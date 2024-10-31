فحص السلامة الوحيد الذي لا يمكنك تخطيه قبل العمل مع المنصات الخشبية

هل تقوم بالعناية الواجبة عندما تقوم بمصدر المنصات لمشاريع DIY الخاصة بك؟ أثناء السفر من ولاية إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، تحتاج المنصات الخشبية إلى معالجات مختلفة أثناء الإنتاج للحماية من الآفات التي قد تتواجد على طول الطريق وتسبب الفوضى. تستخدم الأساليب الحديثة الحرارة فقط لقتل أي كائنات مخفية، مما يجعل المنصات آمنة للاستخدام في المشاريع المنزلية. ولكن إذا قمت بإعادة استخدام المنصات التي خضعت للعلاجات الكيميائية، فقد تعرض نفسك لمخاطر صحية محتملة.
تم حظر بروميد الميثيل في أوروبا منذ عام 2005، وهو علاج كان شائعًا في السابق للقضاء على الكائنات الحية الخطرة التي قد تتعطل على خشب المنصات، بما في ذلك الآفات والبكتيريا والفطريات. على الرغم من فعاليته، إلا أن تبخير بروميد الميثيل يستنفد طبقة الأوزون ويعرض العمال لخطر الاستنشاق والتعرض للجلد. يعد الصداع والدوخة من بين الآثار الجانبية الشائعة الفورية، بينما قد يحدث ضرر طويل المدى للكبد والقلب والكليتين. ولمعالجة هذه القضايا، تم الانتهاء من التخلص التدريجي العالمي من المنصات المعالجة ببروميد الميثيل بحلول عام 2015. ومع ذلك، فإن الخطر الذي يواجه أي شخص يعمل في مشاريع المنصات النقالة التي تصنعها بنفسك لا يزال قائما حتى اليوم. لماذا؟ لسبب واحد، تتمتع المنصات الخشبية بعمر افتراضي طويل. هناك دائمًا فرصة لدخول بعض القطع القديمة المعالجة كيميائيًا في عملية إعادة التدوير. يُسمح أيضًا ببروميد الميثيل حاليًا في بعض البلدان والظروف التي لا تكون فيها طرق العلاج الأخرى ممكنة. على الرغم من أن الخشب المعالج كيميائيًا أقل شيوعًا، إلا أن فحص الملصقات يعد إجراء احترازيًا سريعًا للسلامة عند استخدام المنصات للتأكد من أنك لا تعرض منزلك للخطر.
اكتشاف الخطر الكيميائي في المنصات الخشبية
تتطلب اللجنة الدولية لوقاية النباتات (IPPC) وجود ختم على منصات المستودعات لنقل معلومات التصنيع الحيوية. سترى عادةً الختم المستطيل على حواف منصة التحميل. بالنسبة إلى محبي الأعمال اليدوية، سيخبرك هذا الختم بكل ما هو ضروري لمعرفة أنك تستخدم مواد آمنة. يتميز الختم بشعار الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات للقمح إلى جانب رموز بلد المنشأ ومنطقة المعالجة وطريقة المعالجة. هذا الرمز الأخير هو الجزء الحاسم. تشتمل معرفات المعالجة على DB (منزوع اللحاء)، أو HT (معالج بالحرارة)، أو KD (مجفف في الفرن). كلها آمنة للاستخدام في مشاريع البليت الداخلية والخارجية. قد ترى رمزًا واحدًا على الختم أو عدة رموز تشير إلى أن منصة التحميل خضعت لعلاجات متعددة.
إذا عثرت على رمز MB، فهذه هي المنصات الخشبية التي يمكن أن تطلق بروميد الميثيل السام إذا رأيتها أو رملتها أو أحرقتها. تجنبهم بأي ثمن. لكنه ليس العلاج الوحيد الذي يستحق التحقق منه. فلوريد الكبريتيل (SF) هو مادة كيميائية تستخدمها بعض الشركات المصنعة لتحل محل بروميد الميثيل. على الرغم من أنه ليس مستنفدًا للأوزون مثل بروميد الميثيل، إلا أنه يمكن أن يكون سامًا بشكل معتدل للناس ويحتمل أن يكون خطيرًا على الأسماك ونحل العسل وغيرها من الكائنات الخارجية، وفقًا لـ NPIC. يعد التحقق من هذه المخاطر خطوة بسيطة في العثور على المنصات المناسبة. لكن فحص السلامة البسيط هذا ضروري للتأكد من أن تصميم DIY التالي الخاص بك لن يعرضك أنت أو عائلتك أو الحياة البرية المحلية للخطر.