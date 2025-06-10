قد تتناول الكثير من السكر إذا حدث ذلك لبشرتك

سواء كنت توج وجبة رائعة أو تبحث عن القليل من الإجهاد ، فإن السكر غالبًا ما يضرب المكان. إنه يؤدي إلى مواد كيميائية جيدة في عقلك ، مما يجعل الوصول إلى المزيد. هذا الموس الغني المغطى مع غاناش؟ لدغة واحدة لا تكفي أبدًا. كنت بسعادة تطلب حلوى أخرى إذا لم تكن محرجة للغاية.

لكن السكر لا يختبئ فقط في الحلويات. يتسلل إلى الأطعمة اليومية مثل الكاتشب وصلصة المعكرونة وخلع السلطة. حتى الأطعمة الصحية على ما يبدو مثل الحبوب وبارات الجرانولا والفطائر النباتية يمكن تحميلها بالسكر المضافة.

إن تناول الكثير من السكر لا يزيد من خطر السمنة ، ومرض السكري من النوع 2 ، وأمراض القلب. يمكن أن تظهر أيضًا على بشرتك. يعطل السكر توازن هرمونك ويزيد من إنتاج الأندروجينات ، وهو نوع من الهرمون الذي يتسبب في إنتاج بشرتك المزيد من الزيت. ادمج ذلك مع الالتهاب ، ولديك وصفة للخروج.