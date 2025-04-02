فوائد زراعة الجزر في أنابيب ورق التواليت

من المحتمل أنك تعرف بالفعل أنه على الرغم من أن الجزر خضار لذيذة ، لذيذة لزرعها في حديقتك في فصل الربيع ، فإن الشتلات الصغيرة لا تزرع بشكل جيد بسبب جذرهم الطويل. غالبًا ما يكون لعمليات زرع الجزر جذور مشوهة لا تتشكل بشكل صحيح أو ينتهي الأمر بالنمو. ذلك لأن الجذور تنمو بشكل أسرع بكثير من الأوراق ، وبحلول الوقت الذي تكون فيه الشتلات كبيرة بما يكفي لزرع الأعضاء ، ضربت الجذور بالفعل قاعدة الوعاء وبدأت في التشوه.
هذا يعني أن بذور الجزر بشكل أفضل زرع مباشرة في التربة. ومع ذلك ، فإن بذور البذور مباشرة في الحديقة وتنتهي مع النباتات القابلة للحياة يمكن أن تكون مشكلة أيضًا. الشتلات التي تنبت حديثًا هي مغناطيس للآفات مثل الرخويات والقواقع والديدان المقطوعة. ولكن هناك حل قد ترغب في تجربته – بدء تشغيل البذور في أنابيب ورق التواليت.
هناك عدد من فوائد الجزر المتنامية في هذه الأنابيب. أولاً ، تكون الأسطوانات طويلة بما يكفي للسماح للجذر الجذر بالنمو لأسفل ولطيف ومستقيم. بمجرد انتشار الأوراق ، يمكنك فقط زراعة الأنبوب بأكمله في حديقتك دون أي اضطراب للجذور. سوف تنهار الورق المقوى مع مرور الوقت وتغذية الميكروبات في التربة. ستجد أيضًا أنه بمجرد أن تكون الشتلات كبيرة بما يكفي لزرعها ، ستكون أكثر أمانًا من آفات الحدائق التي قد ترغب في إزالة محصولك. لذلك ، على الرغم من أن الجزر قد تكون واحدة من أصعب الخضروات التي تنمو في حديقتك ، يمكنك تحقيق نجاح كامل باستخدام هذه الطريقة.
كيفية استخدام أنابيب ورق التواليت لزراعة الجزر
إن إعادة استخدام ما يمكن أن يكون منتجًا نفايات في حديقتك لن يحمي مصانعك فقط ويزودك بحصاد لذيذ ولكن أيضًا يساعدك على أن تكون أكثر وعيًا بالبيئة. بعد كل شيء ، من الأفضل أن تمنح كل تلك الأنابيب الفارغة غرضًا ثانيًا جديراً بالاهتمام من التخلص منها في سلة إعادة التدوير أو السماد. هناك طريقتان يمكنك استخدامها لإنشاء أواني بدء تشغيل البذور. تتمثل الطريقة الشائعة في قطع بعض الشقوق في نهاية واحدة ثم طي اللوحات الصغيرة لأعلى لتشكيل قاعدة.
ولكن لاستيعاب الجذر الطويل لنباتات الجزر الخاصة بك ، ستجد أن الأنابيب تتناسب بشكل جيد مع المقصورات الفردية من كرتون بيض الورق المقوى. هذا يساعدهم أيضًا على الوقوف بشكل أفضل قليلاً. وعندما يحين وقت زرعهم في الحديقة ، فإن الأمر مجرد مسألة تقطيع العلب إلى أقسام وزراعة كل منها ككل.
إذا قمت بذلك ، فتأكد من وضع الكرتون مع الأسطوانات في شيء قوي ، مثل صينية الشتلات أو صندوق الستايروفوم الضحل. هذا يسمح لك بتنفيذها إلى الفناء دون أن ينهار. سيساعد أيضًا في الحفاظ على كل شيء معًا بينما تنبت البذور والبدء في النمو. أخيرًا ، إذا كنت تقوم بحفظ الكثير من تلك اللفات الفارغة ، فقد ترغب في اكتشاف بعض الطرق الوظيفية الأخرى لإعادة استخدام أنابيب ورق التواليت الورقية في منزلك.