قال النسور نيك سيريانى للحكام “القادة” الغريبة “يمكن أن يكون” td “

كما لو أن الدفعة القاتلة ليست صعبة بما يكفي للدفاع بالفعل ، عرف النسور أن لديهم قاعدة غامضة في جيبهم لمساعدتهم إذا كانت الفرق المعارضة في محاولة لوقف المسرحية.

كشف نيك سيرياني ، مدرب فيلادلفيا ، أنه ذكّر الحكام خلال مباراة بطولة NFC يوم الأحد بأنه يمكن للمسؤولين أن يمنحوا النسور هبوطًا إذا استمر القادة في القفز في محاولة لإيقاف المسرحية القصيرة المتمثلة في الفوز في 55-23.

حذر الحكم شون هوشولي من واشنطن من الهبوط المحتمل الذي يمكن منحه بعد عقوبة التعدي الثالثة على التوالي.

قال سيرياني يوم الثلاثاء: “قلت للحكام على الجانب ،” مهلا ، إنهم يواصلون القيام بذلك ، يمكن أن يكون هذا الهبوط ، أليس كذلك؟ ” “وقالوا ،” نعم ، هذا صحيح. “

من العدل أن نقول إن الكثيرين لم يعرفوا أن حكام اتحاد كرة القدم الأميركي لديهم القدرة على منح فرق الهبوط حتى أعلن هوشولي أنه نادراً ما يمكن استخدام القاعدة المستخدمة في الحالات المذكورة.

واجه النسور ثانياً وهدفًا من خط الساحة الأولى قبل أن تتجه واشنطن على ثلاث مسرحيات متتالية أثناء وجودها ، 34-23.

تضمنت أول ركلة جزاء في واشنطن لاعبًا يقفز فوق الجزء العلوي من الكومة في محاولة لوقت المفاجئة ، مما أدى إلى إعلان Hochuli أنه تم تحذير القادة من أنه يمكن استدعاء ركلة جزاء شبيهة بالرياضة إذا حدث ذلك مرة أخرى.

تضمن التعدي الثالث لاعبًا يعبر الخط في وقت مبكر ، وذلك عندما كشف Hochuli عن القاعدة الغريبة.

وقال هوشولي: “تم إخطار واشنطن بأنه في مرحلة ما يمكن أن يمنح الحكم درجة إذا حدث هذا النوع من السلوك مرة أخرى”. “في الوقت الحالي ، إنها إعادة تشغيل للثانية لأسفل.”

كشفت قواعد اتحاد كرة القدم الأميركي السابق القيصر ومحلل فوكس الحالي مايك بيريرا أن الأفعال “المتعمدة” مثل العقوبات المتكررة يمكن أن تؤدي إلى “فعل غير عادل بشكل غير ملموس”.

ثم سجل لاعب الوسط جالين هورتس في دفعة شديدة لأخذ تقدم 41-23 مع بقاء 12:24.

قال سيرياني ، الذي قاد النسور إلى سوبر بول للمرة الثانية ، إنه علم بالقاعدة من مدرب شواحن سابق دان شاماش.

لم يعتقد أن هذا يمكن أن يكون شيئًا حقيقيًا في البداية.

“هذه ليست قاعدة ، هل أنت خارج عقلك؟” أتذكر قول ذلك له. هذه ليست قاعدة. “أتذكر أنه مؤكد جدًا مني لأنه يعرف القواعد جيدًا ويخبرني أنها كانت كذلك. لقد أرسلت له رسالة نصية بعد المباراة ، “Smash ، كنت على حق”.

وأضاف سيرياني أنه لم يجد التسلسل مضحكًا ، مضيفًا أنه قلق بشأن إصابة محتملة. المدافعون الذين يقفزون على ظهور رجال الأعمال الهجوميين يفتحون الباب للحصول على مواقف مخيفة محتملة.

قال سيرياني: “كنت أفكر في آمنة وصحة لاعبينا”.