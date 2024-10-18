قال باتريك ماهومز الأب إن اعتقاله في DWI سيكون “f-k مع” Chiefs QB

لم يرغب باتريك ماهومز الأب في نشر أخبار اعتقال DWI الخاص به.

لاعب MLB السابق، الذي تم القبض عليه بتهمة DWI للمرة الثالثة أو أكثر في فبراير قبل Super Bowl، أسقط اسم ابنه النجم، Chiefs Quarterback Patrick Mahomes، عدة مرات أثناء تقييد يديه ووضعه في الجزء الخلفي من سيارة الشرطة، وفقًا للقطات جديدة للاعتقال حصلت عليها TMZ يوم الجمعة.

“هل يمكنني أن أقول شيئًا واحدًا؟” سأل ماهوميس الأب الضابط الذي قام بالاعتقال. “ابني يستعد للعب في بطولة F-king Super Bowl، حسنًا؟ فقط استمع لي. أنا لست في حالة سكر. أعدك. لقد تناولت بعض المشروبات. لكن لا يمكنه الحصول على هذا الآن. اسمع، هذا لا يمكن أن يحدث… باتريك ماهومز”.

تم إيقاف Mahomes Sr. بسبب تسجيله القديم بعد أن قامت الشرطة بتشغيل لوحة الترخيص على سيارته البيضاء ذات الأربعة أبواب Genesis في Tyler – وتم القبض عليه لاحقًا بعد سلسلة من اختبارات الرصانة الميدانية.

في اللقطات، أوضح ماهومز الأب للشرطي أن هذا كان أسوأ وقت ممكن للقبض عليه لأن ابنه كان يستعد لمباراة السوبر بول في 11 فبراير – عندما تغلب فريق تشيفز على فريق 49ers في فيلم تشويق إضافي، 25- 22.

وقال: “لم يكن لدينا نجم هنا في هذه المنطقة من قبل، والآن لدينا فرصة لنكون نجماً والآن سنواجه فضيحة الآن”. “… سنواجه فضيحة بلا سبب وجيه لأن تسجيلي عندما أهداني السيارة لم يصل بعد، والذي من المحتمل أن يتم في اليوم أو اليومين التاليين.”

في اللقطات، قام ماهوميس الأب بتمرير علبة مفتوحة من Coors Light في الكونسول الوسطي الخاص به إلى الشرطي قبل أن يخرج من السيارة.

“انظر، هذا هو ما يهمني، أنا لا أتطلع إلى تحويل هذا إلى أي صفقة أكبر مما هو عليه الآن، ولكن لسوء الحظ، كما قلت، لدي وظيفة يجب أن أقوم بها ولا يمكنني تغيير ذلك بناءً على من أنت كذلك، قال الضابط.

“المتأنق، هذا مجنون. يستعد ابني للعب في بطولة f-king Super Bowl وأنا أجري مقابلات، خمس أو ستة مقابلات في اليوم، وبعد ذلك، الآن، سيكون هذا الأمر على الأخبار التي ستقضي وقتًا ممتعًا مع قال ماهومز الأب: “من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إفساده”.

“وربما لن يفوز بلقب السوبر بول. ولكن هذا جيد. إذا كان هذا ما تريدون فعله جميعًا، فهذا جيد.”

ثم ادعى ماهوميس الأب أنه لم يكن مخمورًا، “لكن من المحتمل أن أتجاوز الحد القانوني. لكن يا صديقي على محمل الجد، ليس لدينا نجوم من هنا.

لقد أخبر الضابط مرارًا وتكرارًا أنه يمكن أن يطلب من شخص ما أن “يأتي ويأخذني”، لكنهم قالوا إن لديهم وظيفة للقيام بها – وانتهى الأمر به في سجن محلي.

تم إطلاق سراح ماهوميس الأب، الذي كان لديه نسبة BAC تبلغ 0.23، بعد ساعات من الاعتقال، وفقًا لموقع TMZ.

لقد وصل إلى Super Bowl في لاس فيغاس.

تم اتهام Mahomes الأب بارتكاب جناية DWI الثالثة أو أكثر ثم حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بعد التوصل إلى اتفاق مع المدعين العامين في أغسطس.

وبحسب ما ورد، فإن فترة المراقبة للاعب ميتس السابق، الذي تلقى تهمة DWI الثانية في عام 2018، تتضمن إشرافًا “مكثفًا” للسنة الأولى.

طُلب من ماهوميس الأب أن يقضي 10 أيام في السجن ويستمر في حضور اجتماعات AA، وفقًا لقناة KLTV.

وقال جوزيف د. ميرفي، محامي ماهومز الأب، في ذلك الوقت: “يعيش موكلنا الآن حياة رصينة، ونعتقد أن الخطوات التي اتخذها لتحسين حياته ساعدتنا في الحصول على توصية بالإقرار بالذنب لوضعه تحت المراقبة”.

ووصف ماهوميس الأب عملية الاعتقال بأنها مثيرة للدهشة.

وقال أيضًا إنه احتفل بستة أشهر من الرصانة في منشور على إنستغرام في أغسطس، حيث شكر زوجته تريشا وعائلته وأصدقائه.

تزوج لاعب MLB السابق مرة أخرى بعد طلاقه من راندي ماهومز في عام 2006. ولديهما أبناء باتريك وجاكسون ماهومز.