قم بإعادة تدوير لوحة الترخيص القديمة وتحويلها إلى رف تخزين فريد من نوعه يُحدث انطباعًا مميزًا

يعد ديكور المنزل العتيق المستوحى من الطراز القديم دائمًا طريقة رائعة لإضفاء إحساس بالعمر إلى منزلك، بالإضافة إلى تسخير روح عادات إعادة التدوير الصديقة للبيئة التي تخلق منازل مستدامة. قد تبدو لوحات الترخيص المعدنية التي عفا عليها الزمن، أو غير صالحة للاستخدام، أو القطع الأثرية من الماضي، أمرًا مثيرًا للاهتمام لهواة الجمع فقط أو موجهة إلى سلة المهملات، ولكن يمكنك في الواقع استخدامها لأغراض تزيينية ومفيدة للغاية. تعمل فكرة الرفوف اللطيفة هذه على تحويل لوحات الترخيص المعدنية العادية إلى أرفف صغيرة لطيفة مثالية لحمل الأشياء الصغيرة وقطع الديكور، مثل الشموع النذرية، على الحائط. والأفضل من ذلك، يمكنك إنشاء هذه الرفوف البسيطة باستخدام طبق ومطرقة فقط للمساعدة في ثنيها.

إذا لم يكن لديك لوحاتك الخاصة لتتحول إلى أرفف، فإن المصادر المستعملة الرائعة للأطباق القديمة تشمل متاجر التحف ومحلات الإنقاذ والساحات غير المرغوب فيها. يعد هذا DIY أيضًا استخدامًا رائعًا للوحات الترخيص الجديدة التي تحتوي على أقوال ممتعة تريد دمجها في ديكورك. أو أنواع أخرى من اللافتات المعدنية أو الألومنيوم التي يمكن ثنيها بالمثل.