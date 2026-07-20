قل وداعًا لأطقم الطعام المملة – هذا الاكتشاف الذي يعود إلى الثمانينيات هو طريقة أكثر مرحًا للاستمتاع بتناول وجبة

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قد يبدو تصميم مساحة صغيرة أمرًا محدودًا، ولكن اتجاه الثمانينات هذا هو دليل على أنه يمكنك تنظيم مساحة طعام مرحة دون المبالغة في الحد الأقصى. إذا كنت لا تريد أن تشغل مساحة كبيرة من المساحة البصرية مع طقم الطعام الخاص بك، ففكر في قوة Lucite. كانت هذه المادة الشفافة، وهي تحسين للأكريليك التقليدي، شائعة في المنازل الأمريكية في الثمانينيات بفضل مقاومتها للاصفرار وسهولة الصيانة ومظهرها الواضح تمامًا. نظرًا لأنها شفافة، فإنها ستساعد مساحتك على أن تبدو مشرقة ومفتوحة ومرتبة. كما أنها، بالطبع، تبدو غير تقليدية بشكل لا يمكن إنكاره.

كانت العديد من قطع اللوسيت شائعة في الثمانينيات. كان أسلوب هوليوود ريجنسي بارزًا، مما دفع طاولات الطعام الهندسية المستوحاة من المنشور إلى احتلال مركز الصدارة. كانت الطاولات الأكثر حداثة شائعة أيضًا، وغالبًا ما يتم إقرانها بكراسي طعام منجدة لتحقيق التباين البصري. أدى هذا التوازن بين الطاولة الشفافة والكراسي الملونة إلى خلق مظهر ملفت للنظر يمنع مساحات تناول الطعام من الشعور بالثقل البصري. بشكل عام، أثاث Lucite قابل للتكيف ومناسب تمامًا للمنزل الحديث. يمكننا أن نرى عودة اتجاه الأثاث هذا من الثمانينيات، حيث يمكنك تصميمه بمجموعة متنوعة من الطرق.