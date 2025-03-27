عندما يدخن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 حشائشًا ، إليك ما يحدث لنومهم

لم يعد الماريجوانا فقط للحشد الأصغر سناً. مع تقنين مما يجعلها سائدة بشكل متزايد في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، يتحول المزيد من البالغين الأكبر سناً إلى القنب. وجد الاستطلاع الوطني عن الشيخوخة الصحية أن 12 ٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا قد استخدموا منتجًا للقنب في الشهر الماضي. أيضا ، تحدث أكثر من نصف هؤلاء المستخدمين عن استخدام الماريجوانا مع طبيب. على الرغم من أن الاسترخاء كان السبب الأكثر شيوعًا للاستخدام ، إلا أن الثاني الأكثر شعبية كان نومًا أفضل.

مع تقدمك في السن ، قد يكون من الصعب الحصول على نوم جيد ليلة. تقول مؤسسة النوم إنه يمكنك أن تخسر ما يصل إلى 27 دقيقة من النوم كل ليلة في كل عقد من منتصف العصر. قد تساعدك القليل من الأعشاب الضارة على النوم لفترة أطول أو أقصر اعتمادًا على عمرك ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 في صحة النوم. كان من المرجح أن ينام مستخدمو الحشيش اليومي الذين تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 64 عامًا مقارنة بالمتقطين. البالغين 65 وما فوق الذين استخدموا القنب يوميًا يميلون إلى النوم أقل من أولئك الذين لم يستخدموا الدواء.