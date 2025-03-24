قم بإشراق الشرفة الأمامية مع مجموعة زهرة مذهلة لسلالك المعلقة

غالبًا ما تكون إضافة بعض السلال المعلقة النابضة بالحياة كل ما يتطلبه الأمر لترقية الشرفة الأمامية الكئيبة والمنخفضة إلى مدخل ملون ومرحب بمنزلك. تعتمد أفضل مجموعات سلة لشرفةك على الكثير من العوامل ، بما في ذلك مقدار أشعة الشمس التي تتلقاها شرفة. ولكن إذا كانت هذه المنطقة تقدم شمسًا كاملة وكانت في حاجة ماسة إلى بعض الألوان ، فقد تكون بعض السلال التي تجمع بين Petunias و Bacopas مجرد تذكرة لتحويلها من الراب إلى القوات المسلحة البوروندية.

كل من Petunias (Petunias X Hybrida) و Bacopas (Sutera Cordata) يزدهران في أشعة الشمس الكاملة ويشتركان في احتياجات مماثلة. هذه المباراة ليست عملية فحسب ، حيث تكمل المصنعان أيضًا بعضهما البعض بصريًا في سلال معلقة ، حيث تلعب الأزهار الأصغر والأكثر حساسة للباكوباس بشكل مثالي ضد أزهار التونيا الأكبر والأكثر جرأة. يأتي كلا النباتين أيضًا في مجموعة واسعة من ألوان الزهور ، لذلك يمكن تخصيص مجموعة الأزهار هذه لتناسب أي نظام ألوان أو جمالية.