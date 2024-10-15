قد يكون لهاتفك الخلوي تأثير غير متوقع على قلبك

نظرًا لأن الناس يعتمدون بشكل متزايد على هواتفهم المحمولة لتنظيم جداول أعمالهم، أو التواصل مع الأصدقاء، أو التقاط تلك اللحظة المثالية على Instagram، فقد يكون من الصعب تخيل الحياة بدونها. ومع ذلك، يمكن لهاتفك الذكي أن يضر بصحتك بطرق خادعة. بينما يركز العديد من الباحثين على كيفية تأثير استخدام الهاتف الذكي على الصحة العقلية، فإن جهازك الرقمي قد يؤثر أيضًا على صحتك الجسدية.
وجدت دراسة أجريت عام 2024 في المجلة الكندية لأمراض القلب ذلك تم ربط استخدام هاتفك الذكي بانتظام بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD). حدد الباحثون الاستخدام “العادي” للهاتف الذكي بأنه استخدام هاتفك الخلوي لإجراء مكالمة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. ومع ذلك، كلما زاد الوقت الذي يقضيه الأشخاص على هواتفهم، زاد الخطر. أولئك الذين أمضوا 6 ساعات أو أكثر أسبوعيًا على هواتفهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 21٪. نظرًا لانتشار استخدام الهواتف الذكية هذه الأيام، قد تعتقد أن الاستخدام “العادي” للهواتف الذكية ربما يكون أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، وقد لا يبدو استخدام 6 ساعات في الأسبوع كثيرًا. وسأل الباحثون أكثر من 400 ألف شخص عن استخدامهم للهواتف الذكية بين عامي 2006 و2010، قبل أن ترتفع شعبية الهواتف الذكية.
كما تم ربط استخدام الهاتف الخليوي أيضًا بسمك الطبقة الداخلية للشريان السباتي، وهو مؤشر على تصلب الشرايين. تصلب الشرايين هو حالة تتراكم فيها الترسبات في الشرايين مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية. كما لعبت قلة النوم والضيق النفسي والعصابية دورًا في الارتباط.
يرتبط استخدام الهواتف الذكية بالعادات غير الصحية
يمكن أن يرتبط استخدام هاتفك الخلوي بتكوين عادات غير صحية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب. وفي مقال نشر عام 2016 في المجلة الطبية السعودية، قام الباحثون باستطلاع رأي أكثر من 2000 طالب جامعي حول استخدامهم للهواتف الذكية. من بين الطلاب الذين أمضوا أكثر من ثماني ساعات يوميًا على هواتفهم، قال 43% منهم إنهم ينامون أقل وتكون لديهم طاقة أقل في اليوم التالي. كما تناول مستخدمو الهواتف الذكية بكثافة كميات أكبر من الوجبات السريعة، واكتسبوا وزنًا، ومارسوا تمارين رياضية أقل. يزيد النظام الغذائي غير الصحي والسمنة ونمط الحياة الخامل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (اقرأ كيف يؤثر تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل على قلبك).
قد يرتبط الوقت الذي تقضيه أمام الشاشة أيضًا بضغط دمك، وفقًا لدراسة أجريت عام 2024 في Cureus. كان الأشخاص الذين يقضون أكثر من 6.5 ساعة يوميًا على هواتفهم الذكية أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.
يمكن للهواتف الذكية أن تساعد في تحسين صحة القلب
ومع ذلك، ليست كل الأخبار سيئة. يمكن أن يساعدك التقدم التكنولوجي على مراقبة صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن للأجهزة القابلة للارتداء الخاصة بالرعاية الصحية مراقبة نشاطك اليومي وتذكيرك بالنهوض والتحرك خلال فترات طويلة من عدم النشاط. يمكن لتطبيقات الهواتف الذكية أيضًا تتبع العناصر الغذائية في نظامك الغذائي لمساعدتك على إنقاص الوزن وإدارة نسبة السكر في الدم. وجدت مراجعة أجريت عام 2021 في JMIR Cardio أنه كلما زاد تفاعلك مع هذه التطبيقات، زادت نجاحك في تحسين عوامل الخطر القلبية الوعائية.
يمكن للمتخصصين في مجال الصحة أيضًا تطوير تطبيقات تستهدف الأمراض القلبية الوعائية على وجه التحديد. في دراسة أجريت عام 2021 في تصلب الشرايين، طور الباحثون تطبيقًا يدمج الإحصاءات الصحية الحالية للأشخاص وتدخلات نمط الحياة المحددة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. وبعد مرور عام، شهد الأشخاص الذين استخدموا التطبيق انخفاضًا بنسبة 2.7% في درجة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن للهواتف الذكية أيضًا تحسين لياقة الأشخاص المصابين بأمراض القلب التاجية. وجدت مراجعة أجريت عام 2023 في مجلة Global Heart أن الأشخاص الذين خضعوا لإعادة تأهيل القلب كانوا أكثر نجاحًا في إدارة صحة القلب والأوعية الدموية عندما استخدموا التطبيقات التي تتضمن خطط التمارين الرياضية والتوجيه الدوائي والاستشارة.