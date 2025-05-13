قم بإلغاء أكواب القهوة الإضافية من خزائن مزدحمة مع اكتشاف إيكيا بأسعار معقولة

خزائن المطبخ المربى المربى هي السحب لأسباب أكثر من واحد. إذا كانت أكواب القهوة الخاصة بك محاطة ومكدسًا وتكديسًا في مساحة صغيرة جدًا ، فأنت تخاطر بمشاكل مثل عدم القدرة على العثور على ما تحتاجه بسهولة ، والحد من مساحة تخزين المطبخ الإجمالية ، وحتى أكواب مكسورة من النصائح العرضية والعناصر المكدسة. يشربون القهوة المتعطشون يفهمون معضلة Mugs بشكل جيد ، ولكن هناك بعض الأخبار الجيدة! يمكنك عرض ما يصل إلى ستة من أكوابك المفضلة على شجرة القدح البسيطة والمتينة والمعادلة.
مصنوع من كوب OSTBIT مصنوع من الخيزران المتين ، مما يجعله مبنيًا على أنه منزل جديد مناسب لأكواب القهوة. يعتبر الخيزران مستدامًا للغاية بسبب معدل النمو السريع ، مما يجعله موردًا متجددًا. لذلك ، يمكنك الراحة بسهولة مع العلم أنك تقوم بدورك للأرض الأم. هذا الموقف القدح مغلف أيضًا برنيش أكريليك واضح ، مما يعني أنه من السهل مسح التنظيف عندما يتسخ مع البقع أو غيرها من الأوساخ. يبلغ ارتفاعه 13 بوصة وعرضه 6 بوصات فقط ، يناسب هذا الحامل بدقة على كونترتوب أو يقع في زاوية بار مقهى DIY الصغير المريح.
الاستخدامات المتعددة لمحطة القدح الخيزران في Ikea
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احصل على اثنين من مواقف القدح هذه وسترى أنها في الواقع متعددة الوظائف. تشمل استخدامات المطبخ البديلة لهذا الاكتشاف IKEA بأسعار معقولة إعادة استخدامه كحف تجفيف للأكواب أو حتى كمنظم للوعة للحفاظ على فرش الأطباق المعلقة وغسل الخرق. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يجعل إضافة لطيفة إلى طاولة الحلوى في حفلتك التالية عندما تستخدمها كحامل دونات!
يمكنك حتى استخدام هذه القطعة في مناطق أخرى من منزلك خارج المطبخ. على سبيل المثال ، إعادة عرضه كحامل مجوهرات فاخر DIY وتخزين قلاداتك وأساورك وخواتمك بدقة. أو يمكنك إحضار بعض المؤسسات إلى غرفة الحرفية الخاصة بك واستخدامها لتخزين أشياء مثل المقص ، لفائف الشريط ، وكرات من الخيوط. وإذا كنت ترغب في إعطاء هذا القدح القهوة موقفًا مختلفًا ، فيمكنك رسم الخيزران لمطابقة أي مساحة في منزلك. إنه مشروع طلاء سهل DIY ، ولكن ضع في اعتبارك أن ورنيش الأكريليك السلس يجعل من الصعب على الطلاء الالتزام به ، لذلك يجب عليك الرمال والرمال أولاً قبل الطلاء. ومع ذلك ، يمكنك استخدامه ، يمكن أن يساعد حامل القدح في ترتيب منزلك وجلب إحساسًا لطيفًا ومزخرفًا بالتنظيم المنزلي.