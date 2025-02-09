فائز Superbowl LXI من قبل علماء التنجيم

لعبة على.

في يوم الأحد ، 9 فبراير ، 2025 ، سيلتقي فريق Kansas City Chiefs – الذي يحكم الأبطال في اتحاد كرة القدم الأميركي – مع نسور فيلادلفيا من أجل Super Bowl Lix في تلك المستنقعات المقدسة من الفاصوليا الحمراء والأوقات الجيدة ، نيو أورليانز ، لويزيانا.

من سيرفع لومباردي إلى آلهة اللعبة في Super Bowl Sunday؟ لم تتحدث مصائر الحقل بعد ، لكن النجوم تقترح أن يكون هناك فريق واحد على استعداد للتغلب عليه

نحن 1-2 هنا في المنشور ، بعد أن توقعوا بشكل صحيح الفائز في Super Bowl 2023-التصفيق البطيء ، من فضلك-قبل التحسس (المقصود التورية) في عام 2024.

لمساعدتك في وضع رهانك ، دعنا نلقي نظرة مرة أخرى على الإحصائيات الفلكية لكلا الفريقين ، لتحديد من يرتبط بالمجد. تابع القراءة لمعرفة المزيد حول ما لدى النجوم في المتجر.

النسور مقابل رؤساء Super Bowl – علم التنجيم في يوم اللعبة

في هذا العام ، تتم Super Bowl في 9 فبراير ، عندما تشرق الشمس ، التي تمثل الحيوية والمسار ، من خلال قلب الدلو الميكانيكي. القمر ، يرمز إلى الغريزة والعاطفة ، سوف يتوهج في مزاج السرطان.

أضف إلى المزيج ، أو الحقل ، أن المريخ ، كوكب الإرادة المتجانسة لدينا ، القيادة ، وإنجازه ، يتجه حاليًا في السرطان.

عندما ينحدر الكوكب ، فإن النبض الأدرينالين القابل للتنفيذ والدم في قوة حياتنا ، حيث يتم توجيه طاقتنا داخليًا وليس خارجيًا.

فكر في الأمر على أنه المكافئ الفلكي لخلل الانتصاب.

علاوة على ذلك ، فإن القمر في السرطان سيكون رجعي المريخ.

يخبر المنجم ميغان روز ، مؤلف كتاب “Star-Crossed on Schedack ، The Post ،” أن يكون القمر (المشاعر العميقة وتجربة العالم الداخلي) يجتمع مع المريخ (كوكب العدوان ، العمل ، والطاقة) يمكن أن يكون زهرًا. من المقرر أن تكون Super Bowl 2025 لعبة عدوانية للغاية ، مع توتر يمتد من البداية إلى النهاية. “

يحرض هذا التزامات المريخ/القمر على ردود الفعل العاطفية ، والانفجارات ، وإغراءات المشاعر ، وهي طاقة يمكن أن تؤدي إلى العقوبات ، والأخطاء ، وخشونة غير ضرورية ، ومزاحات في هذا المجال.

سوف تتعثر الكرات ، وسوف تهتف نجوم البوب ​​، وسوف تنكسر القلوب وسيحضرنا كيندريك لامار إلى ركبنا – ولكن ليس بالضرورة بهذا الترتيب.

رؤساء مدينة كانساس: عبارة عن ثلاثة خث محتملة

حقيقة ممتعة: مخططات الميلاد ليست فقط للناس ، ولكن المدن والفرق الرياضية أيضًا.

تم تأسيس فريق Kansas City Chiefs في 14 أغسطس 1959 ، بصفته دالاس تكساس ، مما يجعل الفريق شمسًا جائعًا ليو مع سهول القوس.

كما يلاحظ روز ، فإن بلوتو ، كوكبنا من النهايات ، الحساب ، والانتقام الكرمي ، سوف يعارضون مباشرة علامة SUN الخاصة بالفريق في يوم اللعبة.

ماذا يعني هذا؟

“يمكن للفريق أن يتوقع صراعات ، ومقاييس غير متوقعة ، والتدقيق العام المحتمل خلال هذا العبور. لا يشير هذا بالضرورة إلى وضع مستوى “deflategate” (نحن ننظر إليك ، باتس حوالي عام 2015) ، ولكن قد يكون هناك جدل.

سواء كان ذلك تعليقًا غير محدود ، أو مشاجرة في الميدان ، أو قرار قائمة غير متوقع من مدربهم في مسرحية محورية ، فإن شيئًا سيفاجئ هذا الفريق وملايين المشاهدين “.

تتنبأ روز بأن Super Bowl Lix ستكون لعبة Travis Kelce الأكثر تحديا حتى الآن.

“كانت نهاية نجم الرؤساء الضيقة مساعدة فلكية في العام الماضي ، حيث تعزز بلوتو في الجدي قوته. ومع ذلك ، هذا العام ، يعارض فينوس في الحمل شمس الميزان الخاصة به ، ويسلط المريخ في السرطان الضوء على تشيرون ، مما يعني أن الجروح الشخصية والعاطفية يمكن أن تظهر. وقالت إن الطاقة الكونية لا تبدو مواتية لتكرار انتصار “.

منجم تتنبأ دانييلا كاربنوس من thecosmiclatte بأن الرؤساء سوف يكافحون من أجل ضرب خطواتهم أو علاماتهم.

وقالت لصحيفة “ذا بوست” ، “مخطط فريق تشيفز” لديه المريخ في ليو ، مما قد يجعل من الصعب عليهم الاستفادة من طاقتهم المعتادة ، مع ذلكآه أعتقد أنهم سيجدون وسيلة للحفر بعمق. قد يبدو الأمر وكأنهم يكافحون ويتخلفون في البداية ، لكنهم سيجدون في النهاية إيقاعهم ويديرون الأمور “.

إذا تمكن الزعماء من إبقاء غرورهم قيد الفحص ، وشعورهم تحت السيطرة ، وعلقهم على الكرة ، فإنهم يمثلون فرصة للفوز بثلاثة ألقاب Super Bowl متتالية.

“الجانب الأكثر تحديا في يوم اللعبة هو المريخ إلى الوراء في السرطان الملتحمة مع القمر. محظوظ بالنسبة لهم ، يتم تعويض هذا الجانب أو وضعه بعيدًا عن مواضع فريقهم ، مما يمنحهم يدًا أعلى طفيفة ،

Philadelphia Eagles: The Stars تعرض لعبة الأظافر المتأخرة

تم إنشاء IgGles ، كما هو معروف بمودة ، في 8 يوليو 1933 ، مما يعني أن Sun Sun يقع تحت العلامة العاطفية وغير المنتظمة إلى حد ما مع أغرب من علبة من الشعر، زعيم عبادة الجذابة الدلو مون.

يشير هذا المزيج إلى العاطفة العميقة وطاقة IDGAF الخطيرة.

تشارك روز ، “The Eagle’s Aquarius Moon يتماشى مع بلوتو في Aquarius Mians ما حدث في العام الماضي مع Capricorn Moon و Pluto في Capricorn Moalment. هذا الدفعة السماوية جعلهم يركبون موجة من القدر. يمكن أن تكون هذه علامة على أن النسور تدخل في دائرة الفائز. “

“كيكر” الحقيقي ، حسب روز؟

“عقدة القدر الشمالية في الحوت تعارض كوكب المشتري الناتوي (كوكب الحظ الجيد) في برج العذراء. يمكن أن يجلب هذا الجانب فوزًا غير متوقع يغير اللعبة ، ويؤدي إلى قصص قديمة وإعادة كتابة سرد “اليوم الكبير”.

يلاحظ روز أن زحل ، كوكبنا الصلب ، الانضباط العميق ، والمكافآت طويلة الأجل ، سوف يعارضون أيضًا كوكب المشتري في العذراء ، “سيكون لديهم فرصة لسحب مسرحيات الطاقة الرئيسية-ربما حتى في لحظات اللعبة الأخيرة. “

فيما يتعلق بإحصائيات نجمة اللاعبين ، ولد Eagles QB Jalen Hurts في 7 أغسطس 1998 مما يجعله شمسًا ليو مع قمر الدلو المعارض ومريخ السرطان. إن التوتر بين علامة الشمس المولودة إلى القمر وقلقه “للجماعي” يجعله قائدًا غير عادي ورياضي غير مألوف.

شاركت روز ، “يتأثر الأذى بشدة ببلوتو هذا العام في الدلو. يتماشى كوكب المشتري الولادة في الحوت مع فينوس وعقدة القدر الشمالية ، وكلاهما حاليًا في الحوت. ترجمة؟ الكون يدعمه. قد تكون هذه لحظة تحدد مهنتها حيث يعزز هيرتس إرثه لسنوات قادمة. “

من هو المفضل؟

استنادًا إلى أن المريخ في رجعية ، فإن Karpenos غير مقتنع بأنه يؤلمني ، وسيكون لدى Eagles Flock العاصفة للذهاب على طول الطريق للفوز.

“لن يضمن النسور الزخم الذي كانوا يأملون في هذه اللعبة. ومع ذلك ، يتم محاذاة النجوم بشدة لصالحهم في فبراير 2026. “

Eagles vs Chiefs Super Bowl – التنبؤات النهائية

تقوم روز بالبنوك على فوز فيلي ، “أعتقد أن نسور فيلادلفيا سيكونون الفائزين الرئيسيين في Super Bowl 2025 بعد مباراة درامية وشاقة بين هذين الفريقين.

منجم يقول لورين آش إنه KC لـ W.

قالت لصحيفة “ذا بوست”: “فازت مدينة كانساس سيتي” ، تتوقع أن تُعود الأظافر ذهابًا وإيابًا حتى النهاية-Energy تصريف لجميع اللاعبين – شعار كامل. سوف العواطف تهيمن على اللعبة. لن يكون لديك فكرة عن من سيفوز بهذه اللعبة حتى النهاية “.

من سيفوز بـ 2025 Super Bowl؟

لقد وضعت أموالي وأشتعلها على الناس النسور ، وذلك أساسًا لأنني خائف من قاعدة المعجبين بهم ، والتي تهدأ بشدة ، وأعمال شغب أكثر ، وتتخذ الانتصارات والخسائر بكثافة متساوية.

لكن خذ قلبك ، ومشجعي كرة القدم ، وتذكر ، لا إذا كنت تفوز أو تخسر – ولكن مدى جودة أذواق دجاج بوفالو.

علم التنجيم 101: دليلك للنجم

أبحاث المنجمين Reda Wigle وتقارير غير متوقعة عن تكوينات الكواكب وتأثيرها على كل علامة زودياك. أبراجها تدمج التاريخ والشعر وثقافة البوب ​​والخبرة الشخصية. لحجز القراءة ، تفضل بزيارة موقعها على الإنترنت.