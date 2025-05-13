قطع اللحم البقري الذي يجب تجنبه إذا كنت تبحث عن أكثر البروتين

إلقاء نظرة على بعض الوجبات الغذائية الأكثر شعبية اليوم ، وسترى أن الكثير من البروتين ثقيل. وليس من الصعب معرفة السبب: يدعم البروتين العديد من وظائف الجسم ، من بناء العضلات وتعزيز حرق الدهون لتشجيع إصلاح الأنسجة. (فيما يلي بعض الحالات الصحية التي قد تستفيد من نظام غذائي عالي البروتين.)
يمكن للمستهلكين الاستفادة من صناعة مكملات البروتين المتزايدة لزيادة مآخذ البروتين الخاصة بهم إذا أرادوا. لكن البعض يفضل السير في الطريق الطبيعي والحصول على بروتينهم من الأطعمة بدلاً من مسحوق. بعد كل شيء ، قد يكون البروتين في اللحوم أكثر واقعية وعملية من البروتين في بعض الأطعمة والمكملات الغذائية القائمة على النبات ، في مراجعة 2021 في المواد الغذائية.
وفقًا لذلك ، يمكنك زيارة قسم لحوم البقر بانتظام من البقالة المفضلة لديك لضمان أن يكون لديك دائمًا بروتين يعتمد على اللحوم. ومع ذلك ، في حين أن لحوم البقر هو اختيار بروتين شائع ، يمكن أن تختلف قطع لحوم البقر في ثقل البروتين. في الواقع ، فإن نوعًا شائعًا من لحوم البقر قد يكون في ثلاجتك أو الثلاجة ، اللحم المفروم ، يميل نسبيًا على البروتين مقارنةً بتخفيضات لحوم البقر الأخرى – وغالبًا ما تكون وفيرًا بشكل مدهش بالدهون.
مجموعة من التخفيضات تؤدي إلى محتوى البروتين المتواضع
لحوم البقر المطحون لا يأتي من قطع لحوم البقر. بدلاً من ذلك ، إنه مزيج من اللحم البقري من أجزاء مختلفة من حيوان. تحتوي حزم اللحم المفروم على نسبة من المحتوى الهزيل إلى محتوى الدهون عليها ولا يمكن أن تحتوي بشكل قانوني على أكثر من 30 ٪ من الدهون (عبر وزارة الزراعة الأمريكية). يمكن أن تساعد هذه النسبة في العمل كدليل لمقدار البروتين الذي يمكنك توقعه لكل وجبة.
على سبيل المثال ، تقدم حصة 100 غرام من 70/30 من اللحم المفروم (أي 70 ٪ من اللحم النحيف و 30 ٪ من الدهون) 14.4 جرام من البروتين. ومع ذلك ، إذا اخترت 100 جرام من لحم البقر المطحون 80/20 بدلاً من ذلك ، فستحصل على 17.5 جرام من البروتين. على الرغم من أن اختلاف 3.1 جرام من البروتين قد لا يبدو كثيرًا ، إلا أنه يساعدك على الحصول على كمية البروتين التي تحتاجها حقًا كل يوم.
ومع ذلك ، فإن 17.5 جرامًا أقل مما ستحصل عليه من منتجات لحوم البقر الأخرى. على سبيل المثال ، سيؤدي 100 جرام من لوح اللحم البقري إلى 21.1 جرام من البروتين ؛ نفس القدر من شريحة البحر العلوية لديها 22 جرام. بالإضافة إلى ذلك ، توفر قطع اللحوم التقليدية أقل دهون من منتجات اللحم البقري. تذكر: جزء من لحوم البقر المطحون 100 غرام 70/30 هو 30 ٪ من الدهون ، مما يعني أنك تحصل على 30 جرام من الدهون مع البروتين الخاص بك.
تعزيز البروتين في الوجبات المصنوعة من قطع اقتصادي
هذا لا يعني أنه يجب عليك إزالة الهامبرغر أو كرات اللحم من قائمتك. ولكن قد يكون من المنطقي بالنسبة لك شراء نسبة اللحم المفروم الأكثر ثباتًا التي يمكنك العثور عليها. كما توضح الأرقام المذكورة أعلاه ، كلما انخفضت كمية الدهون في منتج لحوم البقر المطحون ، كلما زاد محتوى البروتين الكلي.
لا يزال هناك عقبة واحدة فقط ، وهو السعر. يمكن أن يكون اللحم المفروم الذي يحتوي على المزيد من البروتين (على سبيل المثال ، النوع الذي يقل الدهون) أكثر تكلفة لكل رطل لكل رطل ، مما قد يجعل الأمر أكثر صرامة على محفظتك إذا كنت تعمل بميزانية صارمة. ويصبح سعر لحوم البقر المطحون أكثر انحدارًا فقط: وفقًا لتقارير سوق لحوم البقر ، ارتفعت التكلفة لكل رطل لحوم البقر المطحونة عمومًا منذ عام 2022 مع انخفاضات قليلة فقط.
معرفة كل هذا ، قد ترغب في البدء في التحقيق في البروتين في تخفيضات لحوم البقر المفضلة لديك قبل الوصول إلى حارة الخروج. وإذا قررت التقاط بعض اللحم البقري المطحون من حين لآخر ، ففكر في تعزيزه بأطعمة عالية البروتين غير مكلفة نسبيًا مثل الفاصوليا أو الزبادي العادي أو الجبن المنزلي. وبهذه الطريقة ، ستتمكن من توفير القليل من المال ، والاستمتاع بحوم البقر المطحونة ، وما زلت تحصل على تأثير البروتين الذي تريده.