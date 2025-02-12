عندما يتوقف الرجال عن العادة السرية ، إليك ما يحدث لخطر ضعف الانتصاب

كل من الاستمناء وخلل الانتصاب منتشرة مع الشائعات. إذا كان لديك قضيب ، فقد تشعر أنك لست متأكدًا حقًا من الحقائق لهذين الأمرين.
بالنسبة للمبتدئين ، فإن ضعف الانتصاب ، حيث يكافح الشخص من أجل الحصول على و/أو الحفاظ على الانتصاب ، أمر شائع جدًا. على الرغم من أن العمر يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تردد الفرد من ED ، إلا أن هناك العديد من المشكلات الأخرى التي يمكن أن تسهم في ذلك. أمراض القلب والسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم هي مجرد عوامل قليلة ، لكل عيادة مايو.
يمكن أن يكون للاستمناء أيضًا تأثير على ضعف الانتصاب – ولكن ليس بالطريقة التي قد تفكر بها. وفقا لمسح عام 2018 من قبل Sex Toy Brand Tenga ، 92 ٪ من الرجال الأمريكيين يستمنون. على الرغم من هذه النسبة المئوية ، هناك شائعات مزعجة تشير إلى أن الاستمناء يمكن أن يسبب ضعف الانتصاب. عندما يبدو أن الارتباك يكمن فيما يتعلق بالاستمناء الذي يسبب ED على الأرجح بسبب فترة الحرارية ، حيث يحتاج شخص ما إلى القليل من التوقف بعد القذف للانتصاب مرة أخرى ويكون قادرًا على العمل الجنسي.
وقال أخصائي المسالك البولية جامين براهمات ، دكتوراه في الطب لـ “صحة الرجال”: “يعتمد الانتعاش على العمر ، ومقدار الإثارة التي تحصل عليها بين الجلسات والهرمونات وصحتك العامة”. “لقد وجدت الدراسات أن المراهقين يمكن أن يستغرقوا دقائق للتعافي ، في حين أن الرجال في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي قد يستغرقون من 30 إلى 60 دقيقة أو أكثر. لا توجد قاعدة صعبة وسريعة حول مدى سرعة التعافي.” بمعنى آخر ، هذا ليس استمناء يسبب إد ؛ إنه جسدك بحاجة إلى وقت خارج.
إذا كان أي شيء ، عندما تتوقف عن الاستمناء ، فإنك تزيد من خطر ضعف الانتصاب. ليس فقط بسبب التأثير البدني لعدم الاستمناء ، ولكن التأثير العقلي أيضًا.
الاستمناء يساعد على منع ضعف الانتصاب عن طريق تعزيز أرضية الحوض
الاستمناء ليس فقط طبيعيًا وطبيعيًا ، بل هو بصحة جيدة للجسم. بغض النظر عن جنسك أو جنسيتك الجنسية ، فإن الاستمناء لديه مجموعة كبيرة من الفوائد. مثل الجنس ، إنها طريقة رائعة لممارسة أرضية الحوض وأرضية الحوض القوية يمكن أن تكون المفتاح لمنع خلل الانتصاب ، وكذلك سلس البول.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 المنشورة في التقارير العلمية ، عندما يتم ممارسة عضلات IschioCavernosus و Bulbocavernosus في قاع الحوض بانتظام ، فإنها تؤدي إلى زيادة الضغط في الجزء الداخلي ، وهو جزء داخلي من القضيب ، ويشجعه على أن يصبح صعبًا. كما لاحظت دراسة 2021 أيضًا ، وجدت أبحاث أخرى أن قاع الحوض الضعيف كان سبب ضعف الانتصاب في البعض.
لهذا السبب ، قد لا ترغب في التوقف عن الاستمناء. إذا كانت في كل مرة تستمني فيها فرصة لممارسة تلك العضلات المحددة ، فمن الأرجح أن تحافظ على ضعف الانتصاب فقط في الخليج ولكن ربما تجد نفسك في عمق الانتصاب أيضًا.
يمكن أن تساعد الاستمناء في ضعف الانتصاب من وجهة نظر عقلية أيضًا
إذا توقفت عن الاستمناء ، فأنت لا تتخلى عن تقوية قاع الحوض بانتظام ، ولكن عقلياً ، يساعد العادة السرية في ضعف الانتصاب أيضًا. في حين أن هناك بعض الأمراض المرتبطة بالصحة التي يمكن أن تسبب ضعف الانتصاب ، بالنسبة للبعض ، فإن ED هي نتيجة للقضايا النفسية مثل الإجهاد والاكتئاب والقلق-القلق في الأداء أيضًا. ولكن إذا كنت قادرًا على الحصول على الانتصاب والحفاظ على الانتصاب أثناء العادة السرية ، فهناك فرصة جيدة لتتمكن من فعل الشيء نفسه عند ممارسة الجنس مع الشراكة ، لأن الثقة التي يمكنك القيام بها جنسيًا ، حتى لو كانت هناك فقط يحدث أن يكون في الجزء الخلفي من عقلك ، لكل ويب.
في النهاية ، عندما تتوقف عن الاستمناء ، هناك فرصة جيدة ، فأنت ستواجه الكثير من الآثار الجانبية المختلفة التي لم تعتقد أنها ممكنة. وأحدهم قد يزيد من خطر ضعف الانتصاب. على الرغم من أنه من المؤكد أنه لا يوجد عيب في الاضطرار أحيانًا إلى التعامل مع ED ، إذا كنت تستطيع تجنب ذلك عن طريق الاستمناء بشكل منتظم ، فلماذا لا تفعل ذلك؟
بالطبع ، إذا كان سبب رغبتك في التخلي عن مثل هذا هواية المحببة هو أنك تخشى أنك تفعل ذلك كثيرًا أو قد تكون مدمنًا ، فهذا موقف آخر بالكامل. إذا كان هذا هو الحال ، فأنت بحاجة إلى معالجتها مع طبيبك.