قد تتناول الكثير من السكر إذا حدث ذلك لبشرتك

سواء كنت توج وجبة رائعة أو تبحث عن القليل من الإجهاد ، فإن السكر غالبًا ما يضرب المكان. إنه يؤدي إلى مواد كيميائية جيدة في عقلك ، مما يجعل الوصول إلى المزيد. هذا الموس الغني المغطى مع غاناش؟ لدغة واحدة لا تكفي أبدًا. كنت بسعادة تطلب حلوى أخرى إذا لم تكن محرجة للغاية.
لكن السكر لا يختبئ فقط في الحلويات. يتسلل إلى الأطعمة اليومية مثل الكاتشب وصلصة المعكرونة وخلع السلطة. حتى الأطعمة الصحية على ما يبدو مثل الحبوب وبارات الجرانولا والفطائر النباتية يمكن تحميلها بالسكر المضافة.
إن تناول الكثير من السكر لا يزيد من خطر السمنة ، ومرض السكري من النوع 2 ، وأمراض القلب. يمكن أن تظهر أيضًا على بشرتك. يعطل السكر توازن هرمونك ويزيد من إنتاج الأندروجينات ، وهو نوع من الهرمون الذي يتسبب في إنتاج بشرتك المزيد من الزيت. ادمج ذلك مع الالتهاب ، ولديك وصفة للخروج.
يمكن أن يؤدي السكر إلى حب الشباب وقضايا الجلد الأخرى
يميل حب الشباب إلى الحدوث إذا كان لديك مجموعة من العوامل مثل إنتاج الزيت الزائد ، وبصيلات الشعر المسدودة ، والبكتيريا ، والالتهابات. عادةً ما تربط حب الشباب مع سنوات المراهقة ، ولكن قد يعاني البالغون من هروب عرضي بسبب التغيرات الهرمونية والإجهاد والأشياء التي قد تفرك على بشرتك (فكر في قبعة أو هاتف خلوي أو حقيبة ظهر). ومع ذلك ، يمكن أن يكون النظام الغذائي يعمل أيضًا في خطر حب الشباب البالغ ، وفقًا لدراسة أجريت في عام 2020 في أمراض الجلد JAMA. كان كبار السن (متوسط عمر 57) الذين لديهم حب الشباب أكثر عرضة بنسبة 54 ٪ لاستهلاك الأطعمة المرتفعة في الدهون والسكر و 18 ٪ أكثر عرضة لشرب المشروبات السكرية.
حتى لو لم يكن لديك حب الشباب ، يمكن أن يؤدي السكر إلى مشكلات جلدية أخرى. يؤثر السكر على جسمك على مستوى الحمض النووي الخاص بك ، مما يسارع شيخوخة خلاياك. وفقًا لـ UnityPoint Health ، يرتبط السكر بالكولاجين ويؤدي إلى تدهوره ، مما يتسبب في فقدان بشرتك مرونته. نتيجة لذلك ، قد ترى المزيد من التجاعيد والبشرة المترهلة. قد يتسبب السكر أيضًا في بقع داكنة ويبطئ شفاء جروحك.
كيف يؤثر السكر الزائد على بقية جسمك
عندما تستهلك الكثير من السكر ، فإن جسمك يهدئه بسرعة ويطلقه في شكل الجلوكوز في مجرى الدم. للتعامل مع ارتفاع السكر في الدم ، يطلق جسمك الأنسولين لإرسال الجلوكوز إلى خلاياك للحصول على الطاقة. يتم تخزين ما لا تحتاجه خلاياك كدهون ، مما يزيد من خطر السمنة. ومع ذلك ، فإن الكبد يخزن بعض هذه الدهون ، لذلك يمكن أن تحل هذه الخلايا الدهنية في الكبد محل خلايا الكبد الخاصة بك ، مما يجعل من الصعب على الكبد القضاء على السموم من جسمك.
يحتاج عقلك إلى الجلوكوز ، ولكن يمكن أن يؤدي الكثير من السكر أيضًا إلى انخفاض إدراكي وشيخوخة خلايا الدماغ ، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد. هل سبق لك أن لاحظت قلقك أو الاكتئاب يزداد سوءًا عندما تأكل الكثير من السكر؟ يزيد السكر من مستوى الدوبامين ، مما يجعلك تشعر بالسعادة لبضع لحظات. بينما يرتدي الدوبامين ، تركت تشعر بالغضب. لكل 100 جرام من السكر الذي تستهلكه كل يوم ، يزداد خطر الاكتئاب بنسبة 28 ٪ ، وفقًا لدراسة أجريت في عام 2024 في الطب النفسي BMC.
لا تعتقد أنه يجب عليك التخلي عن ثمارك المفضلة ، والتي تحدث بشكل طبيعي السكريات. يتم هضم السكر في الأطعمة الكاملة مثل الفاكهة والحبوب ومنتجات الألبان ببطء أكثر لتزويد خلاياك. أكثر ما يثير اهتمامك بصحتك هو السكريات المضافة الموجودة في الأطعمة المصنعة. تشير الإرشادات الغذائية للأميركيين إلى الحد من السكريات المضافة إلى 10 ٪ من السعرات الحرارية اليومية. هذا يصل إلى 50 جرام من السكر المضافة لنظام غذائي 2000 السعرات الحرارية. لوضعها في منظورها الصحيح ، تحتوي علبة فحم الكوك 12 أونصة على 37 جرامًا من السكر.