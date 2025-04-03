قد يكون مفتاح التصميم المرونة هو في الواقع اختيار سحب الدرج ثنائي النغمات

هناك العديد من أنواع الأجهزة المختلفة التي يمكن أن يكون من الصعب اختيار واحد فقط – ولكن ، ماذا لو لم يكن لديك؟ إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها منح نفسك مزيد من المرونة مع تصميم وديكور منزلك هي اختيار عمليات سحب الدرج ثنائية النغمة. تتميز هذه الأنواع من عمليات السحب عادةً بإنهاء واحد في نهاية السحب ونهاية تكميلية أخرى في الوسط. من قال أنه لا يمكنك مزج المعادن في المطبخ؟

للحصول على شعور أنيق وحديث ودائم ، لا يوجد اختيار أفضل من سحب الدرج الأسود والذهبي غير اللامع. إن استخدام الذهب كلكنات خارجية مع الانتهاء الأسود غير اللامع للجزء الرئيسي من المقبض سوف يمنحك نظرة فائقة النعمة مع مجموعة من الأسلوب الفريد. هل تبحث عن شيء كلاسيكي وخالد؟ قد يبدو الأمر غريبًا في البداية ، لكن خلط الفضة والذهب سيمنحك الأجهزة التي تتناسب حرفيًا أي لون.

يمكن أن تجلب المقابض غير اللامعة والنحاس الجمالية الساحرة الصناعية إلى منزلك ، في حين أن جماليات أكثر عتيقة أو أقصى قد ترغب في اللعب مع الذهب والنحاس معًا. إذا كنت تحب عرض الأواني والمقالي المفضلة لديك في مطبخك ، فلماذا لا تتطابق مع أجهزتك ذات اللونين مع المعدن على المقالي للحصول على نقاط نمط إضافية؟