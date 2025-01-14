عندما تخطي وجبة الإفطار، وهذا ما يحدث لضغط الدم لديك

إذا كنت تتبع خطة الصيام المتقطع، فمن المرجح أنك سوف تكون معتادًا على تخطي وجبة الإفطار لضمان تلبية نافذة الصيام الخاصة بك. المنطق هو أن الاستمرار لفترات طويلة من عدم تناول الطعام يعلم جسمك أن يلجأ إلى مخازن الدهون للحصول على الطاقة. قد يتخطّى الأشخاص الذين يتبعون خططًا أخرى لخفض السعرات الحرارية وجبة الإفطار لتقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تناولوها خلال اليوم. قد ترغب أيضًا في عدم تناول كعك الصباح لأنك مستعجل للذهاب إلى العمل في الصباح.

بغض النظر عن سبب قيامك بذلك، فإن تخطي وجبة الإفطار قد يؤثر على صحتك. في التحليل التلوي لعام 2022 في المجلة الدولية لارتفاع ضغط الدم والذي جمع نتائج ست دراسات مع ما مجموعه 14000 شخص، فإن تفويت وجبة الصباح يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 20٪. وحتى بعد أخذ عوامل مثل الوزن ونمط الحياة والنظام الغذائي في الاعتبار، ظلت العلاقة بين وجبة الإفطار وضغط الدم ثابتة. بمعنى آخر، قد يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى تمهيد الطريق لمشاكل في قلبك، بغض النظر عن مدى صحة بقية يومك.