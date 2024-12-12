قام بيل بيليشيك “بحرق الكثير من الجسور” للعودة إلى اتحاد كرة القدم الأميركي قبل اختيار UNC

مع استمرار بقاء الغبار على القرار المذهل الذي اتخذه بيل بيليشيك يوم الأربعاء بالانضمام إلى صفوف كرة القدم الجامعية كمدرب رئيسي لفريق North Carolina Tar Heels، لا يزال الكثيرون يحاولون الالتفاف حول الفصل الأخير من مسيرة التدريب المميزة للفائز بجائزة Super Bowl ثماني مرات. .

في مقال نشرته صحيفة The Athletic يوم الخميس، اقترح بعض المديرين التنفيذيين في الدوري أن بيليشيك – الذي قضى 24 عامًا على رأس القيادة في نيو إنجلاند وفاز بستة سوبر بولز – سيكون بعيدًا عن المرشح المفضل مع اقتراب دورة التوظيف في اتحاد كرة القدم الأميركي، ومن المرجح أن أثرت على قراره الجامعي.

قال أحد المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى في فريق The Athletic: “لقد أحرق (Belichick) الكثير من الجسور خلال مسيرته المهنية”.

اعتبارًا من يوم الخميس، هناك ثلاث فتحات بعد انفصال الدببة والطائرات والقديسين عن مدربيهم في منتصف موسم 2024.

وقال مصدر في الدوري لصحيفة أثليتيك إن الفريق الذي يبحث حاليًا عن مدرب “استبعد بالفعل فكرة إجراء مقابلة مع بيليشيك”.

أضافت ESPN أن من حول Belichick قرروا أن Bears هم الخيار الأكثر إثارة للاهتمام من بين هؤلاء الثلاثة، لكن من المرجح أن تختار شيكاغو خيارًا هجوميًا لـ QB Caleb Williams – مثل منسق Lions Ben Johnson.

جيتس، الذي استقال معه بيليتشيك من منصبه كمدرب رئيسي على منديل في عام 2000، “لم يكن يعتبر احتمالًا على الإطلاق”.

على الرغم من أنه يبقى أن نرى ما إذا كانت هناك فرص أخرى ستظهر، مع احتمالات ظهور جاكوار (3-10) ورايدرز (2-11)، “لا تعتقد المصادر مع اثنين من الفرق الأخرى التي لديها وظائف شاغرة محتملة للمدرب الرئيسي أنه سيكون هناك يكون هناك دعم كافٍ داخل المبنى لتوظيف Belichick، “حسب The Athletic.

لا يزال بيليشيك، الذي تحول إلى وسائل الإعلام الرياضية هذا الموسم بعد فقدانه وظيفة الصقور، يشعر برغبة في التدريب، حيث اقترح مدير تنفيذي منفصل للفريق، “إذا أراد التدريب مرة أخرى، فعليه أن يتولى هذه الوظيفة تقريبًا”.

أعلنت ولاية كارولينا الشمالية عن بيليشيك مدربًا جديدًا لكرة القدم يوم الأربعاء.

كان والد بيليشيك، ستيف، مساعدًا في قيادة الأمم المتحدة من 1953 إلى 1955.

وقال بيليشيك في بيان: “أنا متحمس لهذه الفرصة في UNC-Chapel Hill”. “لقد نشأت مع والدي في كرة القدم الجامعية وأقدر تلك الأوقات. لقد كنت أرغب دائمًا في التدريب في الكلية والآن أتطلع إلى بناء برنامج كرة القدم في تشابل هيل.

تم الإعلان عن ذلك يوم الأربعاء مع تقارير تشير إلى أنه من المقرر أن يجتمع مجلس أمناء UNC صباح الخميس لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة. ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي بعد ظهر الخميس.

امتدت مسيرة بيليشيك التدريبية لما يقرب من خمسة عقود في اتحاد كرة القدم الأميركي، قضى منها 24 عامًا في نيو إنجلاند. تولى منصب باتريوتس في عام 2000 وانفصل عن الفريق في يناير.

في أعقاب انتقاله إلى تشابل هيل، تمطر بيليشيك بالحب من قبل أولئك الذين يعرفونه أفضل.

“مدرب Congats” ، نشر لاعب وسط باتريوتس السابق توم برادي يوم الأربعاء على Instagram. “إن طريقة Tar Heel على وشك أن تصبح شيئًا.”

كما لجأت صديقة بيليشيك، جوردون هدسون، البالغة من العمر 24 عامًا، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال.

“نحن في تشابل هيل!” لقد نشرت في قصة Instagram.

كانت ولاية كارولينا الشمالية في السوق بحثًا عن مدرب جديد بعد إقالة ماك براون في نوفمبر.