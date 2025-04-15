قبل أن تطرد حصيرة الأرضية المطاطية ، جرب هذا DIY

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هل تعلم أن حصيرة الأرضية المطاطية القديمة رحبت بك بإخلاص في المنزل لسنوات؟ إنه يبدو رثًا وقد حان الوقت لإطرائه. ولكن ماذا عن إعطائها ترقية DIY الإبداعية بدلاً من ذلك؟ كل ما تحتاجه هو علبة من الطلاء الرش والخيال والغراء لإنشاء فن جدار مذهل يتميز بالتنوع والتنوع.

للحصول على إضافة خفية إلى غرفة ، اختر لونًا محايدًا أو شيء يمتزج مع الأثاث والعناصر الأخرى الموجودة بالفعل. ألوان أكثر إشراقًا تضفي أنفسهم بشكل جميل لأسلوب انتقائي متفائل ، بينما ترحب الأشكال الصيفية الدافئة. احصل على إلهام من مجموعات الألوان هذه التي ستحول الداخلية في منزلك.

إذا كانت حصيرة قديمة فقيرة قبيحة للغاية ، فيمكنك التقاط واحدة جديدة مقابل حوالي 40 دولارًا ، مثل ممسحة Calloway Mills Lilac Vine Rubber. اختر شكلًا وحجمًا يناسب حيث سيتم وضعه في منزلك. في حين أن معظمها مستطيلات قياسية ، فإن بعضها منحني أو شبه دائري ، مما يضيف اهتمامًا إضافيًا.