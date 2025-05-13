قطع اللحم البقري الذي يجب تجنبه إذا كنت تبحث عن أكثر البروتين

إلقاء نظرة على بعض الوجبات الغذائية الأكثر شعبية اليوم ، وسترى أن الكثير من البروتين ثقيل. وليس من الصعب معرفة السبب: يدعم البروتين العديد من وظائف الجسم ، من بناء العضلات وتعزيز حرق الدهون لتشجيع إصلاح الأنسجة. (فيما يلي بعض الحالات الصحية التي قد تستفيد من نظام غذائي عالي البروتين.)

يمكن للمستهلكين الاستفادة من صناعة مكملات البروتين المتزايدة لزيادة مآخذ البروتين الخاصة بهم إذا أرادوا. لكن البعض يفضل السير في الطريق الطبيعي والحصول على بروتينهم من الأطعمة بدلاً من مسحوق. بعد كل شيء ، قد يكون البروتين في اللحوم أكثر واقعية وعملية من البروتين في بعض الأطعمة والمكملات الغذائية القائمة على النبات ، في مراجعة 2021 في المواد الغذائية.

وفقًا لذلك ، يمكنك زيارة قسم لحوم البقر بانتظام من البقالة المفضلة لديك لضمان أن يكون لديك دائمًا بروتين يعتمد على اللحوم. ومع ذلك ، في حين أن لحوم البقر هو اختيار بروتين شائع ، يمكن أن تختلف قطع لحوم البقر في ثقل البروتين. في الواقع ، فإن نوعًا شائعًا من لحوم البقر قد يكون في ثلاجتك أو الثلاجة ، اللحم المفروم ، يميل نسبيًا على البروتين مقارنةً بتخفيضات لحوم البقر الأخرى – وغالبًا ما تكون وفيرًا بشكل مدهش بالدهون.