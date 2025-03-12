عند إضاءة غرفة ذات أسقف عالية ، تجنب الوقوع في بعض هذه الأخطاء الشائعة

تضيف الأسقف العالية الجمال والعظمة إلى غرفة ولكن فقط إذا كانت مضاءة جيدًا بما يكفي لرؤيتها. لسوء الحظ ، تميل الأسقف العالية إلى امتصاص الضوء في الغرفة مثل ثقب أسود في أقصى حد من الكون. هذا يجعل إضاءة مساحة منزلك أمرًا صعبًا على أقل تقدير. على هذا النحو ، من المهم أن تضع بعض الأخطاء الشائعة في الاعتبار حيث تختار الإضاءة في الغرف التي تكون فيها الأسقف التي يبلغ ارتفاعها 10 أقدام (أو أطول) هي القاعدة.
أحد الأخطاء الأولى التي يرتكبها Diyers عندما يتعلق الأمر بالإضاءة لا تستخدم قاعدة الثلثين في مساحتها. في كل من الثلثين ، يجب استخدام نوع مختلف من الإضاءة بحيث تحصل على تغطية كاملة في الغرفة. مما لا يثير الدهشة ، يجب أن يحصل الثلث السفلي من الغرفة على جميع مصابيح الأرضية. الثلث الأوسط من الغرفة هو المكان المناسب لإظهار مصابيح الطابق الأطول ، ومصابيح الطاولة الفاخرة على الطاولات الجانبية ، أو الجداول الجانبية ، أو رف الموقد ، وإضاءة الشمعدان على الجدران. يتم تخصيص الثلث العلوي من الغرفة لتعليق مصابيح السقف ، مثل الثريات مع سلاسل طويلة.
إن الجمع بين هذه التقنية مع قاعدة الطبقات مسؤولة عن إنشاء جميع مجالات الضوء المحيط في الغرفة بالإضافة إلى بقع من الإضاءة وإضاءة المهام. إذا كنت قد استخدمت كل هذه العناصر في الغرفة ، فيجب أن يكون لديك الحد الأدنى من البقع الداكنة حيث سيصل بعض الضوء على الأقل. تساهم الطبقات في تدفق الغرفة ، لذلك تحتاج إلى تضمين أسقفك العالية في ذلك.
عدم اختيار حجم المباراة الصحيح
الأضواء المعلقة ، مثل الثريات ، تتساءل العمل في الغرف ذات الأسقف العالية. يسمح لهم الحبل المطول بالتعليق في المساحة ، أقرب إلى مركز القسم الأوسط من الغرفة (بناءً على قاعدة الثلثين). ومع ذلك ، نظرًا لأن السقوف العالية ضخمة للغاية ، فإنها تجعل الأضواء الرقيقة والأنيقة تبدو ضئيلة بالمقارنة. لموازنة هذا التأثير ، قم بتبديل الثريا “الخفيفة الوزن” واستبدله بثريا أكثر حماية وأكثر حداثة بدلاً من ذلك. هذا ينتشر في متناول الأسلحة ، مما يسمح لمزيد من الضوء لملء المزيد من المساحة.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا كانت الغرفة طويلة بشكل استثنائي ، فقد تحتاج إلى تثبيت ثريات أو ثلاثة لضمان إضاءة الغرفة بأكملها بالتساوي. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية أيضًا وسيلة لفصل غرفة مفهوم مفتوحة بصريًا دون إضافة مقسمات. بمعنى آخر ، ستضع ثريا واحدة فوق منطقة غرفة الطعام ، وواحدة فوق منطقة الغرفة الرائعة ، وواحدة فوق المطبخ. في النهاية ، يضمن الاقتراب من المهمة بهذه الطريقة أن تحصل على إضاءة جيدة ككل ، على الرغم من أن أسقفها العالية تحاول تناول الضوء. بدلاً من ذلك ، ستترك بمساحة وظيفية ومضاءة بشكل جميل تتبنى رطحة الغرفة.