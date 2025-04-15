قبل أن تطرد حصيرة الأرضية المطاطية ، جرب هذا DIY

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هل تعلم أن حصيرة الأرضية المطاطية القديمة رحبت بك بإخلاص في المنزل لسنوات؟ إنه يبدو رثًا وقد حان الوقت لإطرائه. ولكن ماذا عن إعطائها ترقية DIY الإبداعية بدلاً من ذلك؟ كل ما تحتاجه هو علبة من الطلاء الرش والخيال والغراء لإنشاء فن جدار مذهل يتميز بالتنوع والتنوع.
للحصول على إضافة خفية إلى غرفة ، اختر لونًا محايدًا أو شيء يمتزج مع الأثاث والعناصر الأخرى الموجودة بالفعل. ألوان أكثر إشراقًا تضفي أنفسهم بشكل جميل لأسلوب انتقائي متفائل ، بينما ترحب الأشكال الصيفية الدافئة. احصل على إلهام من مجموعات الألوان هذه التي ستحول الداخلية في منزلك.
إذا كانت حصيرة قديمة فقيرة قبيحة للغاية ، فيمكنك التقاط واحدة جديدة مقابل حوالي 40 دولارًا ، مثل ممسحة Calloway Mills Lilac Vine Rubber. اختر شكلًا وحجمًا يناسب حيث سيتم وضعه في منزلك. في حين أن معظمها مستطيلات قياسية ، فإن بعضها منحني أو شبه دائري ، مما يضيف اهتمامًا إضافيًا.
من حصيرة إلى تحفة في بضع خطوات سهلة
https://www.youtube.com/watch؟v=dyeve-t2kia
قبل البدء ، تأكد من أن حصيرة نظيفة وخالية من الغبار. قم برش الطلاء باستخدام السكتات الدماغية الواسعة ، ووضعها جانباً. يمكنك عمل معاطف متعددة إذا كنت ترغب في المزيد من تغطية الألوان – فقط تأكد من أن الطلاء يجف بشكل صحيح بين كل طبقة.
لتأثير الطلاء المتعثر ، اتبع هذه الاختراقات حول كيفية DIY نظرة مطلية بالأسى. اختر الألوان العتيقة ، مثل الكريمة أو قشر البيض أو صدأ الساتان اللمسات اللمسة. يزعج الطلاء باستخدام صنفرة اليد أو كتلة من ورق الصنفرة الخشبية والمتوسطة (100 إلى 150 درجة). هذا يمنحك تحكمًا جيدًا لإنشاء المظهر الذي تريده. قم بإزالة الطلاء الكافي فقط لإعطاء فنك مظهرًا أصيلًا من الحديد. قم بتوصيل عملك الفني المكتمل بالجدار باستخدام أحد أنواع الغراء التي يجب أن يكون لديك في متناول اليد لصيانة المنزل والحديقة. بالنسبة لمعظم الأسطح ، فإن أظافر Unibond’s No More مثالية.
يستخدم YouTuber أعلاه حصائر الدرج المطاط الضيقة لتأطير مرآة الحمام. بدلاً من التأثير المتعثر ، اختاروا الحصول على جلام مذهب المذهب لمطابقة الغرفة. باستخدام الألواح كدعم ، تخلق الحصير إحساسًا بإطار صلب. تخطي ربط الحصير بالوحة ، واختر لونًا أكثر ليونة ، ولديك دوامات حساسة للتطور.
أضف نسيجًا وعمقًا إلى غرفة نوم للأطفال مع حصائر مطاطية قديمة
يمنحك إنشاء واحدة من أفضل المواضيع لغرف الأطفال العديد من الفرص لاستخدام حصيرة upcycled. بالنسبة للأطفال المتجانس على الفضاء ، استخدم حصيرة تصريف مطاطية. تعد صفوف الدوائر المتناظرة التي ترشها الفضة المعدنية أو الرمادية الرمادية المذهلة بطانات جدارية مثالية لتحويل غرفة نوم عادية إلى غرفة التحكم في سفينة فضاء عالية التقنية. الحصير المثبتة على الحائط يتضاعف كهبوط ناعم عندما يصبح وقت اللعب غامضا.
فكر الوردي لجدار الأميرة الخاص بك ، واربط مرآة مع أضواء خرافية مغطاة لتفكير ناعم. فكرة أخرى رائعة هي رش حصيرة لونها المفضل والغراء على إطار صورة بيع الفناء القديم. اترك فجوة في الجزء العلوي للتنزلق في أحدث أعمالهم الفنية أو صورة لشخصهم المفضل ، أو Furbaby ، أو الأصدقاء.
يفضل بعض الأطفال النوم مع الضوء في غرفتهم. كبديل لضوء الليل ، استخدم الطلاء المتوهج في الظلام ، مثل طلاء رذاذ Krylon Glowz. يشحن الطلاء أثناء النهار وتحت الأضواء الكهربائية. في الليل ، ينبعث من توهج مريح يتلاشى ببطء ، مما يساعد الأطفال على التكيف مع أفضل حالة نوم للطبيعة.