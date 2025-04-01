قم بإنشاء إكليل عيد الفصح رائعتين وصديق للميزانية باستخدام اكتشافات شجرة الدولار غير المتوقعة

مع نمو الأيام لفترة أطول وتظهر النعاس ، تصبح ممرات العطلات في متجر البقالة مليئة بسلال الباستيل و Waldy Galore. احصل على منزلك في روح عيد الفصح مع إكليل من الزهور في فصل الربيع بأسعار معقولة وممتعة مصنوعة بشكل رئيسي من مكافأة الميزانية. لجعل هذا الديكور المنزلي رائعتين مع عناصر الأشجار بالدولار ، فإن أهم العناصر هي المعكرونة في حمام السباحة ، وأزهار فو ، واثنين من الأدوات الأساسية المرنة المغلفة في مثبتات الشعر. قد تكون المنتجات الأخيرة غير متوقعة ، لكنها هي الجليد على الكعكة لديكور الأبواب الحلو مثل.

ملون مع شريط من ريشة وردية وردية وردي ، تصبح أذنين الأرنب لتتصدر إكليل من البركة المعكرونة مرصعة بالزهور. اصطدم بشجرة الدولار المحلية للحصول على معكرونة حمام السباحة وأزهار النسيج الأكثر نابضًا: الزنبق ، الصفير ، النرجس ، و pansies. إذا لم تتمكن من تحديد موقع أزهار الربيع المثالية هذه ، فستفعل أي إزهار الباستيل. أيضا اختيار لفة من الشريط بلون و/أو نمط يكمل الزهور.

للحصول على إكليل قوي ، اشتر إطار إكليل سلك. ومع ذلك ، مع الخطوات الصحيحة ، يقف معكرونة البركة بمفردها كشكل من الزهور. إذا ذهبت إلى مسار إطار السلك ، فاحصل أيضًا على بعض منظفات الأنابيب. شراء علبة من مثبتات الشعر ، وطلاء الرش الوردي ، وكيس من كرات القطن ، والغراء الحرفي ، والسيخ الخيزران أيضًا. جرب هذه الخدعة البسيطة لصنع طلاء الرش الخاص بك مع زجاجة من طلاء الأكريليك. فقط امزج أجزاء متساوية من الطلاء والبخار المتوسطة في زجاجة الرش. أعط الرش بعض النافورات الممارسة قبل الاستخدام.