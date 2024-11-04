قد يكون دانييل جونز قد وصل إلى فرصته الأخيرة في لعبة اللوم الحزينة للعمالقة

شهر جديد، نفس النتائج المحزنة للعمالقة.

في بعض الأحيان تبدو الخسائر كلها بنفس الشعور. في بعض الأحيان أنها تأتي بطرق مختلفة. كانت الخسارة الأخيرة يوم الأحد بمثابة قلب للنص حيث سجل العمالقة بالفعل ثلاث نقاط هبوط في ملعب ميتلايف – بعد أن تمكنوا من إدارة هبوط إجمالي واحد فقط في مبارياتهم الأربع السابقة على أرضهم. لم يكن الأمر عبارة عن وفرة من النقاط، لكن الحصول على 22 منها كان من الممكن أن يكون كافياً لتحقيق انتصار كان في أمس الحاجة إليه. لكن الدفاع كان ضعيفًا في كل لحظة مهمة تقريبًا، وكانت تلك الإخفاقات هي السبب الرئيسي وراء خسارة العمالقة 27-22 أمام القادة لتضخيم سلسلة الهزائم المتتالية إلى أربع مباريات.

فيما يلي نظرة فاحصة على بعض المشكلات التي نتجت عن اللعبة والتي لا تزال تعيق تقدم العمالقة حيث انخفضوا إلى 2-7 في هذا الموسم الكئيب:

– لعبة اللوم الأسبوعية أصبحت قديمة مثل كعكة عمرها أسبوع. نعم، نحن نعلم الآن أن الفريق يحتاج إلى لاعب وسط عالي الجودة لإنجاز أي شيء مهم، ولهذا السبب سينتقل العمالقة بالتأكيد من دانييل جونز بعد هذا الموسم. وإذا انتقلت الخسارة إلى المباراة التالية، ضد الفهود في ميونيخ، ألمانيا، فقد يكون هناك تغيير خلال أسبوع الوداع لدرو لوك، فقط من أجل تجربة شيء مختلف وأيضًا بسبب ضمان إصابة جونز 23 مليون دولار – بما في ذلك 12 مليون دولار إذا أصيب ولم يتمكن من اجتياز الاختبار البدني بحلول 16 مارس 2025. هذا ليس شيئًا تريد ملكية العمالقة التعامل معه، ولكن قد يتعين حدوثه.

دعونا ننقل جونز إلى الجانب، لأنه ليس جزءًا من الحل طويل المدى للامتياز الذي لا يبدو من نواحٍ عديدة أقرب إلى المنافسة الآن مما كان عليه عندما وصل المدير العام جو شوين وبريان دابول في عام 2022. هناك قطع للعمل معها، ولكن هذا لا يؤهل لأن تكون هذه القائمة في ارتفاع. ما رأيناه في الخسارة الأخيرة كان هجومًا من لاعب واحد (مالك نابرز) يضع الخوف في نفوس المنافسين والدفاع الذي يحتاج إلى المساعدة في المقدمة وبالتأكيد في الخلف، حيث يلزم المزيد من المواهب في الظهير الركنية والسلامة. لا يوجد شيء يقوم به العمالقة بشكل جيد على أساس ثابت هجوميًا. المجال الوحيد الذي يجب تسليط الضوء عليه في الدفاع – وهو 35 كيسًا رائدًا في اتحاد كرة القدم الأميركي يتجه إلى الأسبوع التاسع – ليس مستدامًا. تعامل القادة مع Dexter Lawrence وBrian Burns باستخدام قطع الرقائق في كل فرصة للتمرير تقريبًا، مما خفف الضغط وما زالوا قادرين على استغلال نقاط الضعف في المرحلة الثانوية دون المجموعة الكاملة من خيارات التقاط التمريرات.

هناك إلقاء اللوم في كل مكان تقريبا. إن دخول إيفان نيل إلى الملعب للقطة واحدة – حيث سجل تدخلًا مؤهلاً على تمريرة لمس 2 ياردة من جونز إلى كريس مانهيرتز – يعد بمثابة إدانة أخرى لمدى سوء ملكة جمال نيل من قبل هذا النظام باعتباره صاحب الرقم 7. الاختيار العام في عام 2022. هذا المتلقي جالين حياة (أربع لقطات) ودانييل بيلينجر (14 لقطة)، وهو اختيار سابق للجولة الثالثة واختيار سابق للجولة الرابعة، على التوالي، بالكاد وصل إلى الملعب، بدرجة أقل ، وهي أيضًا نظرة سيئة لعملية الاستكشاف والتطوير. وهذا الظهير الركن ديونتي بانكس، الذي تم اختياره في الجولة الأولى لعام 2023، كان موجودًا في جميع اللقطات الـ 62 في الدفاع وسمح مرتين باستقبال الهبوط لتيري ماكلورين، وهي بيانات أكثر إثارة للقلق بشأن لاعب يبلغ من العمر 23 عامًا تم وضعه على مقاعد البدلاء الأسبوع الماضي بسبب اللعب الضعيف. .

لاعب الوسط هو العذر المناسب لكل هذه الخسارة، لكن جونز لم يكن السبب وراء خسارة العمالقة هذه المرة. إن العثور على الرجل المناسب لهذا المنصب هو التحدي الكبير التالي لهذا النظام، لكنه بالتأكيد ليس التحسين الوحيد الذي تحتاج هذه المجموعة إلى تحقيقه.

– هل تتذكر العودة إلى عام 2020 عندما كان جو جادج مدربًا مبتدئًا وكان بحاجة إلى شوط ثاني قوي لينهي النتيجة 6-10؟ فاز هذا الفريق بنتيجة 3-0 على أرضه ضد إيجلز وكاوبويز وواشنطن، والذي بدا أنه أساس جيد لإعداد مدرب رئيسي للسنة الأولى، حيث أن الفوز بالمباريات على أرضه في القسم دائمًا ما يكون نقطة انطلاق قوية لبرنامج ما. انظروا إلى ما يحدث في هذه الأيام. فاز العمالقة بنتيجة 0-3 في NFC East هذا الموسم على ملعب MetLife، وهو تحول مؤلم للأحداث يجعل من الصعب رؤية علامات التقدم.

– هل يستطيع هذا الفريق تطوير ظهير ركني شرعي؟ تواجه البنوك موسمًا ثانيًا مخيبًا للآمال للغاية. كانت مساهمة Cor’Dale Flott التي لا تنسى ضد القادة هي عقوبة التدخل في التمرير والتي منحت واشنطن الهبوط بشكل أساسي. تري هوكينز لا يلعب كثيرًا على الإطلاق. كان الصاعد درو فيليبس مثيرًا للإعجاب في وقت سابق من الموسم لكنه تراجع قليلاً في الآونة الأخيرة. لا يبدو أن Nick McCloud يتحسن كثيرًا.

– كان الأمر كما لو أن العمالقة كانوا يحاولون التغلب على هجومهم في الشوط الأول دون تمرير أي مباراة. حاول جونز ستة تمريرات فقط، وأكمل أربعة منها مقابل صفر ياردات (لقد أكمل تمريرة هبوط إلى مانهيرتز). جونز، وفقًا لأبحاث اتحاد كرة القدم الأميركي، أصبح أول لاعب وسط منذ عام 1991 ليس لديه ياردات تمرير أو أقل وواحد أو أكثر من الهبوط (مع خمس محاولات على الأقل) في النصف.

– النتائج ليست موجودة بالنسبة لجونز والإحصائيات غالبًا ما تكون لطيفة – على الرغم من أن تصنيف التمرير الخاص به البالغ 119.7 كان إلى حد بعيد أعلى مستوى له في الموسم – ولكن ينبغي منح بعض الفضل في القدرة على التحمل البدني لجونز. لم يفوت أي شيء بعد الجراحة الترميمية للرباط الصليبي الأمامي ولا يظهر أي تردد في الركض بالكرة وتلقي الضربات. لم يكن جونز بعد الجراحة يبدو سريعًا في كثير من الأحيان عندما يقلع، لكنه تحرك على ارتفاع 24 ياردة في الموسم الأول في الربع الأول.

قال دان كوين، مدرب كوماندرز: “اعتقدت أن جونز حاصرنا في جولتين كانتا كبيرتين وشاهدت هذا الفيلم من قبل حيث يمكنه استخدام ساقيه والخروج، وقد فعل ذلك بالتأكيد”. “في بعض الأحيان ترى ذلك في التمريرة التي يتمتع فيها بالسرعة الكافية ليفقد الأرض ويخرج من الدائرة. لقد كان خروجه جزءًا كبيرًا من اللعب المتفجر في الشوط الأول.

– لم يكن هناك سبب لإلقاء نظرة على العمالقة هذا الأسبوع والتأكد من تفعيل أهدافهم الضيقة لفريق كرة القدم الخيالي الخاص بك. في المباريات الثماني الأولى، لم يكن لدى مجموعة المراكز تلك استقبال هبوط واحد. وبعد ذلك، فورة. لم يحصل مانهيرتز على أي فرصة هذا الموسم قبل أن يسحب تمريرة لمس 2 ياردة في الربع الثاني. تحرر الصاعد ثيو جونسون من منتصف الملعب لاستقبال التهديف على مسافة 35 ياردة، وهو الأول في مسيرته. كانت هذه أول لعبة للعمالقة يتم فيها الإمساك مرتين بنهايات ضيقة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بالضبط. أقام كل من إيفان إنجرام وكايل رودولف حفلات استقبال في مدينة كانساس في 1 نوفمبر 2021.

– هل لعب عزيز أوجولاري آخر مباراة له مع العمالقة؟ الموعد النهائي لتجارة NFL هو يوم الثلاثاء الساعة 4 مساءً، ويعتبر التخلص من اللاعبين دائمًا أحد الاعتبارات بالنسبة للفرق غير المتنافسة. لدى Ojulari ستة أكياس في ثماني مباريات، مع خمسة أكياس في أربع مباريات بديلة للمصابين Kayvon Thibodeaux. نظرًا لأن برايان بيرنز وثيبودو هما المدافعان الأساسيان، لا توجد نقطة انطلاق لأوجولاري للمضي قدمًا، على الرغم من أنه يبلغ من العمر 26 عامًا فقط، وعندما يكون بصحة جيدة، فإنه سريع التمرير بشكل شرعي. وهو في السنة الأخيرة من عقده.

وقال أوجولاري بعد المباراة: “لم يتم إخباري بأي شيء، لذا فأنا أتحدث يومًا واحدًا فقط”. “يجب أن آتي (الاثنين) وأشاهد الفيلم وأرى ما يحدث. الآن، أنا أستعد للأسبوع المقبل، وأستعد لألمانيا.

وعندما سئل عما إذا كان قلبه لا يزال مع العمالقة، قال “نعم، بالتأكيد، هذا هو المكان الذي تم تجنيدي فيه، أنا محظوظ لوجودي هنا، ومبارك لهذه الفرصة”.

وقال أوجولاري إنه “مكان مختلف” عندما نسمع اسمه في المضاربات التجارية. وسرعان ما سيرى ما إذا كان هناك أي شيء لهذه التكهنات.

– حفلات الاستقبال موجودة ولكن الإنتاج الكبير ليس كذلك. يعرب نابرز بشكل متزايد عن إحباطه من كل الخسائر وندرة المسرحيات المؤثرة. كان لديه تسعة مسكات عالية في اللعبة ولكن لمسافة 59 ياردة فقط. لا يبدو أن هناك الكثير من الشك في قدرة نابرز على النزول إلى الملعب، لكن القدرة على التواصل مع جونز في التمريرات العميقة تظل بعيدة المنال. يعد متوسط ​​​​Nabers 6.6 ياردة لكل عملية صيد في هذه اللعبة مؤشرًا على أن هجوم جونز التمريري يكافح من أجل دفع الكرة للأمام من أجل اللعب المتفجر.