قم بتبسيط حمامك باستخدام خدعة لف أسلاك أدوات شعرك

قد يكون تخزين أدوات الشعر أمرًا صعبًا لأن أسلاك الطاقة الطويلة الخاصة بها تتشابك بسهولة. إذا كانت لديك عادة رمي أدوات الشعر في الدرج بلا مبالاة، فأنت تعلم أنه يبدو أن هذه الحبال لها عقل خاص بها. غالبًا ما ينتهي بهم الأمر في مجموعات قبيحة قد تجعل من الصعب الحفاظ على حمامك خاليًا من الفوضى. لحسن الحظ، هناك تقنية تغليف سهلة تجعل من المستحيل تقريبًا فك السلك. كل ما عليك فعله هو لف السلك حول إبهامك، ولفه حول مقبض أدواتك اليدوية، ثم سحب نهاية السلك للخلف عبر الحلقة. سيساعد ذلك في القضاء على الفوضى وتبسيط حمامك.

تعمل هذه الطريقة على تأمين السلك بحيث يمكنك تخزين الأداة بدقة دون الحاجة إلى القلق بشأن تفككها. بعد استخدام هذه التقنية للحفاظ على الحبال في مكانها، يمكنك التطلع إلى الحفاظ على حمام منظم ومرتب.