قد يتم إنشاء مصنع أحلامك بواسطة الذكاء الاصطناعي. وإليك كيفية قول الحقيقة

تصور هذا: أنت تتنقل عبر موجز الوسائط الاجتماعية الخاص بك ويتم إيقافك في مساراتك بواسطة النبات الأكثر روعة الذي رأيته على الإطلاق. لقد تم الترحيب بها باعتبارها مجموعة متنوعة جديدة ورائعة، ويقودك الرابط إلى البائع الذي يعرض بذورًا لهذا الجمال. ولكن قبل أن تهرع إلى مشتلك المحلي أو تشتري تلك البذور عبر الإنترنت، توقف للحظة وفكر فيما إذا كان النبات حقيقيًا أم مجرد صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. إذن، كيف تقول الحقيقة؟ الإجابة البسيطة هي، إذا كان النبات يبدو مثاليًا للغاية، أو له بنية أو تشريح غريب أو غير محتمل، أو أنه غير معقول، مثل وردة ملونة بألوان قوس قزح أو عباد الشمس الزرقاء، فيمكنك التأكد تمامًا من أن الصورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

إن ممارسة الأشخاص عديمي الضمير الذين يبيعون بذور زهور الفاوانيا السوداء أو زهور الأضاليا الزرقاء مستمرة منذ سنوات عديدة، حتى قبل أن تصبح صور الذكاء الاصطناعي سائدة. على الرغم من وجود عدد قليل من الزهور السوداء المذهلة التي يمكنك زراعتها من البذور، إلا أن زهور الفاوانيا ليست واحدة منها. غالبًا ما تجد هؤلاء البائعين في الأسواق الشائعة عبر الإنترنت، ولن يكون من السهل التعرف على اسم البائع كمورد بذور حسن السمعة. على سبيل المثال، من المؤكد أن قائمة نبات الكركديه الأزرق المصبوغ بحواف وردية تستخدم صورة معدلة أو صورة مدعمة بالذكاء الاصطناعي لأن مثل هذا النبات ببساطة غير موجود. لذلك، على الرغم من وجود الكثير من النباتات المذهلة والفريدة من نوعها التي يمكنك إضافتها إلى حديقتك، احذر من تلك الصور التي ينشئها الذكاء الاصطناعي.