فريق Long Island Softball يتمتع بموسم تاريخي مع التصفيات المقبلة

تكشف Sachem North Softball في معلم لأول مرة ، حيث تفاخر الفريق بأفضل رقم قياسي في الدوري بموسم 15-4.

وقال المدير كين ساسو “أنت لا تدرك نوعًا ما الذي تنتهي فيه”. “لكن عندما فزنا في تلك المباراة الخامسة عشرة ، ونظرت إلى الوراء في سجلنا ، أنا مثل ،” واو ، لم نفز أبداً 15 مباراة في الدوري “. “

تضرب الماسك في Sophomore Delaney Mathes.

لا تفكر Mathes في الجوائز الشخصية ، خاصة بعد خروج الجولة الثانية ضد Sachem East الموسم الماضي.

وقالت: “بالتأكيد أريد أن أفوز بالمقاطعة … خاصةً فقط لجعلها أبعد مما كان في العام الماضي سيكون رائعًا حقًا”.

يريد الفريق أن يحذو حذوه مع الطاقة العالية الأوكتان التي تشتهر بها.

قال رجل القاعدة الثالث بروك جيوردانو: “لا توجد لحظة لأسفل” ، مع الإقامة المبتدئة داني برينان (يسار) مضيفًا أن الأمور تصل إلى درجة حرارة عندما تكون الخفافيش ساخنة.

وقالت: “الجميع دائمًا على السياج ونحن دائمًا نشجع”. “هذا ما يجعلنا مختلفًا عن الفرق الأخرى ، لأنني لا أعتقد أنهم يهتفون كما نفعل”.

وقال بيلا كريكلفا ، المبتدئين ، التي تثير السعادة لمحاولة الفوز بكل شيء: “يوازن Sachem الموازن بين الروح مع رباطة جأش حيث يركز المدربون على” المزيد على الجزء العقلي على الميكانيكا “.

“إنهم يساعدوننا في البقاء في الحالة الذهنية المناسبة.”

تبدأ سلسلة لقب Class B Softball بـ The Top Seed ، Carle Place (16-5) ، مع المصنفة الثالثة ، East Rockaway (14-4) ، في كلية Farmingdale State في الساعة 10:30 صباحًا السبت والأحد.

في لعبة البيسبول ، يسافر المصنفة رقم 1 Wantagh (19-3) إلى رقم 2 Seed Wheatley (18-3-1) للعبة 2 من الدور نصف النهائي يوم الجمعة في الساعة 4:30 مساءً