غراء ورق الجدران الذي يمكنك صنعه بنفسك والذي قد لا يترك أي بقايا خلفه

لقد تجاوزت الخلفيات أنماط الأزهار والألوان المتضاربة التي تزين المنازل القديمة. الآن، هناك الكثير من الخيارات المتاحة مع مواد وألوان مختلفة، مما يجعل حجة ورق الحائط مقابل الطلاء أكثر صعوبة. لسوء الحظ، فإن حقيقة أن معظم غراء ورق الحائط يترك بقايا خلفه يعد بمثابة تراجع في الحجة المؤيدة لورق الحائط. ولكن يبدو أن هناك معجونًا يمكن صنعه بنفسك قد يحل هذه المشكلة.

يمكنك صنع الصمغ عن طريق إذابة جزء واحد من نشا الذرة أو البطاطس في القليل من الماء، وتحريكه جيدًا لإزالة أي كتل، ثم صب هذا الخليط في 10 أجزاء من الماء المغلي تقريبًا في وعاء. استمري في التحريك بلطف حتى تحصلي على قوام زبادي سميك قبل إطفاء النار. يترك الخليط ليبرد قبل الاستخدام.

على الرغم من أن هذا الغراء الذي تصنعه بنفسك يحتوي على العديد من الاختلافات، إلا أن المكونات الأساسية هي نفسها دائمًا: الذرة أو نشا البطاطس والماء. هذه هي نفس المكونات الأساسية الموجودة في نشا الغسيل السائل، والتي من المعروف على نطاق واسع أنها تسمح بإزالة ورق الحائط بسهولة، حتى بعد مرور عام، دون أي علامة على وجود بقايا. الآن، هل هذا يعني أنك ستحصلين على النتيجة الدقيقة إذا استخدمت هذا الغراء محلي الصنع؟ حسنا، لا يمكنك أن تكون على يقين من ذلك. وبصرف النظر عن المكونات الأساسية، تحتوي معظم ماركات النشا السائل على عوامل استحلاب مثل الصابون أو عوامل ربط النشا مثل البوراكس. في حين أن هذه المكونات تعزز الاستخدام الأصلي للمنتج، وهو نشاء الملابس، فعند استخدامها كغراء لورق الجدران بدلاً من ذلك، يمكن أن تعمل أيضًا كعوامل قلوية تساعد في تحطيم المادة اللاصقة النشوية أثناء إزالتها.