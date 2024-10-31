فحص السلامة الوحيد الذي لا يمكنك تخطيه قبل العمل مع المنصات الخشبية

هل تقوم بالعناية الواجبة عندما تقوم بمصدر المنصات لمشاريع DIY الخاصة بك؟ أثناء السفر من ولاية إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، تحتاج المنصات الخشبية إلى معالجات مختلفة أثناء الإنتاج للحماية من الآفات التي قد تتواجد على طول الطريق وتسبب الفوضى. تستخدم الأساليب الحديثة الحرارة فقط لقتل أي كائنات مخفية، مما يجعل المنصات آمنة للاستخدام في المشاريع المنزلية. ولكن إذا قمت بإعادة استخدام المنصات التي خضعت للعلاجات الكيميائية، فقد تعرض نفسك لمخاطر صحية محتملة.

تم حظر بروميد الميثيل في أوروبا منذ عام 2005، وهو علاج كان شائعًا في السابق للقضاء على الكائنات الحية الخطرة التي قد تتعطل على خشب المنصات، بما في ذلك الآفات والبكتيريا والفطريات. على الرغم من فعاليته، إلا أن تبخير بروميد الميثيل يستنفد طبقة الأوزون ويعرض العمال لخطر الاستنشاق والتعرض للجلد. يعد الصداع والدوخة من بين الآثار الجانبية الشائعة الفورية، بينما قد يحدث ضرر طويل المدى للكبد والقلب والكليتين. ولمعالجة هذه القضايا، تم الانتهاء من التخلص التدريجي العالمي من المنصات المعالجة ببروميد الميثيل بحلول عام 2015. ومع ذلك، فإن الخطر الذي يواجه أي شخص يعمل في مشاريع المنصات النقالة التي تصنعها بنفسك لا يزال قائما حتى اليوم. لماذا؟ لسبب واحد، تتمتع المنصات الخشبية بعمر افتراضي طويل. هناك دائمًا فرصة لدخول بعض القطع القديمة المعالجة كيميائيًا في عملية إعادة التدوير. يُسمح أيضًا ببروميد الميثيل حاليًا في بعض البلدان والظروف التي لا تكون فيها طرق العلاج الأخرى ممكنة. على الرغم من أن الخشب المعالج كيميائيًا أقل شيوعًا، إلا أن فحص الملصقات يعد إجراء احترازيًا سريعًا للسلامة عند استخدام المنصات للتأكد من أنك لا تعرض منزلك للخطر.