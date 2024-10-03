فلسفة HGTV Star Erin Napier في تلطيخ الأرضيات الخشبية

إذا كنت تتساءل عن اللون الذي ستصبغ به أرضياتك الصلبة، فإن Erin Napier من “Home Town” لديها بعض المؤشرات. تتمتع نابير باهتمام ممتاز بالتفاصيل، ويتم اختيار جميع تشطيباتها بعناية. “Home Town” هو انعكاس لأسلوبها المريح والدافئ والترحيبي. تحظى الأرضيات الصلبة بشعبية كبيرة في العديد من تصميماتها، بما في ذلك داخل منزل إيرين نابير. في حين أن الأرضيات الخشبية هي وسيلة مضمونة لإنشاء تصميم داخلي عضوي، فإن الظل المحدد لا يقل أهمية عن المادة نفسها. الخطوة الأولى لاختيار صبغة خشب ناجحة هي اختيار اللون المناسب. بالنسبة لأصحاب المنازل الذين هم في حيرة من أمرهم بشأن ما إذا كان اللون الفاتح أو الداكن هو الأفضل، اتبع نصيحة نابير القوية.

في الموسم الخامس، الحلقة 9، لاحظ نابير التأثير السلبي للأخشاب الصلبة الداكنة على مساحة صغيرة. وأشارت إلى أن “هذا يبدو مظلمًا بعض الشيء مع سقف منخفض”. استنتج نابير أن الظل الأفتح قليلاً من شأنه أن يجعل المنطقة تبدو أكثر انفتاحًا. إذا كنت محظوظًا بما يكفي للحصول على مساحة ذات أسقف عالية، فيمكنك اختيار لون أغمق للأرضية. تشمل الظلال الفاتحة النموذجية الصنوبر والقيقب والعسل، في حين أن البقع الداكنة الشائعة هي ألوان مثل الجوز والماهوجني.