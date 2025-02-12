عندما يتوقف الرجال عن العادة السرية ، إليك ما يحدث لخطر ضعف الانتصاب

كل من الاستمناء وخلل الانتصاب منتشرة مع الشائعات. إذا كان لديك قضيب ، فقد تشعر أنك لست متأكدًا حقًا من الحقائق لهذين الأمرين.

بالنسبة للمبتدئين ، فإن ضعف الانتصاب ، حيث يكافح الشخص من أجل الحصول على و/أو الحفاظ على الانتصاب ، أمر شائع جدًا. على الرغم من أن العمر يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تردد الفرد من ED ، إلا أن هناك العديد من المشكلات الأخرى التي يمكن أن تسهم في ذلك. أمراض القلب والسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم هي مجرد عوامل قليلة ، لكل عيادة مايو.

يمكن أن يكون للاستمناء أيضًا تأثير على ضعف الانتصاب – ولكن ليس بالطريقة التي قد تفكر بها. وفقا لمسح عام 2018 من قبل Sex Toy Brand Tenga ، 92 ٪ من الرجال الأمريكيين يستمنون. على الرغم من هذه النسبة المئوية ، هناك شائعات مزعجة تشير إلى أن الاستمناء يمكن أن يسبب ضعف الانتصاب. عندما يبدو أن الارتباك يكمن فيما يتعلق بالاستمناء الذي يسبب ED على الأرجح بسبب فترة الحرارية ، حيث يحتاج شخص ما إلى القليل من التوقف بعد القذف للانتصاب مرة أخرى ويكون قادرًا على العمل الجنسي.

وقال أخصائي المسالك البولية جامين براهمات ، دكتوراه في الطب لـ “صحة الرجال”: “يعتمد الانتعاش على العمر ، ومقدار الإثارة التي تحصل عليها بين الجلسات والهرمونات وصحتك العامة”. “لقد وجدت الدراسات أن المراهقين يمكن أن يستغرقوا دقائق للتعافي ، في حين أن الرجال في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي قد يستغرقون من 30 إلى 60 دقيقة أو أكثر. لا توجد قاعدة صعبة وسريعة حول مدى سرعة التعافي.” بمعنى آخر ، هذا ليس استمناء يسبب إد ؛ إنه جسدك بحاجة إلى وقت خارج.

إذا كان أي شيء ، عندما تتوقف عن الاستمناء ، فإنك تزيد من خطر ضعف الانتصاب. ليس فقط بسبب التأثير البدني لعدم الاستمناء ، ولكن التأثير العقلي أيضًا.