قل وداعًا للنوافذ الفوضوية مع نصائح تنظيمية للحصول على مساحة خالية من الفوضى

لا يمكنك الاستمتاع بالطريقة التي تضيء بها النوافذ الكبيرة منزلك إذا سمحت للفوضى بالسيطرة على عنصر التصميم المذهل. ومع ذلك، يجد العديد من أصحاب المنازل أنفسهم يحولون مساحة النافذة الكبيرة إلى مساحة تخزين مؤقتة. يمكن أن يصبح بسهولة جامعًا للعناصر العشوائية. لحسن الحظ، هناك عدد لا بأس به من النصائح التي يمكنك الاعتماد عليها إذا كنت بحاجة إلى تنظيم هذه المساحة في منزلك. على سبيل المثال، قد ترغب في التفكير في استخدام حلول التخزين مثل الرفوف والسلال للحفاظ على الأشياء منظمة بشكل أنيق. من المفيد أيضًا زيادة المساحة العمودية على النوافذ الكبيرة وحولها بحيث يمكنك ترك المنطقة أمام النافذة مفتوحة للجلوس أو الديكور أو أي شيء آخر تريده.
ومع ذلك، قبل إضافة مساحة تخزين إلى النافذة الكبيرة، تأكد من تخصيص بعض الوقت لتنظيف الأوساخ والحطام بعيدًا عن المنطقة. بهذه الطريقة، يمكنك التأكد من أن المساحة نظيفة وجاهزة لحلول مؤسستك الجديدة. مرر إسفنجة مع الخل على طول عتبات النوافذ واستخدم ممسحة مطاطية ومحلول تنظيف النوافذ على الزجاج بمجرد ملاحظة تراكم الحطام. وتأكد أيضًا من فحص متعلقاتك والتخلص من أي شيء لا تحتاجه أو التبرع به. أو تريد قبل تنظيم المساحة.
استخدم الرفوف والصناديق لتنظيم النوافذ الكبيرة
يعد الرفوف طريقة رائعة لمنح أي فوضى على النافذة الكبيرة مكانًا آخر للإقامة فيه. اعتمادًا على تصميم الغرفة، قد تتمكن من تثبيت الرفوف على جانبي النافذة أو جانب واحد فقط. تأتي أرفف Sorbus العائمة في مجموعة من ثلاثة وهي متوفرة في مجموعة متنوعة من خيارات الألوان، لذا فهي اختيار رائع للاستخدام لهذا الغرض.
يمكنك أيضًا استخدام المساحة الرأسية لصالحك من خلال تخزين الفوضى في صناديق قابلة للتكديس، مثل سلال التخزين البلاستيكية Ohmlove ذات الأغطية المصنوعة من الخيزران. هذه الصناديق ليست قابلة للتكديس فحسب، ولكنها أيضًا ممتعة من الناحية الجمالية. ضعها على رفوفك، أو إذا كان لديك نافذة كبيرة بها حجرة تخزين في المقعد، ضع الصناديق داخل الصندوق المدمج.
إذا كان لديك مقعد بجانب النافذة وترغب في استخدامه كركن مريح للقراءة، فمن المحتمل أن يكون لديك بطانية أو اثنتين مخزنتين هناك لتبقى دافئًا. هذا يمكن أن يخلق بسهولة مظهرًا فوضويًا. للحفاظ على هذه البطانيات مرتبة ولكن في متناول اليد بسهولة، فكر في طيها داخل سلة البطانيات. يمكنك إما وضع هذه السلة على مقعد النافذة أو على الأرض أمام النافذة. بعد أن تقوم بتجديد المنطقة المزدحمة بالكامل، قد لا تتعرف حتى على المساحة. سيكون لديك مساحة كبيرة لتزيين نافذة الخليج حسب رغبتك.