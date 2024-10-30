قم بتبسيط حمامك باستخدام خدعة لف أسلاك أدوات شعرك

قد يكون تخزين أدوات الشعر أمرًا صعبًا لأن أسلاك الطاقة الطويلة الخاصة بها تتشابك بسهولة. إذا كانت لديك عادة رمي أدوات الشعر في الدرج بلا مبالاة، فأنت تعلم أنه يبدو أن هذه الحبال لها عقل خاص بها. غالبًا ما ينتهي بهم الأمر في مجموعات قبيحة قد تجعل من الصعب الحفاظ على حمامك خاليًا من الفوضى. لحسن الحظ، هناك تقنية تغليف سهلة تجعل من المستحيل تقريبًا فك السلك. كل ما عليك فعله هو لف السلك حول إبهامك، ولفه حول مقبض أدواتك اليدوية، ثم سحب نهاية السلك للخلف عبر الحلقة. سيساعد ذلك في القضاء على الفوضى وتبسيط حمامك.
تعمل هذه الطريقة على تأمين السلك بحيث يمكنك تخزين الأداة بدقة دون الحاجة إلى القلق بشأن تفككها. بعد استخدام هذه التقنية للحفاظ على الحبال في مكانها، يمكنك التطلع إلى الحفاظ على حمام منظم ومرتب.
كيفية لف السلك بشكل آمن حول مقبض الأداة الكهربائية الخاصة بك
للحصول على برنامج تعليمي مرئي حول كيفية تنفيذ تقنية لف الحبل هذه، قم بإلقاء نظرة على فيديو Instagram أعلاه، الذي نشره المستخدم @the.shortcut.girl. على الرغم من أن @the.shortcut.girl قامت بلف السلك بإحكام حول المقبض، تذكري استخدام تقنية لف فضفاضة أثناء الخطوة. قد يؤدي لف السلك بإحكام حول مقبض أدواتك الكهربائية إلى حدوث ضرر. يجب أن تكون قادرًا على لف السلك بشكل غير محكم وسحب النهاية خلال الحلقة وتحقيق نفس النتائج. بمجرد الانتهاء من اللف، اسحب القابس الموجود في نهاية السلك خلال الحلقة التي قمت بإنشائها أثناء الخطوة الأولى.
وأخيرًا، قام منشئ المحتوى بسحب الطرف الآخر من السلك الموجود أسفل الأداة للتأكد من أن كل شيء آمن. على الرغم من أن لف السلك بشكل غير محكم حول أداة الشعر الخاصة بك سيسمح لك بسحب هذا الاختراق بأمان، إلا أنك قد تفضلين استخدام طريقة مختلفة تمامًا. البديل الجيد هو طي سلك الأكورديون ولف ربطة شعر أو ربطة شعر حوله حتى لا ينحل. يمكنك أيضًا لف أحد روابط الكابلات ذاتية الإمساك حول السلك لإبقائه آمنًا بدلاً من ذلك. لا تتردد في استخدام الروابط الإضافية من المجموعة لتنظيم الحبال السائبة الأخرى في منزلك أيضًا.