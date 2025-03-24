قم بإشراق الشرفة الأمامية مع مجموعة زهرة مذهلة لسلالك المعلقة

غالبًا ما تكون إضافة بعض السلال المعلقة النابضة بالحياة كل ما يتطلبه الأمر لترقية الشرفة الأمامية الكئيبة والمنخفضة إلى مدخل ملون ومرحب بمنزلك. تعتمد أفضل مجموعات سلة لشرفةك على الكثير من العوامل ، بما في ذلك مقدار أشعة الشمس التي تتلقاها شرفة. ولكن إذا كانت هذه المنطقة تقدم شمسًا كاملة وكانت في حاجة ماسة إلى بعض الألوان ، فقد تكون بعض السلال التي تجمع بين Petunias و Bacopas مجرد تذكرة لتحويلها من الراب إلى القوات المسلحة البوروندية.
كل من Petunias (Petunias X Hybrida) و Bacopas (Sutera Cordata) يزدهران في أشعة الشمس الكاملة ويشتركان في احتياجات مماثلة. هذه المباراة ليست عملية فحسب ، حيث تكمل المصنعان أيضًا بعضهما البعض بصريًا في سلال معلقة ، حيث تلعب الأزهار الأصغر والأكثر حساسة للباكوباس بشكل مثالي ضد أزهار التونيا الأكبر والأكثر جرأة. يأتي كلا النباتين أيضًا في مجموعة واسعة من ألوان الزهور ، لذلك يمكن تخصيص مجموعة الأزهار هذه لتناسب أي نظام ألوان أو جمالية.
رعاية التونيا والباكوباس في سلال معلقة
لإنشاء سلالك المعلقة ، يمكنك إما شراء النباتات الصغيرة أو شراء البذور وبدء Petunias و Bacopas بنفسك. تأكد من الانتظار حتى بعد صقيعك الأخير لنقل النباتات إلى موقع في الهواء الطلق ، حيث لا يمكن للبطونيا ولا Bacopas التعامل مع الصقيع الصعب. عند إنشاء سلالك المعلقة ، تجنب وضع أكثر من 5 نباتات في سلة بقطر 1 قدم. لن يستغرق الأمر الكثير من الوقت على الإطلاق حتى تملأ النباتات ويمنحك شاشة سلة معلقة مذهلة.
بالإضافة إلى الحاجة إلى أشعة الشمس الكاملة لتزدهر وتزهر أفضل ما لديهم ، تتطلب Petunias و Bacopas أيضًا تربة رطبة ولكنها جيدة الاستخدام وتطبيقات الأسمدة العادية. في سلة معلقة تعني من المحتمل أنها ستتطلب سقيًا يوميًا في حرارة الصيف والتخصيب كل أسبوعين ، حيث تفقد النباتات في السلال والحاويات عمومًا الماء والأسمدة بسرعة أكبر من تلك التي نمت في الأرض. مع الرعاية المناسبة ، لا ينبغي أن تواجه أي مشكلة في الحفاظ على باطونيا و bacopas تتفتح طوال الموسم.
باستخدام Bacopas و Petunias لإنشاء سلال مذهلة
تتوفر Petunias في مجموعة واسعة من عادات النمو ، من أنواع Grandiflora مع أزهار ضخمة إلى أنواع متتالية تتدفق بشكل جميل على جانبي السلال. يمكنك بسهولة إنشاء سلة معلقة مذهلة من Petunias وحدها ، ولكن عند إضافة أزهار Bacopa الأصغر أيضًا ، يمكن أن تدفع التصميم الخاص بك إلى الأعلى. على الرغم من أن Petunias متوفر في كل لون تقريبًا يمكن أن تفكر فيه ، من الأسود تقريبًا إلى اللافئين الخفيين والوردي الخوخي ، فإن Bacopas ليس لديها نفس نطاق الظل الواسع. وهي متوفرة في البيض والوردي والأرجواني ، لذلك لا ينبغي أن تواجه أي مشكلة في العثور على ألوان إما لمطابقة أو استكمال ظلال Petunias الخاصة بك.
يمكن أن تضيف سلة من البكوبا “بيتي وايت” ذات الموجة الصفراء السهلة الشاحبة التي تتسع على الجانب أناقة دافئة ومقلدة إلى الشرفة الخاصة بك. في حين أن نفس الباكوبا البيضاء ، المقترنة مع البترونيا “القط الأسود” الجريء من شأنها أن تخلق تباينًا غير متوقع وأنيق. يمكنك حتى إضافة النباتات الأخرى التي تزدهر جنبًا إلى جنب مع Petunias و Bacopas لجلب أشكال وقوام إضافية إلى سلالك.