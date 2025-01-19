قام كايري إيرفينغ بتمزيق نتس مرة أخرى لمقايضته مع مافريكس

أوكلاهوما سيتي – ألقى كايري إيرفينغ ظلالاً ساخرة على فريقه السابق في نيتس عندما أعلن أن مافريكس لم يفز فقط بالمقايضة التي جلبته إلى دالاس، بل حصل على أفضل صفقة في الدوري الاميركي للمحترفين بأكمله.

لقد كان نجاحًا كبيرًا وكان حقًا بداية النهاية لـ Big 3 في بروكلين في الموعد النهائي للتجارة في عام 2023.

على الرغم من أن النيتس قد اتخذ الطريق السريع في أعقاب ما كان طلاقًا حادًا، إلا أن حارس نقطة كل النجوم أطلق النار على فريقه السابق.

“أفضل تجارة في هذا المجال، يا عزيزي. لقد فزنا بهذه التجارة! قال إيرفينغ ليلة الجمعة بعد فوز مافريكس على ثاندر 106-98، ثم كرر للتأكيد: “لقد فزنا بهذه التجارة! لقد كنت سلعة سيئة.

كان أداء فريق نتس 31-20 عندما طالب إيرفينغ بالتداول في 3 فبراير 2023.

توترت العلاقة بين اللاعب والفريق بسبب العديد من الأحداث، بدءًا من غياب إيرفينغ عن ثلثي موسم 2021-22 بسبب رفضه الالتزام بشروط لقاح كوفيد في مدينة نيويورك وحتى ترويجه لفيديو معاد للسامية.

لقد سئم جيمس هاردن في نهاية المطاف من إيرفينغ وخرج من منصبه في الموعد النهائي للتجارة في عام 2022. وبعد فشل نتس وإيرفينغ في الاتفاق على تمديد العقد، طالب إيرفينغ في النهاية بالرحيل في العام التالي.

بمجرد قيام Nets باستبدال Irving مقابل Dorian Finney-Smith و Spencer Dinwiddie في الجولة الأولى وثانيتين، تم ترك Kevin Durant باعتباره النجم الأخير وطلب التجارة بعد ذلك بوقت قصير.

لقد مات عصر الثلاثة الكبار. وبعد أن تعثر الفريق في الموسم الماضي، دخل فريق نتس الآن في مرحلة إعادة البناء.

يلعب إيرفينغ جنبًا إلى جنب مع لوكا دونسيتش في دالاس، ويبلغ عمر مافريكس 23-19 عامًا.

بروكلين هو 14-28 مع سابع أسوأ سجل في الدوري الاميركي للمحترفين، على الرغم من أن لديهم أكبر مساحة متوقعة (65 مليون دولار) واختيارات الجولة الأولى (15) في الدوري، بما في ذلك أربعة في مشروع يونيو المحمل.

ومن خلال أصواتها، قد يكون كلا الطرفين أكثر سعادة في هذا الطلاق.