عيوب أرضيات الفينيل التي يجب أن تكون على دراية بها

أرضيات الفينيل – ربما سمعت عنها. إنه سلس، وبأسعار معقولة، وقد يبدو لائقًا في بعض الغرف، لكن لا تنخدع بسرعة كبيرة. إذا كنت تفكر في إضافة أرضيات من ورق الفينيل إلى منزلك، فقد ترغب في معرفة عيوبها قبل الالتزام بها. من المرجح أن تتضرر صفائح الفينيل بسهولة، ويمكن أن تعاني من تغير اللون، وبمجرد أن يتم إتلافها، فإنها تنتهي تمامًا.

أولا، دعونا نتحدث عن الضرر. قد تعتقد أن صفائح الفينيل قوية لأنها تتعامل مع الماء جيدًا وتنظف بسهولة، ولكن هناك مشكلة. الفينيل ناعم، مما يعني أن الأثاث الثقيل أو الأشياء الحادة أو حتى مخالب حيوان أليف متحمس هي أعداءه. أسقط أداة مطبخ، أو ادفع كرسيًا للخلف بقوة شديدة، أو اترك حيوانك الأليف يتجول قليلًا، وقد ينتهي بك الأمر إلى حدوث خدوش أو خدوش أو حتى ثقوب. على عكس الخشب الصلب أو البلاط، الذي يمكن صقله وإعادة صقله، لن يرتد الفينيل مرة أخرى بعد التلف. هذه الخدوش والشقوق العميقة موجودة لتبقى، حتى لو كنت قادرًا على إعادة اللمعان إلى أرضيات الفينيل الباهتة.

ثم هناك مسألة تغير اللون. قد تبدأ أرضيات صفائح الفينيل بألوان نابضة بالحياة وأنماط واضحة، ولكن التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يتسبب في تلاشيها بمرور الوقت، في حين أن الانسكابات ومواد التنظيف الكيميائية المنتظمة يمكن أن تتسبب في فقدان مناطق معينة لونها الأصلي. مع مرور الوقت، قد تلاحظ مظهرًا غير مكتمل أو غير متساوٍ. وأخيرًا، بمجرد تلف أرضيات الفينيل أو تغير لونها، يصبح من المستحيل إصلاحها. نظرًا لأنها قطعة واحدة متواصلة، فلا توجد طريقة سهلة لاستبدال الجزء المتضرر دون تمزيق الورقة بأكملها.