قالب المربعات القابلة للطباعة للرؤساء مقابل النسور

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أي شخص في مباراة العودة؟

سيواجه فريق Kansas City Chiefs فيلادلفيا إيجلز في Super Bowl 2025 في Caesars Superdome في نيو أورليانز مساء الأحد.

يعيش التقليد السنوي لـ Super Bowl مربعات Super Bowl ، وقد غطيت المنشور بقالب مربع قابل للطباعة.

سواء كنت تراهن على اللعبة الكبيرة – أو تفضل القيام بالمربعات – سنمر بك في كيفية اللعب وإعطاء أمثلة على كيفية توزيع الجوائز عادة.

قالب المربعات القابلة للطباعة Super Bowl 2025

كيف تعمل مربعات Super Bowl؟

إذا كنت جديدًا في لعب المربعات – أو تحتاج إلى تنشيط – يحتوي المربع على 10 أعمدة رأسية و 10 صفوف أفقية ، والتي تضيف ما يصل إلى 100 مربع.

بالنسبة لهذا التطابق ، يتم إعطاء النسور الأعمدة ويتم إعطاء الرؤساء الصفوف. كل من الصفوف والأعمدة لها قيم من 0-9 ، لذلك يمكن الحصول على أي نتيجة نتيجة.

كل مربع هو نفس السعر ، ولكن يجب شراؤه بشكل منفصل. بعد بيع كل مربع ، يتم تعيين رقم مربع من 0-9.

كيف يتم الحصول على الجوائز؟

إذا كنت في مجموعة مكاتب أو تلعب مع الأصدقاء ، فهناك عادة جوائز أو دفعات. كل هذا يتوقف على النتيجة في نهاية كل ربع (والعمل الإضافي ، إذا كانت اللعبة مرتبطة).

الشخص الذي لديه المربع الذي يتوافق مع العدد الأخير من نقاط كل فريق يفوز في هذا الربع.

لذا ، إذا كان الرؤساء يقودون 10-3 في نهاية الشوط الأول ، فمن يضم زعماء 0 ، فإن Eagles-3 Square يفوز.

يمكنك أيضًا اختيار اللعب حيث يحصل فائز واحد فقط على الوعاء الكامل بناءً على النتيجة النهائية. لذلك إذا فاز النسور 41-32 ، الشخص الذي يعاني من Eagles-1 ، فسيربح Chief-2 الجائزة.

بعض المسابقات تذهب في الاتجاه الآخر مع دفعات بعد كل درجة.

الرهان على اتحاد كرة القدم الأميركي؟

ما هي أفضل المربعات؟

بسبب النقاط الإضافية المفقودة أو الفرق التي تصل إلى سنتين ، فهي في الغالب رمي السهام. مجرد التفكير في نهائي 25-22 العام الماضي ، النتيجة النهائية غير العادية.

لكن بعض المربعات يمكن أن تكون أكثر قيمة من غيرها.

كانت المربعات التي تضم 0-0 و 0-3 و 3-0 و 7-0 و 0-7 و 7-7 أفضل مجموعات تاريخية في جميع أنحاء Super Bowls لأنها تضمنت أرقامًا متورطة في الدرجات.

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