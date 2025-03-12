عند إضاءة غرفة ذات أسقف عالية ، تجنب الوقوع في بعض هذه الأخطاء الشائعة

تضيف الأسقف العالية الجمال والعظمة إلى غرفة ولكن فقط إذا كانت مضاءة جيدًا بما يكفي لرؤيتها. لسوء الحظ ، تميل الأسقف العالية إلى امتصاص الضوء في الغرفة مثل ثقب أسود في أقصى حد من الكون. هذا يجعل إضاءة مساحة منزلك أمرًا صعبًا على أقل تقدير. على هذا النحو ، من المهم أن تضع بعض الأخطاء الشائعة في الاعتبار حيث تختار الإضاءة في الغرف التي تكون فيها الأسقف التي يبلغ ارتفاعها 10 أقدام (أو أطول) هي القاعدة.

أحد الأخطاء الأولى التي يرتكبها Diyers عندما يتعلق الأمر بالإضاءة لا تستخدم قاعدة الثلثين في مساحتها. في كل من الثلثين ، يجب استخدام نوع مختلف من الإضاءة بحيث تحصل على تغطية كاملة في الغرفة. مما لا يثير الدهشة ، يجب أن يحصل الثلث السفلي من الغرفة على جميع مصابيح الأرضية. الثلث الأوسط من الغرفة هو المكان المناسب لإظهار مصابيح الطابق الأطول ، ومصابيح الطاولة الفاخرة على الطاولات الجانبية ، أو الجداول الجانبية ، أو رف الموقد ، وإضاءة الشمعدان على الجدران. يتم تخصيص الثلث العلوي من الغرفة لتعليق مصابيح السقف ، مثل الثريات مع سلاسل طويلة.

إن الجمع بين هذه التقنية مع قاعدة الطبقات مسؤولة عن إنشاء جميع مجالات الضوء المحيط في الغرفة بالإضافة إلى بقع من الإضاءة وإضاءة المهام. إذا كنت قد استخدمت كل هذه العناصر في الغرفة ، فيجب أن يكون لديك الحد الأدنى من البقع الداكنة حيث سيصل بعض الضوء على الأقل. تساهم الطبقات في تدفق الغرفة ، لذلك تحتاج إلى تضمين أسقفك العالية في ذلك.