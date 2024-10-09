غزاة مقاعد البدلاء Gardner Minshew لـ Aidan O’Connell في تغيير QB

يتحرك الغزاة من جاردنر مينشيو.

أعلن أنطونيو بيرس، مدرب لاس فيغاس، يوم الأربعاء أن إيدان أوكونيل سيكون لاعب الوسط الأساسي للفريق في مسابقة الأسبوع السادس ضد ستيلرز.

وقال بيرس للصحفيين عن القرار: “كانت هناك معركة قورتربك في وقت مبكر”. “في هذه المرحلة، أعتقد أنه من الأفضل المضي قدمًا بإيدان… لا أخطط لإجراء التبديلات في أي وقت. عندما يحين وقت التبديل، قم بالتبديل.”

يقوم فريق Raiders بتبديل لاعبي الوسط بعد أن قادهم Minshew إلى البداية 2-3 مع 19.2 نقطة في المباراة الواحدة، وهو المركز العاشر في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

قام بيرس بوضع Minshew على مقاعد البدلاء خلال الربع الثالث من خسارة Raiders ‘Week 5 أمام Denver لصالح O’Connell بعد أن ألقى اعتراضه الثاني للمباراة، وفتح الباب لبديله.

ألقى Minshew مسافة 1014 ياردة بأربعة تمريرات لمس وخمسة اعتراضات بمعدل إكمال 70.7 بالمائة هذا الموسم.

خلال فترة الإجازة، وقع Minshew عقدًا لمدة عامين بقيمة 25 مليون دولار للتوجه إلى لاس فيغاس بعد أن أمضى الموسم الماضي مع فريق Colts.

خلال موسمه المبتدئ في عام 2023، بدأ أوكونيل 10 مباريات لفريق Raiders، حيث رمي لمسافة 2218 ياردة مع 12 هبوطًا وسبعة اعتراضات، مما قاد لاس فيغاس إلى الرقم القياسي 5-5.

تنافس لاعبا الوسط على نقطة البداية خلال معسكر تدريب Raiders، مما أدى إلى فوز المخضرم Minshew بالوظيفة على المتصل بالإشارة في العام الثاني O’Connell.

قال بيرس في ذلك الوقت: “لقد حدث الكثير من الأشياء”. “لم يكن الأمر مبنيًا على (فقط) الليلة الماضية. هناك الكثير من العوامل. لذا، نشعر أن جاردنر يمنحنا أفضل فرصة للبدء بسرعة، وهذا ما سنفعله.

“نحن ندعمه، فريقنا وراءه، موظفونا وراءه، والمنظمة وراءه.”

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي طلب فيه النجم المتلقي دافانتي آدامز صفقة تجارية أثناء تعرضه لإصابة في أوتار الركبة من المتوقع أن تبعده عن المباراة الثالثة على التوالي يوم الأحد.