إلى مخازن الدهون للحصول على الطاقة. قد يتخطّى الأشخاص الذين يتبعون خططًا أخرى لخفض السعرات الحرارية وجبة الإفطار لتقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تناولوها خلال اليوم. قد ترغب أيضًا في عدم تناول كعك الصباح لأنك مستعجل للذهاب إلى العمل في الصباح.
بغض النظر عن سبب قيامك بذلك، فإن تخطي وجبة الإفطار قد يؤثر على صحتك. في التحليل التلوي لعام 2022 في المجلة الدولية لارتفاع ضغط الدم والذي جمع نتائج ست دراسات مع ما مجموعه 14000 شخص، فإن تفويت وجبة الصباح يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 20٪. وحتى بعد أخذ عوامل مثل الوزن ونمط الحياة والنظام الغذائي في الاعتبار، ظلت العلاقة بين وجبة الإفطار وضغط الدم ثابتة. بمعنى آخر، قد يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى تمهيد الطريق لمشاكل في قلبك، بغض النظر عن مدى صحة بقية يومك.
نظريات لماذا يرتبط الإفطار بارتفاع ضغط الدم
لدى الباحثين بعض الأفكار حول سبب ارتباط تخطي وجبة الإفطار بخطر ارتفاع ضغط الدم. عندما لا تأكل في الساعات الأولى بعد الاستيقاظ، قد تشعر بالجوع طوال اليوم، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن، وهو عامل خطر لارتفاع ضغط الدم. وقد يكون لدى من يتخلفون عن تناول وجبة الإفطار أيضًا عادات غير صحية، مثل سوء نوعية النظام الغذائي، وقلة النشاط، ومشاكل النوم. ويرتبط أيضًا الامتناع عن تناول وجبة الإفطار بالالتهاب، الذي قد يلعب دورًا في زيادة ضغط الدم.
ويرتبط أيضًا بدء يومك بدون وجبة الإفطار بارتفاع معدلات الوفاة بسبب أمراض القلب، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب. قام الباحثون بتتبع أكثر من 6000 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و 75 عامًا لمدة 20 عامًا تقريبًا، ووجدوا أن أولئك الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار مطلقًا كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 87٪. يعتقد الباحثون أن فترات الصيام الطويلة في الصباح قد تضغط على جسمك، مما يرفع ضغط الدم. يميل ضغط دمك إلى الارتفاع في الصباح مقارنة بالأوقات الأخرى من اليوم. يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار أيضًا إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
كيف تجعل فطورك صحياً للقلب؟
بالطبع، لن تفعل الكثير لضغط الدم أو صحة القلب إذا كانت وجبة الإفطار تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم أو السكر أو الدهون المشبعة. يجب أن تشتمل وجبة الإفطار الجيدة على مصدر بروتين خالي من الدهون (مثل البيض أو منتجات الألبان)، وحصة من الفاكهة أو الخضار، وبعض أنواع الحبوب الكاملة. يمكن أن تبقيك الألياف والبروتين ممتلئًا بينما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة أو الخضار في حماية قلبك. لتوفير الوقت في الصباح، جرب بعض الزبادي اليوناني قليل الدسم المغطى بالفواكه والمكسرات أو ضع بعض زبدة الفول السوداني على كعكة الوافل المصنوعة من الحبوب الكاملة. يعد الشوفان طوال الليل أيضًا خيارًا رائعًا لوجبة إفطار سريعة.
إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فإن أفضل وقت لتناول وجبة الإفطار هو ما بين 30 إلى 60 دقيقة بعد الاستيقاظ. سوف تساعد على خفض مستويات الكورتيزول لديك، والتي تميل إلى أن تكون أعلى في الصباح. سيساعد الإفطار أيضًا على موازنة مستويات الكورتيزول في وقت لاحق من اليوم لتثبيت ضغط الدم. يجب أن تشمل وجبة الإفطار الجيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم وقليلة الصوديوم مثل الموز واللبن والأفوكادو.