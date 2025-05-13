قم بإلغاء أكواب القهوة الإضافية من خزائن مزدحمة مع اكتشاف إيكيا بأسعار معقولة

خزائن المطبخ المربى المربى هي السحب لأسباب أكثر من واحد. إذا كانت أكواب القهوة الخاصة بك محاطة ومكدسًا وتكديسًا في مساحة صغيرة جدًا ، فأنت تخاطر بمشاكل مثل عدم القدرة على العثور على ما تحتاجه بسهولة ، والحد من مساحة تخزين المطبخ الإجمالية ، وحتى أكواب مكسورة من النصائح العرضية والعناصر المكدسة. يشربون القهوة المتعطشون يفهمون معضلة Mugs بشكل جيد ، ولكن هناك بعض الأخبار الجيدة! يمكنك عرض ما يصل إلى ستة من أكوابك المفضلة على شجرة القدح البسيطة والمتينة والمعادلة.

مصنوع من كوب OSTBIT مصنوع من الخيزران المتين ، مما يجعله مبنيًا على أنه منزل جديد مناسب لأكواب القهوة. يعتبر الخيزران مستدامًا للغاية بسبب معدل النمو السريع ، مما يجعله موردًا متجددًا. لذلك ، يمكنك الراحة بسهولة مع العلم أنك تقوم بدورك للأرض الأم. هذا الموقف القدح مغلف أيضًا برنيش أكريليك واضح ، مما يعني أنه من السهل مسح التنظيف عندما يتسخ مع البقع أو غيرها من الأوساخ. يبلغ ارتفاعه 13 بوصة وعرضه 6 بوصات فقط ، يناسب هذا الحامل بدقة على كونترتوب أو يقع في زاوية بار مقهى DIY الصغير المريح.