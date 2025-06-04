فاكهة استوائية عالية في المغنيسيوم معبأة أيضًا بالبروتين وفيتامين ج

الأطعمة الوظيفية هي تلك التي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية ، وبالتالي ، تؤوي المزايا الصحية المحتملة. هذا يعني أنه يمكنك التحقق من العديد من الصناديق الغذائية عن طريق تناول طعام وظيفي واحد ، مما يتيح لك الحصول على تأثير أكبر من كل وجبة.
ومع ذلك ، قد ترغب في اختيار الأطعمة الوظيفية بعناية. وفقًا لأخصائي التغذية المسجل وأخصائي التغذية الغذائية المعتمد توبي (عبر الطعام والنبيذ) ، فإن العديد من الأطعمة الوظيفية المزعومة هي أكثر ضجيجًا من المساعدة. يقول أميدور ، “نحن نرى البروتين يضاف إلى الشوكولاتة ، والأصباغ التي تم إخراجها من الصمغ. هل هذا يجعلها أفضل؟
هناك حل سهل لهذه المشكلة: الوصول إلى الأطعمة في أشكالها الصالحة للأكل (طالما أنها آمنة). على سبيل المثال ، تميل الفواكه والخضروات إلى أن تكون خيارات جيدة إذا كنت تبحث عن وظيفة دون معالجة غير مرغوب فيها. وإذا كانت أهدافك تتضمن زيادة المغنيسيوم وفيتامين C وتناول البروتين ، فيمكنك الاعتماد على فاكهة العاطفة لتقديمها.
تزدهر فاكهة العاطفة في المناطق الاستوائية ولكنها أصبحت متاحة بشكل متزايد في جميع أنحاء الولايات المتحدة. إذا لم تجرب أبدًا فاكهة العاطفة ، فأنت في مفاجأة حلوة. اللحم والبذور ينفجرون بنكهة التي أطلق عليها الكثيرون تذكرنا بالبطيخ. ومع ذلك ، فإن فاكهة العاطفة تحمل بعض النغمات التي تورتة أيضًا. لذلك ، قد تفضل مزج لب الفاكهة العاطفة في طعام آخر ، مثل الزبادي ، أو جعل العاطفة الفاكهة القاعدة لسلطة طازجة.
الفاكهة النقية ، التغذية النقية
تحتوي كوب واحد من فاكهة العاطفة على 68.3 ملليغرام من المغنيسيوم ، 70.8 ملليغرام من فيتامين C ، و 5.19 جرام من البروتين. (كملاحظة جانبية ، يوفر حجم التقديم نفسه أيضًا 151 ميكروغرامًا من فيتامين أ.) وبعبارة أخرى ، فإن فاكهة العاطفة لديها الكثير من الفوائد الصحية لتقديمها إذا كنت تحاول ملء الفجوات الغذائية الخاصة بك من خلال الأطعمة الكاملة بدلاً من المكملات الغذائية أو الخيارات المعالجة.
على سبيل المثال ، يعتمد جسمك على امتلاك ما يكفي من المغنيسيوم للمساعدة في التحكم في ضغط الدم والسكر في الدم ، والحفاظ على عظامك وعضلاتك قوية ، وتحسين قدرات الجهاز العصبي. كشخص بالغ ، تريد أن تحصل على أي مكان من 310 إلى 420 ملليغرام من المغنيسيوم يوميًا ، اعتمادًا على عمرك وجنسك. يمكن أن يمنحك تناول كوب من فاكهة العاطفة جرعة عالية من المغنيسيوم في جلسة واحدة.
وفي الوقت نفسه ، غالبًا ما يتم نشر فيتامين C لقدرته على دعم الجهاز المناعي ؛ إنه أيضًا مضاد للأكسدة. فيتامين (أ) هو عضو آخر في نادي “الفيتامينات التي هي مضادات الأكسدة” ، مما يجعل العاطفة فاكهة مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة.
الحصانة والمرونة الجهازية ودعم العضلات
تعزز مضادات الأكسدة مرونة جسمك لمخاطر الإجهاد التأكسدي ، مثل تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والخلايا السرطانية ومرض السكري. نظرًا لأن ما بين 70 إلى 95 ميكروغرام من فيتامين C هو هدف يومي كافٍ للبالغين (مرة أخرى ، اعتمادًا على ما إذا كنت امرأة أو رجل) ، فإن إضافة كوب من الفاكهة العاطفية ستجلب لك عمليا جميع فيتامين (ج) الذي تحتاجه.
بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر فاكهة العاطفة واحدة من الفواكه المرتفعة بشكل مدهش في البروتين ، حيث تحتوي على ما يقرب من البروتين مثل بيضة كبيرة (التي لديها حوالي 6 غرامات). عندما تحصل على ما يكفي من البروتين ، يكون جسمك قادرًا على إصلاح عضلاتك وتطويرها باستمرار. قد تجد أيضًا أنه من الأسهل تجنب آلام الجوع لأن البروتين يميل إلى إنتاج درجات أعلى من الشبع. في الواقع ، مراجعة عام 2017 في الهيدروكولويد الغذائي الذي يسمى البروتين “المغذيات الكبيرة الأكثر فعالية في الغذاء التي توفر تأثيرًا متهورًا”. ومع ذلك ، فإن فاكهة العاطفة هي بروتين غير مكتمل ، حيث أنه يحتوي فقط على أربعة من الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ، لكل مراجعة 2020 في الحدود في علم الصيدلة.