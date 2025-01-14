قد يتم إنشاء مصنع أحلامك بواسطة الذكاء الاصطناعي. وإليك كيفية قول الحقيقة

تصور هذا: أنت تتنقل عبر موجز الوسائط الاجتماعية الخاص بك ويتم إيقافك في مساراتك بواسطة النبات الأكثر روعة الذي رأيته على الإطلاق. لقد تم الترحيب بها باعتبارها مجموعة متنوعة جديدة ورائعة، ويقودك الرابط إلى البائع الذي يعرض بذورًا لهذا الجمال. ولكن قبل أن تهرع إلى مشتلك المحلي أو تشتري تلك البذور عبر الإنترنت، توقف للحظة وفكر فيما إذا كان النبات حقيقيًا أم مجرد صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. إذن، كيف تقول الحقيقة؟ الإجابة البسيطة هي، إذا كان النبات يبدو مثاليًا للغاية، أو له بنية أو تشريح غريب أو غير محتمل، أو أنه غير معقول، مثل وردة ملونة بألوان قوس قزح أو عباد الشمس الزرقاء، فيمكنك التأكد تمامًا من أن الصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
إن ممارسة الأشخاص عديمي الضمير الذين يبيعون بذور زهور الفاوانيا السوداء أو زهور الأضاليا الزرقاء مستمرة منذ سنوات عديدة، حتى قبل أن تصبح صور الذكاء الاصطناعي سائدة. على الرغم من وجود عدد قليل من الزهور السوداء المذهلة التي يمكنك زراعتها من البذور، إلا أن زهور الفاوانيا ليست واحدة منها. غالبًا ما تجد هؤلاء البائعين في الأسواق الشائعة عبر الإنترنت، ولن يكون من السهل التعرف على اسم البائع كمورد بذور حسن السمعة. على سبيل المثال، من المؤكد أن قائمة نبات الكركديه الأزرق المصبوغ بحواف وردية تستخدم صورة معدلة أو صورة مدعمة بالذكاء الاصطناعي لأن مثل هذا النبات ببساطة غير موجود. لذلك، على الرغم من وجود الكثير من النباتات المذهلة والفريدة من نوعها التي يمكنك إضافتها إلى حديقتك، احذر من تلك الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي.
كيفية التمييز بين صورة نبات الذكاء الاصطناعي المزيفة وبين الصورة الحقيقية
مع الممارسة، ليس من الصعب التمييز بين صورة النبات المزيفة والصورة الحقيقية. ما عليك سوى إجراء القليل من البحث. إذا كنت تستخدم هاتفًا يعمل بنظام التشغيل Android أو نظام التشغيل Chrome، فحاول استخدام ميزة البحث العكسي عن الصور في Google Lens عندما تصادف صورة لنبات أو زهرة فريدة من نوعها تخطف أنفاسك. يتيح لك هذا استخدام Google للتعرف على النباتات والصور الأخرى مجانًا. إذا كنت من مستخدمي Apple، فإن ميزة البحث المرئي الخاصة بها تعمل بنفس الطريقة. قم بمسح النتائج ومعرفة ما إذا كان يمكن ربط أي من الصور ببائع بذور أو مربي نباتات معروف. إذا كان كل ما تجده هو قوائم السوق أو منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، فيمكنك أن تكون متأكدًا تقريبًا من أن المصنع غير موجود، أو على الأقل ليس معروضًا للبيع بعد.
شيء آخر تريد البحث عنه هو الاسم النباتي أو العلمي. إذا كان هذا غائبًا أو لا يتطابق مع النبات الذي تنظر إليه، فستعرف على الفور أن هناك خطأ ما. ما ستجده عمومًا هو أنه سيتم تسجيل براءة اختراع للأصناف الجديدة وسيتم عرضها بالاسم النباتي أولاً والصنف الذي يليه بين علامتي اقتباس مفردتين. بالإضافة إلى ذلك، كن متشككًا إذا ادعى أي شخص أن لديه بذورًا للبيع لأنواع أو أصناف يتم نشرها بشكل عام لا جنسيًا من العقل أو البصيلات. من المفيد أن نتذكر أن الطبيعة غير كاملة تمامًا، وأن النباتات سيكون لها دائمًا اختلافات في ألوان وأشكال الزهور والأوراق. يتطلب الأمر من مربي النباتات الكثير من العمل وأجيال عديدة حتى تتمكن البذور من إنتاج نتائج مستقرة ويمكن التنبؤ بها.