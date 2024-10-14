قد يكون للشامبو الخاص بك تأثير غير متوقع على قلبك

لا تزال أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك. بعض عوامل الخطر يمكن السيطرة عليها، مثل النظام الغذائي الخاص بك ومستوى النشاط. يمكن أن يؤثر أيضًا تاريخ عائلتك وعمرك وجنسك وأصلك العرقي على خطر الإصابة بأمراض القلب.
إذا كنت تعاني بالفعل من مرض القلب أو لديك خطر كبير للإصابة بأمراض القلب، فإن تعرضك لبعض المواد الكيميائية البيئية الموجودة في المنتجات المنزلية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم عوامل أمراض القلب هذه. وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في مجلة Environmental Health، يمكن للفينولات البيئية الموجودة في الشامبو ومستحضرات التجميل وحاويات المواد الغذائية البلاستيكية والأطعمة المعبأة أن تؤثر على إشارات قلبك (وهذا هو السبب وراء عدم ضرورة عدم استخدام طعامك في الميكروويف في البلاستيك أبدًا).
وجدت الدراسة أن فينولات ثنائي الفينول A (BPA) وثنائي الفينول F (BPF) تؤخر إشارات القلب بين حجرات القلب لدى النساء، خاصة أولئك اللاتي لديهن مؤشر كتلة الجسم أعلى (BMI). عند الرجال، ارتبطت المستويات الأعلى من التريكلوكربان (TCC) بفترة QTc أطول، مما يعني أن القلب يستغرق وقتًا أطول لإعادة ضبطه بين النبضات. يمكن أن تؤدي فترة QTc الأطول هذه إلى عدم انتظام ضربات القلب.
حيث توجد هذه الفينولات
يمكن للفينولات البيئية أن تعطل هرموناتك وتؤثر على صحة القلب. ربما تكون قد سمعت بالفعل عن مادة BPA الموجودة في الزجاجات البلاستيكية وحاويات المواد الغذائية. تم ربط BPAs سابقًا بأمراض القلب والذبحة الصدرية والإجهاد التأكسدي، ولهذا السبب غالبًا ما ترى الزجاجات مكتوب عليها “خالية من BPA”. غالبًا ما يتم العثور على TCC والتريكلوسان (TCS) في الصابون المضاد للبكتيريا والمستحضرات ومعجون الأسنان والشامبو. كما تم العثور على TCC وTCS لإيذاء خلايا القلب وتعطيل وظائف القلب.
تمنع البارابين مثل ميثيل بارابين وبروبيل بارابين وبوتيل بارابين وإيثيل بارابين البكتيريا الضارة من النمو في مكياجك ومستحضرات الحلاقة ومنتجات الشعر والمرطبات. يمتص جسمك هذه المنتجات من البارابين من خلال بشرتك، خاصة إذا تركت هذه المنتجات على شعرك أو بشرتك. يمكن أيضًا العثور على البارابين في منتجات مثل الحبوب واللحوم المجففة والعصائر المنكهة والبيرة. وفقا لمراجعة عام 2024 في مجلة Science of the Total Environment، فإن البارابين مثير للقلق لأنه يمكن أن يحاكي نشاط هرمون الاستروجين، مما يسبب زيادة الوزن، وانخفاض الخصوبة، وسرطان الثدي.
كيفية تجنب الفينولات البيئية
على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء لا تنظم مستويات البارابين في مستحضرات التجميل، إلا أنها مستمرة في مراقبة الدراسات البحثية حول تأثيرها على صحة الإنسان. تقوم إدارة الغذاء والدواء أيضًا بمراجعة الأبحاث المتعلقة بـ BPAs والتريكلوسان لتحديد المخاطر الصحية المحتملة. نظرًا لأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تطلب من مستحضرات التجميل والمنتجات الشخصية الأخرى إدراج المكونات على الملصق، يمكنك تجنب المنتجات التي تحتوي على البارابين والتريكلوسان. يمكنك التعرف على المنتجات التي تحتوي على مادة BPA لأنها غالبًا ما تحمل علامة تعريف الراتنج 7 (عادةً في الأسفل).
قالت الدراسة التي نشرت في مجلة الصحة البيئية أن الأشخاص الأصحاء لا يحتاجون إلى القلق بشأن مستويات الفينولات البيئية. وقال المؤلف الرئيسي هونغ شينغ وانغ، دكتوراه، وهو أستاذ في قسم علم الصيدلة وعلم وظائف الأعضاء وعلم الأحياء العصبية في جامعة سينسيناتي: “لم تكن هذه تغييرات جذرية لاحظناها، ولكنها تغييرات معتدلة في النشاط الكهربائي للقلب”. بيان صحفي. “ومع ذلك، فقد كانت واضحة بشكل خاص في مجموعات سكانية فرعية معينة.” تشمل هذه المجموعات السكانية الفرعية كبار السن والذين يعانون من أمراض القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.
حتى لو لم تتمكن من تجنب جميع الفينولات البيئية، يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تناول نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة وغني بالألياف. يمكنك مساعدة قلبك عن طريق ممارسة التمارين المعتدلة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا والحفاظ على الوزن المثالي. من الأفضل أيضًا الإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول.