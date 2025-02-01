قد يتلقى ريك بيتينو على دراية جون كاليباري خلال عودة كنتاكي

يأمل ريك بيتينو أن يأخذ مشجعو كنتاكي الأمر بسهولة على جون كاليباري في عودته إلى ليكسينغتون مساء السبت.

نشر Pitino مقطع فيديو على X يوم الخميس حول هذا الموضوع وشرح منطقه وراءه يوم الجمعة بينما كان سانت جون مستعدًا لاستضافة بروفيدنس بعد ظهر يوم السبت في الحديقة.

وقال بيتينو ، الذي تدرب في كنتاكي لمدة ثمانية مواسم من 1989-1997: “أعتقد أن بعض المشجعين سوف يثبدونه ، لكن ما كنت آمل أن يكون الأغلبية لن ترفعه”. “أعرف لماذا صراخوا لي – لأنني كنت أتدرب في لويزفيل. كان هذا سيناريو مختلف. جون لا يريد مغادرة كنتاكي. عرف الطرفان أن الوقت قد حان له للانتقال إلى وظيفة مختلفة ، وفعل. لم يكن يريد المغادرة. … عندما ذهبت إلى هناك ، كانت واحدة من أدنى النقاط في مدة Louisville. كان 23000 شخص يضربونني “.

سيعود كاليباري إلى كنتاكي كمدرب رئيسي في أركنساس.

في 15 موسمًا ، قاد Wildcats إلى بطولة وطنية وأربعة أرصفة نهائية.

إنهم في حالة جيدة بدونه في ظل مدرب جديد ولاعب بيتينو السابق مارك بوب ، الذي احتل المرتبة الثانية عشرة في البلاد.

في هذه الأثناء ، قد لا يصل كاليباري إلى بطولة NCAA في موسمه الأول كمدرب Razorbacks.

أركنساس هو التالي إلى المركز الثاني في المجلس الأعلى للتعليم ، وقد أسقطت ستة من آخر سبع مباريات.

انتهت آمال برادي دنلاب في العودة هذا الموسم.

بعد محاولة إعادة تأهيل عضلة البطن الممزقة ، سيخضع Sharpshooter في السنة الثانية لعملية جراحية يوم الخميس.

يمكنه البدء في العمل بعد شهر وبدء أنشطة كرة السلة الكاملة بعد شهرين من ذلك.

وقال دنلاب “من الواضح أن حلمي هو أن ألعب في فريق أفضل 15”. “هذا هو السبب في أنني جئت إلى هنا في المقام الأول ، لذا فهو مخيب للآمال للغاية. لكن في الوقت نفسه ، يجب أن أنظر إليه على أنه إيجابي من وجهة نظري الشخصية. أحصل على سنة أخرى في الكلية مع القميص الطبي الطبي. الكلية هي لعبة قديمة الآن ، لذلك يجب أن أعتبرها إيجابية لنفسي وأشجع رفاقي فقط. ”

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قال دنلاب إنه يأمل في أن يعود الموسم المقبل في سانت جون.

وقال “الأمر متروك حقًا لمدرب بيتينو في هذه المرحلة”.

كما غاب عن Dunlap ، وهو مجند سابق من فئة الأربع نجوم من Newhall ، كاليفورنيا ، مع UCL الممزقة في إبهامه الأيسر الذي يتطلب عملية جراحية وتهميده في البداية في منتصف ديسمبر.