عين ستيفن كاري “ووريورز ستيفن كاري” مساعد GM لكرة السلة Davidson

إذا لم يكن نجمًا في الدوري الاميركي للمحترفين كافيًا ، فإن ستيفن كاري سيتولى الآن وظيفة ثانية حيث قبل دور المدير العام لمساعد كرة السلة في كلية ألما ما ماتر ديفيدسون.

أعلنت المدرسة صباح الاثنين أنها ستقدم نجمة ووريورز لتقديم إرشادات لبرامج الأطواق للرجال والنساء والمساعدة في تمويل لا شيء.

أصبح أول لاعب نشط في رياضة أمريكية كبرى يقبل وظيفة إدارية مع فريق NCAA.

وقال مسؤولو الجامعة لـ ESPN إن ستيفن كاري من ووريورز قبلت دورًا في كلية ألما ماترزون كمساعد المدير العام لبرامج كرة السلة. يصبح Curry أول لاعب نشط في Major Pro Sports يقوم بعمل إداري مع فريق NCAA. pic.twitter.com/hrpfochbpv – شمس شارانيا (shamscharania) 10 مارس 2025

“تجربة ديفيدسون هي من الدرجة الأولى” ، قال كاري في بيان من خلال المدرسة. “رحلتي من عندما وصلت إلى ديفيدسون في عام 2006 إلى أن أظهرت الآن أنه أتيحت لي الفرصة للعب كرة السلة على أعلى مستوى ، وحصلت على تعليم رائع ، وشبكة مذهلة من خلال خريجي Davidson وأواصل تلوح بعلم Davidson.”

أمضى كاري ثلاثة مواسم مع Wildcats من 2006-2009 وبلغ متوسطها 25.3 نقطة.

حصل على مرتبة الشرف من جميع الأميركيين مرتين وساعد في قيادة Davidson إلى ظهور Elite Eight ، حيث خسر Wildcats أمام البطل الوطني في نهاية المطاف بنقطتين فقط.

بدأ كاري وزوجته عائشة ، بالإضافة إلى دون ومات وإريكا بيرمان.

مات هو شب ديفيدسون ولعب ثلاثة مواسم لفريق كرة القدم للرجال. مثل كاري ، سوف يعمل الآن كمساعد جنرال موتورز.

استأجرت ديفيدسون أيضًا أوستن بونتز كمدير عام ومدير رياضي مساعد لتطوير كرة السلة. إنه عضو سابق في فريق التسويق الرياضي العالمي لكرة السلة في Under Armor ، ويعمل مع قسم التمويل الرياضي لديفيدسون منذ عام 2021.

تم توقيع Curry على Under Armor منذ عام 2013 وهو الآن يحمل عقدًا مدى الحياة. لديه خط توقيعه الخاص ، Curry Brand ، داخل درع مما يشبه خط الأردن مع Nike.

ارتدت فرق ديفيدسون تحت Armor و Curry Apparel منذ عام 2016.

تشتهر المدرسة ، ومقرها ديفيدسون ، نورث كارولاينا ، بسمعتها الأكاديمية الممتازة بتصنيفها رقم 14 في البلاد بين كليات الفنون الليبرالية الوطنية عبر تصنيفات أخبار الولايات المتحدة الأمريكية.

الآن ، يتمثل الهدف من جعل Wildcats يتنافس مع نخبة كرة السلة الجامعية – وخاصة Duke و North Carolina ، التي بنت إمبراطوريات الأطواق الجامعية في نفس الولاية.

باسم المشهد والمعدل والثبات حيث يعني المال كل شيء ، فإن الصندوق الذي يزيد عن 10 ملايين دولار سيمنح Davidson دفعة هائلة ومن المحتمل أن يكون أكثر من العديد من فرق مؤتمرات الطاقة.

وأضاف كاري في تجربته من تجربته ديفيدسون ، “أريد أن يتمتع الرياضيون الموهوبين للغاية والعالي بالشخصية بتجربة نفس التجربة.”