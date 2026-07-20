قل وداعًا لأطقم الطعام المملة – هذا الاكتشاف الذي يعود إلى الثمانينيات هو طريقة أكثر مرحًا للاستمتاع بتناول وجبة

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قد يبدو تصميم مساحة صغيرة أمرًا محدودًا، ولكن اتجاه الثمانينات هذا هو دليل على أنه يمكنك تنظيم مساحة طعام مرحة دون المبالغة في الحد الأقصى. إذا كنت لا تريد أن تشغل مساحة كبيرة من المساحة البصرية مع طقم الطعام الخاص بك، ففكر في قوة Lucite. كانت هذه المادة الشفافة، وهي تحسين للأكريليك التقليدي، شائعة في المنازل الأمريكية في الثمانينيات بفضل مقاومتها للاصفرار وسهولة الصيانة ومظهرها الواضح تمامًا. نظرًا لأنها شفافة، فإنها ستساعد مساحتك على أن تبدو مشرقة ومفتوحة ومرتبة. كما أنها، بالطبع، تبدو غير تقليدية بشكل لا يمكن إنكاره.
كانت العديد من قطع اللوسيت شائعة في الثمانينيات. كان أسلوب هوليوود ريجنسي بارزًا، مما دفع طاولات الطعام الهندسية المستوحاة من المنشور إلى احتلال مركز الصدارة. كانت الطاولات الأكثر حداثة شائعة أيضًا، وغالبًا ما يتم إقرانها بكراسي طعام منجدة لتحقيق التباين البصري. أدى هذا التوازن بين الطاولة الشفافة والكراسي الملونة إلى خلق مظهر ملفت للنظر يمنع مساحات تناول الطعام من الشعور بالثقل البصري. بشكل عام، أثاث Lucite قابل للتكيف ومناسب تمامًا للمنزل الحديث. يمكننا أن نرى عودة اتجاه الأثاث هذا من الثمانينيات، حيث يمكنك تصميمه بمجموعة متنوعة من الطرق.
أطقم طعام لوسيت يجب مراعاتها في المساحة الخاصة بك
لا شك أن لوسيت هو اتجاه ديكور المنزل في الثمانينيات والذي يتوسل للعودة. يوجد اليوم مجموعة متنوعة من الطرق لتصميم أثاث Lucite في مساحتك الحالية. يمكنك إضفاء لمسة عصرية على ديكور المنزل الذي يعود إلى الثمانينيات من خلال مزجه بألوان خشبية دافئة وإضافة عناصر عضوية لموازنة مظهره الاصطناعي. خيار التحديث الآخر هو إقران قطع Lucite الأنيقة مع المنسوجات المتباينة، مثل البوكل أو الكتان أو التنجيد المخملي. الجمال هو أن المظهر الشفاف سيتناسب عمليًا مع أي ديكور موجود، مما يسمح لبقية خيارات التصميم الخاصة بك بالتألق.
للحصول على أطقم طعام Lucite الأصلية من الثمانينيات، ابحث في مواقع مثل 1stDibs، وChairish، وFacebook Marketplace. إذا لم تتمكن من العثور على أي قطع تعجبك مستعملة، فإن أمازون لديها عدد قليل من الخيارات المستوحاة من لوسيت. تتميز كراسي المناسبات الأكريليكية القابلة للتكديس هذه بأجواء الثمانينات ويمكن إضافتها إلى طاولة الطعام الموجودة لديك. للحصول على مجموعة كاملة، تعتبر طاولة الطعام الزجاجية المفعمة بالحيوية بسيطة ولكنها ساحرة – مثالية لإحياء الثمانينيات في تصميم داخلي معاصر.