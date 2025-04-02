فوائد زراعة الجزر في أنابيب ورق التواليت

من المحتمل أنك تعرف بالفعل أنه على الرغم من أن الجزر خضار لذيذة ، لذيذة لزرعها في حديقتك في فصل الربيع ، فإن الشتلات الصغيرة لا تزرع بشكل جيد بسبب جذرهم الطويل. غالبًا ما يكون لعمليات زرع الجزر جذور مشوهة لا تتشكل بشكل صحيح أو ينتهي الأمر بالنمو. ذلك لأن الجذور تنمو بشكل أسرع بكثير من الأوراق ، وبحلول الوقت الذي تكون فيه الشتلات كبيرة بما يكفي لزرع الأعضاء ، ضربت الجذور بالفعل قاعدة الوعاء وبدأت في التشوه.

هذا يعني أن بذور الجزر بشكل أفضل زرع مباشرة في التربة. ومع ذلك ، فإن بذور البذور مباشرة في الحديقة وتنتهي مع النباتات القابلة للحياة يمكن أن تكون مشكلة أيضًا. الشتلات التي تنبت حديثًا هي مغناطيس للآفات مثل الرخويات والقواقع والديدان المقطوعة. ولكن هناك حل قد ترغب في تجربته – بدء تشغيل البذور في أنابيب ورق التواليت.

هناك عدد من فوائد الجزر المتنامية في هذه الأنابيب. أولاً ، تكون الأسطوانات طويلة بما يكفي للسماح للجذر الجذر بالنمو لأسفل ولطيف ومستقيم. بمجرد انتشار الأوراق ، يمكنك فقط زراعة الأنبوب بأكمله في حديقتك دون أي اضطراب للجذور. سوف تنهار الورق المقوى مع مرور الوقت وتغذية الميكروبات في التربة. ستجد أيضًا أنه بمجرد أن تكون الشتلات كبيرة بما يكفي لزرعها ، ستكون أكثر أمانًا من آفات الحدائق التي قد ترغب في إزالة محصولك. لذلك ، على الرغم من أن الجزر قد تكون واحدة من أصعب الخضروات التي تنمو في حديقتك ، يمكنك تحقيق نجاح كامل باستخدام هذه الطريقة.