غطاء أرضي منخفض الصيانة يبقى أخضر اللون طوال العام

إذا كنت تبحث عن غطاء أرضي رائع قليل الصيانة يظل أخضرًا طوال العام، فقد يكون البردي الأزرق الأرنبي (Carex laxiculmis) هو نباتك المفضل الجديد. يعد عشب الزينة الجميل هذا بمثابة العمود الفقري الحقيقي للحديقة مع مزيج فريد من درجات اللون الأزرق الفضي والأخضر التي تضيء المساحات حتى في الأشهر الباردة. على عكس أعشاب العشب التقليدية التي تتطلب القص المستمر والري والتسميد، فإن نبات البردي الأزرق الأرنبي منخفض المستوى بشكل ملحوظ. يمكنك زراعتها وتركها تستقر والاستمتاع بجمالها دون بذل الكثير من الجهد من جانبك.
واحدة من السمات البارزة للأرنب الأزرق البردي هي قدرته على التكيف. إنها دائمة الخضرة، لذا فهي تحافظ على لونها الجذاب طوال العام، وهي مثالية للأماكن المظللة في حديقتك. فكر في تلك المناطق الصعبة تحت الأشجار أو في ظل السياج حيث لن ينمو العشب – سوف يزدهر نبات البردي الأزرق هناك. وبما أنها لا تنتشر بقوة، فلا داعي للقلق بشأن استيلاءها على أسرة حديقتك أو مزاحمة النباتات الأخرى. عادة النمو المتكتلة هذه هي ما يجعل نبات البردي الأزرق خيارًا رائعًا وغير جراحي للبستانيين الذين يبحثون عن أفكار سهلة ومنخفضة الصيانة للمناظر الطبيعية التي لا تتطلب تقليمًا أو احتواءًا مستمرًا.
أبعد من مجرد المظهر الجيد، يجلب نبات البردي الأزرق بعض المزايا الصديقة للبيئة. تساعد جذورها الكثيفة على تثبيت التربة ومنع تآكلها. في جوهر الأمر، ستحصل على غطاء أرضي جميل يسهل عليك وقتك ومواردك وبيئتك – وهو فوز ثلاثي لأي بستاني.
كيف ينمو الأرنب البردي الأزرق
ابدأ باختيار المكان الصحيح. يحب نبات البردي الأزرق القليل من الظل ويعمل بشكل جيد في كل شيء بدءًا من الظل الكامل وحتى ضوء الشمس المرقط. هذا التنوع يجعله غطاءًا أرضيًا مثاليًا للزراعة تحت الأشجار أو في الأماكن التي لا تستقبل سوى شمس الصباح. على الرغم من أنه يمكنه تحمل بعض الضوء المباشر، إلا أنه يكون أكثر سعادة مع بعض الظل، خاصة إذا كنت تريد إبراز أفضل ألوانه.
من ناحية التربة، فإن نبات البردي الأزرق ليس من الصعب إرضاءه. إنه يزدهر في التربة جيدة التصريف ولكن يمكنه التعامل مع مجموعة متنوعة من الأنواع، من الطميية إلى الرملية قليلاً. إذا كانت لديك تربة طينية ثقيلة، فما عليك سوى خلط القليل من المواد العضوية أو السماد قبل الزراعة لتحسين الصرف. هذا يمنع جذورها من البقاء في الماء، مما قد يؤدي إلى تعفن الجذور مع مرور الوقت. وبالحديث عن الماء، في حين أن نبات البردي الأزرق يتحمل الجفاف بمجرد أن يستقر فيه، أعطه القليل من الاهتمام الإضافي في البداية. سيساعد الري العميق مرة أو مرتين في الأسبوع خلال الموسم الأول، خاصة أثناء ذروة الحرارة، على تطوير نظام جذر قوي. بعد ذلك، عادة ما يكون هطول الأمطار الطبيعي كافيًا، لذلك لن تحتاج إلى القلق بشأن الري المتكرر.
أحد أفضل الأجزاء في نبات البردي الأزرق هو حاجته الدنيا للأسمدة. في معظم الأوقات، يمكنك الاستغناء عن الأسمدة تمامًا، خاصة إذا كانت لديك تربة جيدة بالفعل. إذا كنت ترغب في إعطائها دفعة بسيطة في الربيع، رش طبقة رقيقة من السماد حول قاعدتها لتشجيع النمو الجديد، لكن لا تبالغ. سيكون سماد Espoma Organic Land and Sea Gourmet Compost جيدًا للاستخدام كغطاء أرضي.