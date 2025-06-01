فيليز يجعل تحرك تايجوان ووكر جذري بعد كارثة 17 المدى

يتجه تايجوان ووكر إلى الثور.

يتم نقل هذا MET السابق إلى دور الإعداد حيث يهز Phillies دوران البداية في أعقاب كارثة من يسوع Luzardo ، الذي تخلى عن 12 أشواط في خسارة 17-7 أمام Brewers يوم السبت.

بالإضافة إلى نقل ووكر إلى الثور ، سوف يدخل Prospect Mick Abel في الدوران ، وتم تعيين خوسيه رويز للمهمة وتم استدعاء المخلص سيث جونسون من القاصرين.

حقق ووكر ثماني مباريات هذا الموسم ويأتي مرتين كمساعد طويل ، حيث يحمل 3.53 عصرًا يزيد عن 43 ⅓ أدوار.

ستكون هذه هي المرة الأولى في حياته المهنية التي يخرج فيها ووكر-الذي يتواجد حاليًا في السنة الثالثة من صفقة مدتها أربع سنوات بقيمة 72 مليون دولار-بانتظام من الثور.

وقال روب طومسون للمدير “إنه مؤيد”. “إنه حقًا. أنا متأكد من أنه ليس سعيدًا بنسبة 100 في المائة. أعتقد أنه لا يزال يفكر في نفسه كبداية. لكنه محترف. وأعتقد أنه رجل يفعل أي شيء لمساعدة الفريق”.

أخبر ووكر ، الذي تخلى عن أربعة أشواط في أربعة أدوار في بدايته الأخيرة ، للصحفيين يوم الجمعة أن الانتقال إلى الثور قد يكون جيدًا بالنسبة له.

وقال: “إذا كان لديّ شوط واحد لتفجيره ، مهما كان الأمر ، أشعر أن أشيائي ستلعب أكثر قليلاً”. “مع العلم أنني حصلت على الشوط ، فقط دعه يأكل.”

سيبدأ Abel ، الذي ظهر لأول مرة في MLB في 18 مايو مع ستة أدوار بدون أهداف ، في مكان Walker يوم الخميس ضد Blue Jays.

تتمثل الخطة في الحفاظ على هذا الإعداد في مكانه في الوقت الحالي بينما يستمر آرون نولا في التعافي من كاحل التواء ، مع توقع عودته في منتصف يونيو.

قال طومسون: “لدي ثقة كبيرة في كل هؤلاء الرجال”. “لكنني أعتقد أن تاي لديه فرصة لجعلنا أفضل بكثير من الخروج من القلم.”