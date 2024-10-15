قد يكون لهاتفك الخلوي تأثير غير متوقع على قلبك

نظرًا لأن الناس يعتمدون بشكل متزايد على هواتفهم المحمولة لتنظيم جداول أعمالهم، أو التواصل مع الأصدقاء، أو التقاط تلك اللحظة المثالية على Instagram، فقد يكون من الصعب تخيل الحياة بدونها. ومع ذلك، يمكن لهاتفك الذكي أن يضر بصحتك بطرق خادعة. بينما يركز العديد من الباحثين على كيفية تأثير استخدام الهاتف الذكي على الصحة العقلية، فإن جهازك الرقمي قد يؤثر أيضًا على صحتك الجسدية.

وجدت دراسة أجريت عام 2024 في المجلة الكندية لأمراض القلب ذلك تم ربط استخدام هاتفك الذكي بانتظام بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD). حدد الباحثون الاستخدام “العادي” للهاتف الذكي بأنه استخدام هاتفك الخلوي لإجراء مكالمة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. ومع ذلك، كلما زاد الوقت الذي يقضيه الأشخاص على هواتفهم، زاد الخطر. أولئك الذين أمضوا 6 ساعات أو أكثر أسبوعيًا على هواتفهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 21٪. نظرًا لانتشار استخدام الهواتف الذكية هذه الأيام، قد تعتقد أن الاستخدام “العادي” للهواتف الذكية ربما يكون أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، وقد لا يبدو استخدام 6 ساعات في الأسبوع كثيرًا. وسأل الباحثون أكثر من 400 ألف شخص عن استخدامهم للهواتف الذكية بين عامي 2006 و2010، قبل أن ترتفع شعبية الهواتف الذكية.

كما تم ربط استخدام الهاتف الخليوي أيضًا بسمك الطبقة الداخلية للشريان السباتي، وهو مؤشر على تصلب الشرايين. تصلب الشرايين هو حالة تتراكم فيها الترسبات في الشرايين مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية. كما لعبت قلة النوم والضيق النفسي والعصابية دورًا في الارتباط.