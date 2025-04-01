قم بإنشاء إكليل عيد الفصح رائعتين وصديق للميزانية باستخدام اكتشافات شجرة الدولار غير المتوقعة

مع نمو الأيام لفترة أطول وتظهر النعاس ، تصبح ممرات العطلات في متجر البقالة مليئة بسلال الباستيل و Waldy Galore. احصل على منزلك في روح عيد الفصح مع إكليل من الزهور في فصل الربيع بأسعار معقولة وممتعة مصنوعة بشكل رئيسي من مكافأة الميزانية. لجعل هذا الديكور المنزلي رائعتين مع عناصر الأشجار بالدولار ، فإن أهم العناصر هي المعكرونة في حمام السباحة ، وأزهار فو ، واثنين من الأدوات الأساسية المرنة المغلفة في مثبتات الشعر. قد تكون المنتجات الأخيرة غير متوقعة ، لكنها هي الجليد على الكعكة لديكور الأبواب الحلو مثل.
ملون مع شريط من ريشة وردية وردية وردي ، تصبح أذنين الأرنب لتتصدر إكليل من البركة المعكرونة مرصعة بالزهور. اصطدم بشجرة الدولار المحلية للحصول على معكرونة حمام السباحة وأزهار النسيج الأكثر نابضًا: الزنبق ، الصفير ، النرجس ، و pansies. إذا لم تتمكن من تحديد موقع أزهار الربيع المثالية هذه ، فستفعل أي إزهار الباستيل. أيضا اختيار لفة من الشريط بلون و/أو نمط يكمل الزهور.
للحصول على إكليل قوي ، اشتر إطار إكليل سلك. ومع ذلك ، مع الخطوات الصحيحة ، يقف معكرونة البركة بمفردها كشكل من الزهور. إذا ذهبت إلى مسار إطار السلك ، فاحصل أيضًا على بعض منظفات الأنابيب. شراء علبة من مثبتات الشعر ، وطلاء الرش الوردي ، وكيس من كرات القطن ، والغراء الحرفي ، والسيخ الخيزران أيضًا. جرب هذه الخدعة البسيطة لصنع طلاء الرش الخاص بك مع زجاجة من طلاء الأكريليك. فقط امزج أجزاء متساوية من الطلاء والبخار المتوسطة في زجاجة الرش. أعط الرش بعض النافورات الممارسة قبل الاستخدام.
بناء أرنب أزهر
قم بتجميع واحدة من هذه المسرات عيد الفصح لإعداد الشرفة الأمامية لفصل الربيع. قم بإعداد أشكال إكليلك أولاً ؛ ينحني منظفات الأنابيب إلى نصفين ، ولفها حول نقاط مختلفة على إطار السلك. منحني المعكرونة في حمام السباحة في دائرة ، واربطه على إكليل من عمال منظفات الأنابيب. لاستخدام مجرد المعكرونة ، ثنيه في حلقة ، وتأمين الشكل بشريط ثقيل. بعد ذلك ، ينبع فائض تقليم من الزهور وكزها في حمام السباحة المعكرونة. قم بتوزيع كل لون ونوع من الزهور بالتساوي حول إكليل الزهور. يمكنك أيضا الغراء على بيض عيد الفصح أو الأقواس لاهتمام إضافي.
لجعل آذان الأرنب ، كسر المقابض البلاستيكية من غربات الريش ، وقم بها رأسًا على عقب ، ورشها بحرية مع مثبتات الشعر ، وسلس الألياف باتجاه الطرف. بعد ذلك ، قص أو كسر 4 أو 5 بوصات من اثنين من الأسياخ. اربط القوس حوالي 5 بوصات. غراء واحد سيخ إلى الجزء الخلفي من القوس. استخدم الغراء لعقد حفنة من كرات القطن معًا على سيخ ثانية ، أو استخدم كرة قطنية عملاقة واحدة ، لذيل الأرنب.
واحد في وقت واحد ، امسك ريشة الريش رأسًا على عقب ، ورش سلسلة من الطلاء الوردي بالطول على Duster. اترك بضع بوصات من الهامش بين خط الوسط وكلا طرفي منفضة. بمجرد أن تجف ، حرك قواعد الأسلاك من آذان ريشة ريشة في الحافة العلوية من إكليلك. على الحلقة الداخلية للإكليل ، مباشرة بين الأذنين ، تنزلق في سيخ القوس. على الجانب الآخر من الحلقة الداخلية ، انزلق في القطن. وأنت انتهيت!