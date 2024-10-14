قد يكون للشامبو الخاص بك تأثير غير متوقع على قلبك

لا تزال أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك. بعض عوامل الخطر يمكن السيطرة عليها، مثل النظام الغذائي الخاص بك ومستوى النشاط. يمكن أن يؤثر أيضًا تاريخ عائلتك وعمرك وجنسك وأصلك العرقي على خطر الإصابة بأمراض القلب.

إذا كنت تعاني بالفعل من مرض القلب أو لديك خطر كبير للإصابة بأمراض القلب، فإن تعرضك لبعض المواد الكيميائية البيئية الموجودة في المنتجات المنزلية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم عوامل أمراض القلب هذه. وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في مجلة Environmental Health، يمكن للفينولات البيئية الموجودة في الشامبو ومستحضرات التجميل وحاويات المواد الغذائية البلاستيكية والأطعمة المعبأة أن تؤثر على إشارات قلبك (وهذا هو السبب وراء عدم ضرورة عدم استخدام طعامك في الميكروويف في البلاستيك أبدًا).

وجدت الدراسة أن فينولات ثنائي الفينول A (BPA) وثنائي الفينول F (BPF) تؤخر إشارات القلب بين حجرات القلب لدى النساء، خاصة أولئك اللاتي لديهن مؤشر كتلة الجسم أعلى (BMI). عند الرجال، ارتبطت المستويات الأعلى من التريكلوكربان (TCC) بفترة QTc أطول، مما يعني أن القلب يستغرق وقتًا أطول لإعادة ضبطه بين النبضات. يمكن أن تؤدي فترة QTc الأطول هذه إلى عدم انتظام ضربات القلب.