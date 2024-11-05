غراء ورق الجدران الذي يمكنك صنعه بنفسك والذي قد لا يترك أي بقايا خلفه

لقد تجاوزت الخلفيات أنماط الأزهار والألوان المتضاربة التي تزين المنازل القديمة. الآن، هناك الكثير من الخيارات المتاحة مع مواد وألوان مختلفة، مما يجعل حجة ورق الحائط مقابل الطلاء أكثر صعوبة. لسوء الحظ، فإن حقيقة أن معظم غراء ورق الحائط يترك بقايا خلفه يعد بمثابة تراجع في الحجة المؤيدة لورق الحائط. ولكن يبدو أن هناك معجونًا يمكن صنعه بنفسك قد يحل هذه المشكلة.
يمكنك صنع الصمغ عن طريق إذابة جزء واحد من نشا الذرة أو البطاطس في القليل من الماء، وتحريكه جيدًا لإزالة أي كتل، ثم صب هذا الخليط في 10 أجزاء من الماء المغلي تقريبًا في وعاء. استمري في التحريك بلطف حتى تحصلي على قوام زبادي سميك قبل إطفاء النار. يترك الخليط ليبرد قبل الاستخدام.
على الرغم من أن هذا الغراء الذي تصنعه بنفسك يحتوي على العديد من الاختلافات، إلا أن المكونات الأساسية هي نفسها دائمًا: الذرة أو نشا البطاطس والماء. هذه هي نفس المكونات الأساسية الموجودة في نشا الغسيل السائل، والتي من المعروف على نطاق واسع أنها تسمح بإزالة ورق الحائط بسهولة، حتى بعد مرور عام، دون أي علامة على وجود بقايا. الآن، هل هذا يعني أنك ستحصلين على النتيجة الدقيقة إذا استخدمت هذا الغراء محلي الصنع؟ حسنا، لا يمكنك أن تكون على يقين من ذلك. وبصرف النظر عن المكونات الأساسية، تحتوي معظم ماركات النشا السائل على عوامل استحلاب مثل الصابون أو عوامل ربط النشا مثل البوراكس. في حين أن هذه المكونات تعزز الاستخدام الأصلي للمنتج، وهو نشاء الملابس، فعند استخدامها كغراء لورق الجدران بدلاً من ذلك، يمكن أن تعمل أيضًا كعوامل قلوية تساعد في تحطيم المادة اللاصقة النشوية أثناء إزالتها.
هل هذا الغراء الذي تصنعه بنفسك يستحق كل هذا الضجيج؟
إذا كنت تبحث عن غراء بسيط لورق الحائط يمكنك صنعه بنفسك، فأنت في المكان الصحيح. فقط لا تعتمد على نزوله بدون بقايا. من المحتمل أن تختلف نتائج التجريد لأنه لا يوجد شيء في معظم المجموعات يمكن إزالته بسهولة. حتى الاختلافات في هذا الصمغ التي تحتوي على أكثر من مكونين تركز على زيادة مدة صلاحيته عن طريق إضافة مواد حافظة مثل الشب أو زيادة لزوجته عن طريق إضافة شراب الذرة.
لكن إذا كنت تريد حقًا استخدام هذا الاختراق، ربما بسبب بساطته أو قدرته على تحمل التكاليف أو لأسباب بيئية، فإن إضافة خطوة إضافية قبل الإزالة قد يمنحك نتيجة عدم وجود بقايا. جميع أشكال هذا المعجون مصنوعة من مواد مائية، لذلك من السهل خلعها عند وضع القليل من الرطوبة. يعد رش الماء والخل قبل التقشير أحد أفضل الطرق لإزالة غراء ورق الحائط من جدرانك دون بقايا. لكن لا تنس أنه للحصول على أفضل نتائج التثبيت والإزالة، يجب عليك إعداد جدرانك قبل وضع ورق الحائط. بدون ذلك، حتى الغراء الذي من المفترض أن يكون سهل الإزالة يمكن أن يصبح كابوسًا للتجريد منه.