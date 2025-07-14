قم بتجميل الفناء الخاص بك بشجرة مزهرة سريعة النمو سريعة

أفضل الساحات تشرك كل حواسك. يترك حفيفًا ، يلمس العشب أصابع قدميك ، ترسم أزهارك الملونة عينيك ، وتتوسل التوت إلى الأكل ، وتثير العطور ذكريات المروج الطازجة أو رائحة الخزامى الخافتة. يناشد The Rare Mountain Gordlinia ‘Sweet Tea’ (X Gordlinia Grandiflora ‘Sweet Tea’) معظم هذه الحواس. تم تطوير الشجرة في جامعة ولاية كارولينا الشمالية في عام 2003 ، وهي مزيج جميل وسريعة النمو وروائح حلوة من فرانكلين تري (فرانكلينيا ألاتاماها) وجوردونيا (جوردونيا لاسيانثوس) ، وكلاهما من عائلة الشاي. معًا ، يعطي العطر والأصل النباتي والتراث الجنوبي صنف “الشاي الحلو” اسمه. تزهر الزهور البيضاء الضخمة والمعلنة مع مراكز صفراء كبيرة في منتصف الصيف وتستمر خلال الخريف. في الخريف ، تتطور الأوراق الخضراء عادةً ألوانًا حمراء وبرتقالية.
يعد Mountain Gordlinia نادرًا لأنها ليست هجينة بين الجينات فحسب ، بل تحتوي أيضًا على مجموعة إضافية من الكروموسومات ، والتي تعطي أزهارها البيضاء الكبيرة ذات شكلها وحجمها الفريد. على الرغم من أنه قد يكون من الصعب النمو ، إلا أن الشجرة العطرة أسهل في تأسيسها من والدها ، فرانكلين تري. هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 9 ، يمكن أن يتضاعف هذا الحجم في هذا العام في السنة ، وينمو بسرعة قبل الوصول إلى ارتفاعات تصل إلى 30 قدمًا مع مظلة من 10 إلى 15 قدم. يمكن أن يزرع إما كدجال متعددة الجسم أو كشجرة. تم وصف الأزهار ذات العرض 5 بوصات ، على أنها غريبة الأطوار على بيضة مشمسة مقلية.
تزايد جبل الشاي الحلو في الفناء الخاص بك
بسبب أزهارها المذهلة ، فكر في نمو “الشاي الحلو” كشجرة عينة في مكان مع شمس الصباح وبظلال بعد الظهر. تعمل الأشجار المعمرة بشكل أفضل في التربة الصحية المخصب بالمواد العضوية ومع درجة الحموضة التي تقل عن 6.0. في حين أن “الشاي الحلو” يفضل التربة الرطبة ، إلا أنها تحتاج إلى تصريف جيد. بشكل عام ، فإن Mountain Gordlinia خالٍ من الآفات والأمراض ، ولكن على الرغم من مقاومته الأكبر لممرض Phytophthora من الوالد ، فإنه لا يزال عرضة للمرض. راقب الأوراق الذكية التي تصبح مملة أو تغيير اللون – فهي تشير إلى وجود هذا النوع من قالب المياه. للمساعدة في الحفاظ على صحة الشجرة ، عبرت تقليم الفروع خلال سكون الشتاء.
تنجذب الفراشات والنحل وغيرها من الملقحات إلى أزهار Mountain Gordlinia الملتهبة. الشجرة هي أبرز عند إقرانها بالنباتات الملونة التي تشترك في ظروفها الثقافية واحتياجات المياه المعتدلة. على سبيل المثال ، إذا قمت بزراعة Hollyhock (Alcea Rosea) إلى جانب “الشاي الحلو” ، فسوف تتفتح أزهارها الحمراء والأرجواني الكبيرة من يونيو إلى أغسطس ، وسوف تجذب وفرة الألوان في حديقتك الفراشات الجميلة من أواخر الربيع إلى نهاية الخريف. Lantana Common (Lantana Camara) ، وهي شجيرة يمكن أن تنمو بطول 6 أقدام ، لديها مجموعات زهرة مشرقة تتراوح من الذهب والبرتقالي إلى الأرجواني والأبيض ، وستكمل “الشاي الحلو” الخاص بك. لاحظ فقط أن Lantana المشترك مدرج على أنه غازي في العديد من الولايات الجنوبية الشرقية ولا ينبغي زراعته هناك.