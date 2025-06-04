فاكهة استوائية عالية في المغنيسيوم معبأة أيضًا بالبروتين وفيتامين ج

الأطعمة الوظيفية هي تلك التي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية ، وبالتالي ، تؤوي المزايا الصحية المحتملة. هذا يعني أنه يمكنك التحقق من العديد من الصناديق الغذائية عن طريق تناول طعام وظيفي واحد ، مما يتيح لك الحصول على تأثير أكبر من كل وجبة.

ومع ذلك ، قد ترغب في اختيار الأطعمة الوظيفية بعناية. وفقًا لأخصائي التغذية المسجل وأخصائي التغذية الغذائية المعتمد توبي (عبر الطعام والنبيذ) ، فإن العديد من الأطعمة الوظيفية المزعومة هي أكثر ضجيجًا من المساعدة. يقول أميدور ، “نحن نرى البروتين يضاف إلى الشوكولاتة ، والأصباغ التي تم إخراجها من الصمغ. هل هذا يجعلها أفضل؟

هناك حل سهل لهذه المشكلة: الوصول إلى الأطعمة في أشكالها الصالحة للأكل (طالما أنها آمنة). على سبيل المثال ، تميل الفواكه والخضروات إلى أن تكون خيارات جيدة إذا كنت تبحث عن وظيفة دون معالجة غير مرغوب فيها. وإذا كانت أهدافك تتضمن زيادة المغنيسيوم وفيتامين C وتناول البروتين ، فيمكنك الاعتماد على فاكهة العاطفة لتقديمها.

تزدهر فاكهة العاطفة في المناطق الاستوائية ولكنها أصبحت متاحة بشكل متزايد في جميع أنحاء الولايات المتحدة. إذا لم تجرب أبدًا فاكهة العاطفة ، فأنت في مفاجأة حلوة. اللحم والبذور ينفجرون بنكهة التي أطلق عليها الكثيرون تذكرنا بالبطيخ. ومع ذلك ، فإن فاكهة العاطفة تحمل بعض النغمات التي تورتة أيضًا. لذلك ، قد تفضل مزج لب الفاكهة العاطفة في طعام آخر ، مثل الزبادي ، أو جعل العاطفة الفاكهة القاعدة لسلطة طازجة.