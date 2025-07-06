قام براندون نمو بتعيين النغمة

الأبطال والأصفار والملعب الداخلي من الفوز 12-6 على يانكيز بعد ظهر يوم السبت في سلسلة مترو الأنفاق في كوينز:

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احتل بيت ألونسو مرتين ، ولم يسبق له مثيل في الطلقة الخامسة والثلاث من المباراة في المركز السابع ، وكانت ميتس احتاجت إلى كل المخالفة التي يمكن أن تمنعها من يانكيز مع فرانكي مونتاس والثور المضروب.

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تخلى كارلوس رودون عن سبعة أشواط (ستة كسب) ، وكلاهما مستمر في الموسم. بالنسبة لفريق يائس من أجل البدء الجيد مع كلارك شميدت على الأرجح خسره لهذا الموسم ، لم يكن أداء رودوون الخمسة في خطوط ما هو ما يبحث عنه يانكيز.

بطل مجهول

بحلول الوقت الذي انتهى فيه الأمر ، كان من السهل أن ننسى أن براندون نيمو حصل على بداية سريعة أخرى ، وهذه المرة مع البطولات الاربع الكبرى في الجزء الأول من الأولى التي أعطت مونتاس بعض غرفة التنفس المبكرة.

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6 خسائر متتالية في يانكيز ، مطابقة أطول سلسلة من هذا الموسم.

اقتباس اليوم

“أشعر أن كلا من هذين الفريقين الآن يشبهان الأوزان الثقيلة في نهاية مباراة من 15 جولة ، فقط في محاولة لرمي بعض صانعي القش”.

– براندون نيمو على النهج الذي تطلبه الفرق في سلسلة مترو الأنفاق