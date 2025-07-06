قام براندون نمو بتعيين النغمة

رياضة
قام براندون نمو بتعيين النغمة

الأبطال والأصفار والملعب الداخلي من الفوز 12-6 على يانكيز بعد ظهر يوم السبت في سلسلة مترو الأنفاق في كوينز:

بطل

احتل بيت ألونسو مرتين ، ولم يسبق له مثيل في الطلقة الخامسة والثلاث من المباراة في المركز السابع ، وكانت ميتس احتاجت إلى كل المخالفة التي يمكن أن تمنعها من يانكيز مع فرانكي مونتاس والثور المضروب.

صفر

تخلى كارلوس رودون عن سبعة أشواط (ستة كسب) ، وكلاهما مستمر في الموسم. بالنسبة لفريق يائس من أجل البدء الجيد مع كلارك شميدت على الأرجح خسره لهذا الموسم ، لم يكن أداء رودوون الخمسة في خطوط ما هو ما يبحث عنه يانكيز.

بطل مجهول

بحلول الوقت الذي انتهى فيه الأمر ، كان من السهل أن ننسى أن براندون نيمو حصل على بداية سريعة أخرى ، وهذه المرة مع البطولات الاربع الكبرى في الجزء الأول من الأولى التي أعطت مونتاس بعض غرفة التنفس المبكرة.

stat stat

6 خسائر متتالية في يانكيز ، مطابقة أطول سلسلة من هذا الموسم.

اقتباس اليوم

“أشعر أن كلا من هذين الفريقين الآن يشبهان الأوزان الثقيلة في نهاية مباراة من 15 جولة ، فقط في محاولة لرمي بعض صانعي القش”.

– براندون نيمو على النهج الذي تطلبه الفرق في سلسلة مترو الأنفاق

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية