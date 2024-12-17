عيون تروي أيكمان الحمراء تثير قلق المعجبين خلال بث برنامج MNF

كان مشجعو اتحاد كرة القدم الأميركي يلاحظون ظهور تروي أيكمان في بث “Monday Night Football” على قناة ESPN لفريق Bears and Vikings.

وكان المشاهدون يتساءلون عما إذا كان أيكمان على ما يرام، ويتساءلون عما إذا كان هناك أي خطأ في عينيه حيث بدت محتقنة بالدماء، وفقًا لمن نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي.

كتب أحد الأشخاص على موقع X: “يبدو أن تروي أيكمان كان يعاني من حالة صعبة الليلة الماضية”.

“هل تروي أيكمان بخير؟ “انظر إلى عينيه”، كتب شخص آخر.

“ما هو الخطأ في عين تروي أيكمان؟؟؟” علق شخص ثالث.

“بصراحة هل تروي أيكمان بخير؟ “يبدو وكأنه على الخس،” كتب مستخدم آخر على X.

بينما بدا أن المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي يركزون على عيون أيكمان، فإن تعليقه لا يبدو مختلفًا عن عمله المعتاد في البث.

لقد كان لديه خطأ كوميدي في التلفاز أثناء تسليط الضوء على جوش ميتيلوس، الذي لم يتمكن من تحديد موقعه في الملعب.

“حسنًا، سوف يحضرون Metellus في المنتصف. أينما كان، أليس كذلك؟” وقال أيكمان خلال بث فوز الفايكنج 30-12.

لم يكن هذا خطأ البث الوحيد الذي حدث خلال قائمة الأسبوع الخامس عشر.

أخطأ كيرك هيربستريت في التعرف على نجم فريق 49ers ترينت ويليامز بينما كان على الهامش خلال “Thursday Night Football” التي تم بثها على Prime Video.