قم بتجميل الفناء الخاص بك بشجرة مزهرة سريعة النمو سريعة

أفضل الساحات تشرك كل حواسك. يترك حفيفًا ، يلمس العشب أصابع قدميك ، ترسم أزهارك الملونة عينيك ، وتتوسل التوت إلى الأكل ، وتثير العطور ذكريات المروج الطازجة أو رائحة الخزامى الخافتة. يناشد The Rare Mountain Gordlinia ‘Sweet Tea’ (X Gordlinia Grandiflora ‘Sweet Tea’) معظم هذه الحواس. تم تطوير الشجرة في جامعة ولاية كارولينا الشمالية في عام 2003 ، وهي مزيج جميل وسريعة النمو وروائح حلوة من فرانكلين تري (فرانكلينيا ألاتاماها) وجوردونيا (جوردونيا لاسيانثوس) ، وكلاهما من عائلة الشاي. معًا ، يعطي العطر والأصل النباتي والتراث الجنوبي صنف “الشاي الحلو” اسمه. تزهر الزهور البيضاء الضخمة والمعلنة مع مراكز صفراء كبيرة في منتصف الصيف وتستمر خلال الخريف. في الخريف ، تتطور الأوراق الخضراء عادةً ألوانًا حمراء وبرتقالية.

يعد Mountain Gordlinia نادرًا لأنها ليست هجينة بين الجينات فحسب ، بل تحتوي أيضًا على مجموعة إضافية من الكروموسومات ، والتي تعطي أزهارها البيضاء الكبيرة ذات شكلها وحجمها الفريد. على الرغم من أنه قد يكون من الصعب النمو ، إلا أن الشجرة العطرة أسهل في تأسيسها من والدها ، فرانكلين تري. هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 9 ، يمكن أن يتضاعف هذا الحجم في هذا العام في السنة ، وينمو بسرعة قبل الوصول إلى ارتفاعات تصل إلى 30 قدمًا مع مظلة من 10 إلى 15 قدم. يمكن أن يزرع إما كدجال متعددة الجسم أو كشجرة. تم وصف الأزهار ذات العرض 5 بوصات ، على أنها غريبة الأطوار على بيضة مشمسة مقلية.