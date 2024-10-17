فكرة خزان المرحاض المذهلة التي يحتاجها حمامك لإضفاء طابع ريفي جديد

إذا طلب منك شخص ما التفكير في طرق لجعل حمامك المتعب يبدو أكثر فخامة، فمن المحتمل ألا يتبادر إلى ذهنك “جون” (ما لم تكن بالطبع من محبي أغطية المراحيض القماشية التي كانت شائعة في السبعينيات) . شارك مستخدم YouTube @JohnDolechek فكرة لنوع مختلف من الغطاء، غطاء لخزان المرحاض، والذي سيضفي لمسة جمالية ريفية على حمامك. يتضمن قطع قطعة من الخشب بنفس أبعاد غطاء خزان المرحاض ثم وضع الخشب فوق الغطاء لاستخدامه كرف زخرفي.

لجعل غطاء خزان المرحاض الخشبي يعلو بنفسك، ستحتاج إلى قطعة مستطيلة من الخشب غير المكتمل يبلغ سمكها حوالي 1 بوصة. يجب أن يكون أطول ببضع بوصات وأعرض من أبعاد الغطاء. تختلف أحجام أغطية خزانات المراحيض، لذا تأكد من قياس حجمها قبل شراء القطعة الخشبية. ستحتاج أيضًا إلى منشار طاولة، ومنشار ميتري، ومنشار أحجية، وجهاز توجيه الخشب، بالإضافة إلى طلاء الخشب المسبق الصبغ والطبقة النهائية الواقية الشفافة، وفرشاة طلاء، وورق صنفرة.

قد لا تحتاج إلى كل هذه المواد إذا اخترت عدم صبغ قطعة الخشب مسبقًا أو صبغها أو إنهاءها، أو إذا اخترت عدم إضافة أي تفاصيل إلى الحواف. إذا قررت اتباع هذه الخطوات، فسوف تحتاج إلى السماح للبقعة أن تجف طوال الليل.