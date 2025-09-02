قام ماكس جونسون بتأليف قصة شعور بيل بيليتشيك بأول ظهور فظيع لجامعة الأمم المتحدة

كانت هناك لحظة واحدة على الأقل قابلة للإنقاذ من خسارة Tar Heels غير متوازنة إلى الضفادع TCU Horned في المباراة الأولى من عصر Bill Belichick.

سجلت ولاية كارولينا الشمالية هزيمة في هزيمة 48-14 في تشابل هيل ، لكن الرحلة الثانية ل Tar Heels إلى منطقة النهاية جاءت مع قصة جيدة ، على الرغم من النتيجة.

دخل قورتربك ماكس جونسون إلى المباراة بعد إصابة بداية جيو لوبيز في الربع الثالث.

تابع جونسون ، وهو من كبار السن في السنة السادسة ، في قيادة نورث كارولينا إلى أسفل الملعب في 10 لاعب ، و 80 ياردة ، تم الانتهاء من رمية ساحة في منطقة النهاية إلى المتلقي جيك جونسون ، شقيقه الأصغر.

هم أبناء لاعب الوسط الحائز على جائزة Super Bowl براد جونسون.

وقال ماكس جونسون بعد المباراة “إنها مجرد نعمة أن تكون قادرًا على لعب كرة القدم مرة أخرى”.

على الرغم من أن اللعب كان عادةً ما يكون مجرد رادار في خسارة انفجار ، إلا أنه كان يحمل بعض المعنى الإضافي بالنسبة إلى ماكس جونسون ، الذي عانى من إصابة كارثية في الساق خلال المباراة الافتتاحية للموسم الماضي وعادته إلى أن يكون بصحة جيدة لهذا الموسم.

كانت الإصابة سيئة للغاية لدرجة أنه كان هناك وقت اعتقد أنه قد يفقد ساقه بالفعل وكان عليه أن يخضع لخمس عمليات جراحية بعد الإصابة.

في حديثه مع المراسلين الشهر الماضي قبل الموسم ، أعرب ماكس جونسون عن امتنانه لمجرد العودة إلى الميدان مرة أخرى.

قال جونسون: “كنت سعيدًا جدًا بالخروج (في التدريب في 2 أغسطس)”. “لم أستطع التوقف عن الابتسام. لم يكن الأمر كما لو كان هناك مثل هذه الكتلة الذهنية (مع إعادة التأهيل) ، فقط الطحن اليومي لنوع من التواجد في غرفة التدريب والاستمرار في العمل على تدليك أنسجة الندبة ، وآلات الجذعية ، والركض على حلقة مفرغة الماء ، كان مجرد طحن اليومية الذي ساعدني على تجاوز الكتلة العقلية كما تقول.

“لم يكن لدي حقًا مثل” أوه ، لن أتمكن أبدًا من القيام بذلك مرة أخرى “على الرغم من أن الأمر استغرق بعض الوقت للبدء في المشي. أتذكر اتخاذ خطواتي الأولى وأكون سعيدًا جدًا في تلك اللحظة. ورجل ، كنت سعيدًا جدًا لأن أكون هناك اليوم مع زملائي في الفريق مرة أخرى. لقد شعرت بنفسي مرة أخرى.”

بدأ لوبيز ، وهو نقل جنوب ألاباما ، مباراة الاثنين.

أكمل 9 من 11 تصاريح لمدة 103 ياردة واعتراض.

لوبيز ، الذي تخبط أيضًا كرة تم إرجاعه من أجل الهبوط ، في مرحلة ما مرت بأكثر من ساعة أو في الوقت الفعلي دون الانتهاء في اللعبة قبل الخروج في الثلث بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا في التلمس.

يمتد Belichick Johnson بعد المباراة لكنه لم يرغب في تكهنات حول من سيبدأ في QB ضد شارلوت يوم السبت