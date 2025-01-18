فريق Ravens ‘Kyle Van Noy مزدهر على الرغم من أنه ليس لاعبًا “نموذجيًا”.

أمضى لاعب فريق Ravens Kyle Van Noy أول عامين له مع فريق Lions بعد أن تمت صياغته في الجولة الثانية في عام 2014 وفاز لاحقًا في اثنتين من ثلاث مباريات Super Bowl مع باتريوتس. لقد تناول بعض الأسئلة والأجوبة مع كاتب العمود في Post Steve Serby قبل معركة الجولة التقسيمية يوم الأحد مع Bills.

س: ما هو عنوان الفيلم الذي يتحدث عن مسيرتك المهنية؟

ج: (تضحك) هذا فكرة جيدة.

س: الصمود؟ مثابرة؟

ج: لا، أود فقط أن أسميه “لاعب كرة القدم”.

س: لماذا؟

ج: لأنني لست نموذجك – أنا لست الأسرع، والأكبر، والأقوى. قد لا أكون اختيارك الأول، وقد لا أكون اختيارك الأخير، لكنني سأكون أفضل اختيار لك، لأنني لاعب كرة قدم. عندما ترمي كرة قدم، بطريقة ما، سأظهر بالكرة وبطريقة ما، ستظل تراني أظهر في الملعب مثل، “يا رجل!”

س: ما الفرق بين الدفاع عن جوش ألين والدفاع عن لامار جاكسون؟

ج: على الرجل. جوش ألين، القوة الغاشمة. سرعة لامار تقتل.

س: كيف تصف لامار كزميل في الفريق؟

ج: لامار زميل رائع في الفريق، ولا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. فهو يجعل الجميع يشعرون بأهميتهم. إنه يجعل الجميع يريدون أن يصبحوا لاعبًا أفضل. إنه يركز، ومنغلق، ولديه تلك الهالة. الهالة التي لا يمكنك تعليمها – إما أن تمتلكها أو لا تمتلكها، وهو يمتلكها.

سؤال: لقد حققت نجاحًا شخصيًا ضد جوش ألين على مر السنين.

ج: أحب اللعب ضده، فهو تنافسي. إنه أحد أفضل لاعبي الوسط، وبالنسبة لي، أحب اللعب بشكل أفضل. لرؤية نموه، من الرائع رؤيته من بعيد، لكن هذا عمل عندما نلعب. هناك احترام، أليس كذلك؟ بقدر ما يحاولون الفوز، أحاول الفوز بنفس القدر، إن لم يكن أكثر.

س: ما الذي يجعل فريق Ravens هذا فريقًا لا يرغب أحد في اللعب فيه الآن؟

ج: هذا سؤال جيد. أنا أعمل على ذلك، لذا لا أعرف كيف أجيب على ذلك (تضحك). لكنني أعتقد أننا فريق كامل – الهجوم والدفاع والفرق الخاصة. نحن نلعب كوحدة واحدة، ونهتم بجميع اللاعبين في فريقنا. إنه لشرف لي أن أذهب إلى الميدان مع الرجال الموجودين لدينا والمجموعة التي لدينا، ونحاول فقط الاستمتاع بها قدر الإمكان، وأعتقد أن الناس يرون ذلك في الفيلم أننا نهتم ببعضنا البعض.

س: قم بوصف شخصية دفاعك على أرض الملعب.

ج: دوجس. … فقط هناك الكثير من الأشخاص المتعطشين لأن يكونوا جيدين في كرة القدم ويحملون الرقائق على أكتافهم، والذين يستمتعون باللعب مع بعضهم البعض، ويستمتعون بالقدوم إلى العمل، وإلقاء النكات. ولكن بعد ذلك، بين تلك الخطوط البيضاء، نأخذ الأمر على محمل الجد، وطريقة للتعبير عن أنفسنا كلاعبي كرة قدم.

س: هل كنت ضحية لتيبس ذراع ديريك هنري؟

ج: (تضحك) لا، لا، لا. لقد كنت ضحية لعبة سيئة، لذلك يمكنني أن أعترف بذلك. إنه ليس ممتعًا، وكان في التصفيات أيضًا مما زاد الأمر سوءًا. في عام 2019، وصلوا (الجبابرة) إلى نيو إنجلاند، في المباراة الأخيرة لتوم (برادي)، واندفع (هنري) للحصول على 80 دولارًا علينا (في انتصار 20-13 جبابرة في 4 يناير 2020). يوم سيء في المكتب.

س: ما مدى خطورة تلك الذراع؟

ج: يعني أنك تشاهده على التلفاز، إنه ليس ممتعًا (يضحك). أنا فقط ممتنة لأنني لم أحصل على واحدة.

س: ما مدى تخويف ديريك هنري وهو يتدحرج على منحدر في البرد؟

ج: أتمنى أن يكون له دور كبير. أتمنى أن يكون الجميع خائفين.

س: ما هي الاجواء التي تتوقعها ليلة الأحد؟

ج: مشجعو بافلو هم من أفضل المشجعين في الدوري. مافيا الفواتير، يقومون بعمل عظيم. أعتقد أنها ستكون كهربائية. إنهم لا يهتمون إذا كان الجو باردًا أو حارًا، وهم على استعداد للذهاب، وهم متحمسون. إنه أمر مثير للإعجاب، وسنستمتع بهذه اللحظة. في أي وقت تتاح لك فرصة الحصول على ذكرى كهذه، فأنت تريد فقط أن تضعها في البنك، ونأمل أن تضعها في البنك للحصول على ذكرى جيدة.

س: هل تنقل حكمتك إلى زملائك في الفريق بشأن الفوز بلقب السوبر بول؟

ج: أحاول أن أكون محترماً. أحاول فقط أن أفعل أشياء هنا وهناك. لا أريد أبدًا أن أكون بصوت عالٍ جدًا، هل تعلم؟ لا أريد فقط أن أكون قدوة بالقدوة فحسب، بل أن أختار مواقعي عندما أتحدث. أشعر أن الرجال يستمعون ويحترمون ما يجب أن أقوله أحيانًا، لكن حاول فقط أن تكون محترمًا وتختار تلك اللحظات عندما يكون ذلك ضروريًا.

س: صف متعة الفوز بلقب Super Bowl — لقد فزت بلعبة LI الكلاسيكية في الوقت الإضافي ضد فريق Falcons وLIII على فريق Rams — والألم الناتج عن خسارة واحدة — في ركلات الترجيح LII ضد فريق Eagles

ج: سأخبرك بهذا: أفكر في الخسارة أكثر من انتصاراتي. هذا هو كم أحب الفوز.

س: ما مدى الألم الذي كانت عليه تلك الخسارة أمام فريق إيجلز بقيادة نيك فولز بعد موسم 2017؟

ج: نعم، الخسارة متأصلة إلى الأبد، إنها وحشية. يبدو الأمر كما لو أن أحد أفراد العائلة مات من أجلك.

س: هل كنت في الملعب في مباراة فيلادلفيا الخاصة؟

ج: كنت. شكرا لتذكيري.

س: هل تجنبت مشاهدته؟

ج: لا، لا أتجنب ذلك. لقد حدث ذلك، لقد أصبح في الماضي. أنت تمضي قدمًا، لكنك لا تنساه، أليس كذلك؟

س: لقد خسرت بنتيجة 28-3 أمام فريق الصقور في بطولة Super Bowl بعد موسم 2016. ما الذي تفكر فيه في تلك المرحلة؟

ج: نحن نحاول فقط أن نبدأ المسرحية، وبمجرد أن حصلنا على مسرحية واحدة، قمنا بتكديسها على أخرى ثم أخرى وأخرى، وواصلنا التأرجح واستمرنا في التأرجح ولم نستسلم أبدًا، وفي النهاية انقلب المد، وهكذا تحولت لصالحنا وانتهى بنا الأمر بالفوز بالمباراة.

س: أيهما كان أحلى، ذلك الفوز أم الفوز على الكباش بنتيجة 13-3 بعد موسم 2018؟

ج: كلهم ​​مختلفون، أليس كذلك؟ أنت تستمتع بكليهما، ولكن ذلك 28-3، حيث بدأت مسيرتي المهنية، وما مررت به في ديترويت ليتم تداولي في منتصف العام ثم الفوز بلقب Super Bowl، كان الأمر سحريًا جدًا.

س: ما هو حجم الشريحة التي كانت على كتفك؟

ج: لا تزال كبيرة جدًا. لم أحصل على Pro Bowl أو All-Pro هذا العام، لذلك شعرت بخيبة أمل شديدة بسبب ذلك. لكن ذلك لم يكن واردًا (لكن) آمل أن أتمكن كل أسبوع من الاستمرار في إظهار أنني أحد أفضل اللاعبين في الدوري.

س: ما مدى فخرك بأنك في سن 33 عامًا كان لديك موسم 12.5 كيسًا؟

ج: نعم، أنا فخور للغاية، لأن الجميع تجاهلوني نوعًا ما أو وصفوا ذلك بالتجدد، ولكن يبدو الأمر وكأنني كنت دائمًا لاعب كرة قدم جيد، والآن أحصل على أكياس والمزيد من الأشخاص. ينتبهون.

س: لماذا أو لماذا كان كايل فان نوي رجل بيل بيليشيك؟

ج: أعتقد أنني مازلت رجل بيل بيليشيك، ولكن أعتقد أنني أجسد كل ما يحبه في لاعب كرة القدم – ذكي، يمكن الاعتماد عليه، فائز، جاهز دائمًا، يحاول فعل الشيء الصحيح في ملعب كرة القدم، يكون في المكان المناسب في الوقت المناسب، وتمتع بموهبة كرة القدم. وبعد ذلك، لا الانحرافات. لن أعطيه أي إلهاءات، مثل التأخر أو الخروج من الملعب. لا داعي للقلق بشأني.

س: صف لي عقليتك على أرض الملعب.

ج: لا يهمني ما يعتقده الناس. أعتقد أنني واحد من أفضل اللاعبين في العالم.

س: ما هو أكثر ما تفتخر به في مسيرتك المهنية؟

ج: عدم الاعتزال. … لأنني حظيت بمهنة غير عادية. لقد بدأت في ديترويت في أول عامين لي، وتم تداولي في العام الثالث، ثم فزت بلقب السوبر بول، ثم استقلت مع باتريوتس، لذلك بقيت هناك لمدة ثلاث سنوات أخرى. ثم أخيرًا لعبت بشكل جيد بما يكفي للحصول على عقد كبير، وأن أكون لاعبًا في الامتياز، واعتقدت أنني سأكون حجر الأساس، وانتهى بي الأمر بالطرد من فريق ميامي بعد عام واحد، ثم عدت إلى نيو إنجلاند، حيث اعتقدت أنني سأذهب. لإنهاء مسيرتي، انتهى بي الأمر بالطرد مرة أخرى، ثم ذهبت إلى لوس أنجلوس تشارجرز، ولعبت هناك، واعتقدت أنني سأعود إلى هناك، ولم يريدوا عودتي، لذلك كنت في الشوارع، ثم بالتيمور التقطتني، ولقد كان سنوات مهنة متتالية في أكياس.

س: متى كان أقرب ما وصلت إليه من الإعتزال، وما الذي منعك من الإعتزال؟

ج: زوجتي (تضحك). لا أعلم، لقد كان هناك مرتين. أود أن أقول بعد عامي الثاني، عندما أصبت وعانيت من إصابة في الظهر، وبعد ذلك بعد أن طردت من ميامي (بعد موسم 2020) كنت مستعدًا للانتهاء.

س: ماذا قالت لك زوجتك ماريسا؟

ج: لقد قالت للتو: “لا تريد أن تندم على عدم ملاحقة أحلامك”.

س: هل عانيت من فترة من الاكتئاب في ديترويت؟

ج: كنت أعاني في كرة القدم… مثل ألعاب القوى… لم أواجه ذلك في حياتي كلها، ولم أعرف كيف أتعامل معه. عملت مع معالج رائع وما زلت أتحدث معه حتى يومنا هذا، دانا سنكلير، إنها رائعة. وحارب من خلالها.

س: كم مرة تتحدث إلى المعالج الخاص بك الآن؟

ج: لدي مدربة الآن، اسمها ماري دايموند. ما زلت أتحدث مع دانا بقدر ما أحب الأصدقاء والأشياء، ولكن أود أن أقول ماري دايموند، إنها نوعًا ما مثل مدربة/معالجة حياتي الآن.

س: هل تعتقد أنه من المهم أن يحصل لاعبو اتحاد كرة القدم الأميركي على هذا النوع من الدعم؟

ج: نعم، أعتقد أنه ينبغي على الجميع. أعتقد أن الناس في الحياة العادية يجب أن يفعلوا ذلك. من الجيد بالطبع الاستماع إلى الأشخاص الذين مروا بالأشياء بأنفسهم ويمنحونك منظورًا مختلفًا للتفكير.

س: ما الذي يحركك؟

ج: الفوز يا عائلتي، ورؤية ابني (تراي) يتطلع إلى والده ويظهر له العمل الجاد والعمل الذكي يساوي النجاح.

س: ما الذي يجعل مدرب رافينز جون هاربو مميزًا؟

ج: جيد جدًا في ارتداء جميع القبعات التي تحتاجها.

س: كيف رأيت تطور زاك أور كمنسق دفاعي لك؟

ج: ثقته في كل شيء، وثقته في ظهور العمل الذي يقوم به، والوقت الذي يقضيه، والعلاقات التي بناها، كل ذلك.

س: قم بوصف الليلة التي رأى فيها Jets QB Sam Darnold أشباحًا ضد صواريخ باتريوت الخاصة بك في عام 2019.

ج: (تضحك) لن أنسى ذلك أبدًا، وبعد ذلك سينكسر كما حدث، يا رجل. … لكنه كان حقيقياً، لقد كان هناك يرى الأشباح. خلال ذلك الوقت، كان البعبع حقيقيين في ذلك الوقت.

س: ثلاثة ضيوف على العشاء؟

ج: زوجتي، آمل أن أحصل على بعض النقاط البراقة مقابل ذلك؛ مايكل جوردان؛ تايجر وودز.

س: الفيلم المفضل؟

ج: “رجل في النار”.

س: الممثل المفضل؟

ج: دينزل واشنطن.

س:الممثلة المفضلة؟

ج: أنجلينا جولي

س: فنانك المفضل؟

ج: أنا رجل كوميدي، لذا سأقول ديف تشابيل، وكات ويليامز، وبيل بور، وشين جيليس.

س: لماذا أنت رجل كوميدي؟

ج: أحب القيام بالوقوف الجانبي من حين لآخر، مثل بعض الميكروفونات المفتوحة، ولقد كنت دائمًا رجلاً كوميديًا.

س: الوجبة المفضلة؟

ج: أنا أستمتع بطهي أمي، وطهي زوجتي، وهي مجرد وجبة جيدة حقًا من أي ثقافة من المطبخ الآسيوي إلى الطعام المكسيكي إلى الطعام البولينيزي.

س: هل سيكون توم برادي “لاعب كرة القدم” أيضًا؟

ج: لا، سيكون “الماعز”.

س: هل هناك شخص آخر تعتبره “لاعب كرة القدم”؟

ج: الشخص الذي يتبادر إلى ذهني هو (ظهير فريق إيجلز) زاك باون. لقد انتقل من اللعب على الكرة في الكلية في ويسكونسن، وكان يتنقل ذهابًا وإيابًا في نيو أورليانز، ولم يكن لديه حقًا مكان له، ثم واصل العمل، واصطحبه فيك فانجيو وتحول إلى لاعب محترف. ، لاعب من عيار Pro Bowl. أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري، وهو يلعب كرة القدم، كما ترون معدل ذكائه يقفز من المخططات. إنه يلعب بكثافة كبيرة، وهو مجرد لاعب كرة قدم. لديه موهبة في صنع اللعبات، سواء كان ذلك في التغطية أو الاندفاع في التمرير. لذلك فهو يذكرني بلاعب كرة قدم. شخص آخر يتبادر إلى ذهني هو رجل مثل (سلامة الفايكنج) هاريسون سميث. جيد جدًا جدًا جدًا، لقد كان موهوبًا جدًا طوال حياته المهنية، لكنه مجرد لاعب كرة قدم. يبدو أنه دائمًا في المكان المناسب في الوقت المناسب ويستمر في القيام بالمسرحيات.

س: كم من الوقت تريد اللعب؟

ج: (تضحك) سؤال جيد. أنا فقط آخذ لعبة واحدة في كل مرة.

س: هل لديك سنة واحدة بعد هذا؟

ج: نعم، لدي سنة أخرى. ولكن ليس لدي أي ضمانات على الرغم من ذلك أنت لا تعرف أبدا. لقد تعلمت درسي في ذلك.

س: لماذا تعتقد أنك “لاعب كرة قدم” لم يتم تقديرك بالطريقة التي كان ينبغي أن تحظى بها في محطات مختلفة؟

ج: هذا سؤال جيد، لا أعرف. لقد كنت أحاول معرفة ذلك طوال حياتي المهنية. لقد كنت أحاول معرفة سبب تجاهل الفرق والمدربين لي. … لقد حاولت معرفة ذلك طوال حياتي المهنية. عندما تكتشف ذلك، تعال وأخبرني، أود أن أعرف (تضحك).

س: ما هي الرسالة التي تريد توجيهها إلى مشجعي فريق Ravens بشأن ليلة الأحد؟

ج: فقط آمن مهما كان الأمر.