قد لا يعمل مفتاح باب الجراج البسيط الذي تم التغاضي عنه

تعد المرائب واحدة من أجزاء المنزل التي قد لا تفكر فيها كثيرًا حتى تكون فيها. بعد كل شيء ، إنه يخزن سياراتك وأدواتك وصناديق القمامة الخاصة بك – ما الذي يجب التفكير فيه حقًا إذا كنت لا تصل إلى هذه العناصر؟ نفس الشيء ينطبق على باب المرآب. ترتفع وهبوطًا ، وربما لا تفكر في الأمر أبدًا. ولكن إذا ضغطت على المفتاح ولم يفتح باب الجراج الخاص بك أو يغلق ، فسوف تقضي بلا شك العشرين دقيقة القادمة في محاولة محملة لمعرفة ما هو الخطأ وكيفية إصلاحه. ومع ذلك ، قد يكون الحل يحدق بك في وجهه: يمكن أن تكون المباراة الافتتاحية غير موصول فقط.

في كثير من الأحيان ، فإن سبب المشكلة هو أبسط خيار ممكن. إن الخيار غير الموحد يناسب الفاتورة هنا بالتأكيد ، وهو أمر منطقي إذا كنت تضغط مرارًا وتكرارًا على مفتاح الحائط أو فتحة باب المرآب عن بُعد ولا تعمل. ببساطة ، من المحتمل أن يكون مصدر الطاقة تعطل. لحسن الحظ ، هذه مشكلة سهلة لإصلاحها ؛ ما عليك سوى التحقق من المنفذ ، الذي عادة ما يكون على سقف المرآب بالقرب من وحدة الافتتاح ، للتأكد من توصيل الحبل بشكل آمن. يمكنك أيضًا التحقق من مربع Breaker للتحقق من أن الكسارة لم يتم تعثرها. في بعض الحالات ، يمكن أن يحتوي المرآب الخاص بك على منفذ GFCI يتم تعثره ويقاطع الطاقة إلى المباراة الافتتاحية. إذا قام ذلك بإصلاح المشكلة ، فهذا يعني على الأرجح أنه ليس لديك أي مشكلات أكبر في باب الجراج الخاص بك ، مثل عدم وجود مسارات باب المرآب.