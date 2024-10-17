فكرة خزان المرحاض المذهلة التي يحتاجها حمامك لإضفاء طابع ريفي جديد

إذا طلب منك شخص ما التفكير في طرق لجعل حمامك المتعب يبدو أكثر فخامة، فمن المحتمل ألا يتبادر إلى ذهنك “جون” (ما لم تكن بالطبع من محبي أغطية المراحيض القماشية التي كانت شائعة في السبعينيات) . شارك مستخدم YouTube @JohnDolechek فكرة لنوع مختلف من الغطاء، غطاء لخزان المرحاض، والذي سيضفي لمسة جمالية ريفية على حمامك. يتضمن قطع قطعة من الخشب بنفس أبعاد غطاء خزان المرحاض ثم وضع الخشب فوق الغطاء لاستخدامه كرف زخرفي.
لجعل غطاء خزان المرحاض الخشبي يعلو بنفسك، ستحتاج إلى قطعة مستطيلة من الخشب غير المكتمل يبلغ سمكها حوالي 1 بوصة. يجب أن يكون أطول ببضع بوصات وأعرض من أبعاد الغطاء. تختلف أحجام أغطية خزانات المراحيض، لذا تأكد من قياس حجمها قبل شراء القطعة الخشبية. ستحتاج أيضًا إلى منشار طاولة، ومنشار ميتري، ومنشار أحجية، وجهاز توجيه الخشب، بالإضافة إلى طلاء الخشب المسبق الصبغ والطبقة النهائية الواقية الشفافة، وفرشاة طلاء، وورق صنفرة.
قد لا تحتاج إلى كل هذه المواد إذا اخترت عدم صبغ قطعة الخشب مسبقًا أو صبغها أو إنهاءها، أو إذا اخترت عدم إضافة أي تفاصيل إلى الحواف. إذا قررت اتباع هذه الخطوات، فسوف تحتاج إلى السماح للبقعة أن تجف طوال الليل.
كيفية صنع غطاء خزان المرحاض الخشبي الخاص بك
في الخطوة الأولى، ضع الخشب فوق غطاء خزان المرحاض، وتأكد من محاذاة الجدار الخلفي. استخدم قلم رصاص لتتبع الغطاء على الخشب، ثم قم بقطع الخطوط المرسومة باستخدام منشار طاولة ومنشار ميتري ومنشار. لإضافة تفاصيل إضافية إلى الحواف، استخدم جهاز توجيه خشبي. قام مستخدم YouTube أيضًا بتثبيت قطعة من الخشب في الجزء السفلي من الجزء العلوي لمنعها من الانزلاق، لكن هذه الخطوة اختيارية. كبديل، يمكنك قطع قطع من المفارش المطاطية وإضافتها بين الغطاء العلوي وغطاء الخزان لتوفير طبقة من الاحتكاك. يمكنك العثور على مفارش مطاطية مستديرة مقاومة للماء في أمازون مقابل 6.29 دولار.
بعد ذلك، قم بإعداد الخشب للتلوين. قم بصنفره حتى يصبح ناعمًا، ثم قم بتطبيق معالجة شفافة مسبقًا للبقع. اتركها حتى تجف، ثم ضع طلاء الخشب عليها واتركها حتى تجف. ستخبرك علب الصبغة المسبقة والخشبية بمدة الانتظار حتى تجف. للحصول على مظهر متعثر، قم برمل الحواف قبل طلاء الخشب بطبقة حماية شفافة. دعها تجف بين عشية وضحاها، وهذا كل شيء! الجزء العلوي الخشبي جاهز الآن لوضعه على غطاء خزان المرحاض.
هذه طريقة رائعة لجلب الخشب الطبيعي إلى حمامك، لاستكمال اللمسات الخشبية مثل الخزانات أو الرفوف العائمة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الخشب مسطح ومسامي، فإن أي شيء تضعه فوقه تقريبًا سيبقى في مكانه، سواء كانت مزهرية صغيرة أو مرطبانات أو ورق تواليت أو نبات في أصيص.