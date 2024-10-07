قم بإنشاء ديكور الخريف الأنثروبولوجي المثالي باستخدام الإمدادات من شجرة الدولار

إنها تجربة شائعة أن تدخل إلى متجر باهظ الثمن مثل Anthropologie وترغب على الفور في إنفاق مئات الدولارات على الديكور من أجل تكرار عرض المتجر في منزلك. ومع ذلك، فإن الكثير منا غير قادر على إسقاط هذا القدر من المال بشكل متهور. إذا كان هذا هو وضعك، فأنت محظوظ، حيث يوجد الكثير من الطرق لتصميم أنماط الأنثروبولوجيا بنفسك بميزانية محدودة بمساعدة Dollar Tree. مع هذا الخدعة الجديدة، يمكنك إعادة إنشاء إكليل اليقطين من Anthropologie باستخدام قرع Dollar Tree بأسعار معقولة. هذه إحدى أدوات DIY الرائعة لشجرة الدولار والتي ستجعل منزلك جاهزًا للسقوط دون إنفاق الكثير من المال.

تتكلف معظم زخارف الخريف الأنثروبولوجية البسيطة ما بين 15 دولارًا و 100 دولار. على الرغم من أن سعر القطعة الواحدة ليس مرتفعًا للغاية، إلا أن تراكم التكلفة هو ما يجعل الأمور صعبة حقًا. تبلغ تكلفة نسخة Anthropologie من Pumpkin Felt Garland 34 دولارًا مقابل 72 بوصة. على الرغم من أن هذا ليس كثيرًا، إلا أنه إذا كنت بحاجة إلى أكثر من قطعة واحدة لتغطية رف الموقد أو منطقة أخرى من منزلك، فسوف يرتفع السعر بسرعة. كما أنها غير متوفرة حاليًا، لذا إذا كنت تريد الزخرفة الآن، فقد ترغب في صنعها بنفسك. وعلى أية حال، من منا لا يحب إنفاق أموال أقل للحصول على خيار مشابه جدًا؟ ليس هذا فحسب، بل إن صنع إكليل خاص بك يسمح لك بتخصيصه حسب رغبتك. تعرف على كيفية صنع ديكورات هذا الخريف بميزانية محدودة أدناه.