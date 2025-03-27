عندما يدخن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 حشائشًا ، إليك ما يحدث لنومهم

لم يعد الماريجوانا فقط للحشد الأصغر سناً. مع تقنين مما يجعلها سائدة بشكل متزايد في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، يتحول المزيد من البالغين الأكبر سناً إلى القنب. وجد الاستطلاع الوطني عن الشيخوخة الصحية أن 12 ٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا قد استخدموا منتجًا للقنب في الشهر الماضي. أيضا ، تحدث أكثر من نصف هؤلاء المستخدمين عن استخدام الماريجوانا مع طبيب. على الرغم من أن الاسترخاء كان السبب الأكثر شيوعًا للاستخدام ، إلا أن الثاني الأكثر شعبية كان نومًا أفضل.
مع تقدمك في السن ، قد يكون من الصعب الحصول على نوم جيد ليلة. تقول مؤسسة النوم إنه يمكنك أن تخسر ما يصل إلى 27 دقيقة من النوم كل ليلة في كل عقد من منتصف العصر. قد تساعدك القليل من الأعشاب الضارة على النوم لفترة أطول أو أقصر اعتمادًا على عمرك ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 في صحة النوم. كان من المرجح أن ينام مستخدمو الحشيش اليومي الذين تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 64 عامًا مقارنة بالمتقطين. البالغين 65 وما فوق الذين استخدموا القنب يوميًا يميلون إلى النوم أقل من أولئك الذين لم يستخدموا الدواء.
كيف يؤثر القنب على نومك
على الرغم من أن الحشيش ليس بمثابة مساعدة للنوم ، إلا أن طبيب النوم يقول إن الكثير من الناس سوف يستخدمونها للاسترخاء حتى يتمكنوا من النوم بشكل أفضل. Tetrahydrocannabinol (THC) هو المكون النفسي الناقص في الحشيش ، ويمكن أن يساعدك القليل من THC على النوم. ومع ذلك ، يمكن أن يكون للكثير من THC في نظامك تأثير سلبي على نومك ، مما يجعلك تشعر بالقلق. غالبًا ما يستخدم Cannabidiol (CBD) لتخفيف الألم والقلق الذي يمكن أن يتداخل مع النوم ، لكنه لن يمنحك نفس التأثير المسبق للنوم مثل THC (ويمكن أن يؤثر CBD على الدواء). ربما لم تسمع عن القنّب (CBN) ، لكنه شكل مؤكسد من THC له آثار مهدئة قوية.
يعد عدد ساعات النوم التي تحصل عليها أمرًا مهمًا ، لكن القنب يمكن أن يؤثر على جودة نومك. نظرت دراسة أجريت في مجلة طب النوم السريري في مجلة مجلة النوم السريري إلى جودة النوم عندما استخدم الناس القنب في غضون ثلاث ساعات من وقت النوم. غفو الأشخاص الذين يستخدمون الحشيش في البداية ، لكن الدراسة وجدت أنهم قضوا المزيد من الوقت مستيقظًا بعد النوم. كما زاد الحشيش من مقدار النوم الخفيف ، وهو أقل مرحلة من النوم. تسبب استخدام القنب أكثر من 20 مرة في الشهر في مزيد من اضطرابات النوم وتأخير نوم الريم. نوم REM مهم لتحسين الذاكرة والحماية من الخرف (لكل كلية الطب بجامعة هارفارد).
قد يؤثر القنب على كبار السن بشكل مختلف
مع تقدمك في السن ، قد تلاحظ أنك تستجيب بشكل مختلف لبعض الأدوية. قد تحتاج إلى أقل من دواء أكثر مما فعلت عندما كنت أصغر سناً لأن فسيولوجياك تتغير ، وفقًا للجمعية الطبية الأمريكية. قد تبقى الأدوية والمواد مثل الحشيش في نظامك لفترة أطول. يميل كبار السن أيضًا إلى تناول الأدوية للعديد من الحالات الصحية ، ولا يزال الباحثون يبحثون في كيفية تفاعل القنب مع هذه الأدوية.
(اقرأ ما يحدث لذاكرتك إذا كنت تدخن الماريجوانا كل يوم.)
يمكن للتدخين أن يعرض رئتيك للخطر ، ويمكن أن يرفع THC معدل ضربات القلب وضغط الدم. هذا يمكن أن يعرض كبار السن أكثر عرضة لخطر النوبة القلبية أو السكتة الدماغية. تستغرق منتجات الحشيش الصالحة للأكل وقتًا أطول لممارسة آثارها ، مما يسهل جرعة زائدة. وجدت مقالة في عام 2024 في الطب الداخلي JAMA أن زيارات ER للتسمم بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بعد أن قامت كندا بتوضيح الماريجوانا الترفيهية. يقترح AARP التحدث إلى طبيبك أولاً حول المخاطر المحتملة والآثار الجانبية لاستخدام القنب للنوم.