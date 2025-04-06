قم بتحديث أي عثماني قديم مع DIY Slipcover

إذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك تحتاج إلى ترقية أنيقة ، ففكر في تجديد العثماني. هذه القطعة من الأثاث لهجة يمكن أن تحول مساحة المعيشة الخاصة بك تماما. سواء كان العثماني الخاص بك أسوأ بالنسبة للارتداء أو لا يتطابق مع أسلوبك الحالي ، فلا تسرع في إبعاده. يمكنك تحديث أي عثماني قديم مع Slipcover DIY بسيط ، مما يمنحه مظهرًا جديدًا. هناك فرق بين إعادة التأهيل مقابل استعادة الأثاث ، وهذا الاختراق يقع في الفئة الأخيرة. ومع ذلك ، فهو أيضًا حل غير مؤكد ، مما يجعله DIY مثاليًا لمحاولة إذا كنت لا تزال تكتشف أسلوبك. يمكنك إنشاء الغطاء العثماني القابل للإزالة في بضع خطوات بسيطة.
ضع نسيجك المفضل على العثماني وقياسه في منتصف الطريق فوق القاع. بعد ذلك ، قم بتثبيت الحواف لإنشاء “ورقة مجهزة” حول الجزء العلوي. استخدم آلة الخياطة لصنع اللحامات. من أجل لمسة زخرفة ، يمكنك جمع شريط من القماش وخياطةه إلى القاع لإنشاء كشكش زخرفي. سيساعد هذا أيضًا في إخفاء أي عيوب إذا لم تكن طبقاتك مثالية. بالإضافة إلى ذلك ، عاد اتجاه الكشكش ويمكنك إحضار المظهر إلى منزلك دون المبالغة في ذلك.
المزيد من الطرق لمنح العثماني ترقية واضحة
إذا كنت تتساءل عن المدة التي يجب أن تستغرقها الكشكشة ، فهدف من رعي الأرض. هذا سيجعل الغطاء يبدو مقصودًا. جمال هذا الاختراق هو أنه يمكنك بسهولة إنشاء أغطية زلة بديلة للتغيير خلال الفصول. تأكد من اتخاذ قرار بشأن أفضل مواد للعثمانية اعتمادًا على الجمالية المطلوبة. لإضافة لمسة إضافية من الأسلوب المتطور ، حاول خياطة زخرفة زخرفية حول الجزء العلوي من العثماني لإنشاء إطار. يمكنك أيضًا إضافة حواف مرصعة أو مربحة حول اللحامات لإلقاء نظرة غير محترفة.
بالنسبة لأولئك الذين يخافون من أي نوع من مشاريع الخياطة ، هناك بعض الخيارات الجاهزة التي يجب مراعاتها. يأتي الغطاء العثماني المربع السهل الممتد بأكثر من 25 لونًا وسبعة أحجام متميزة. بالإضافة إلى ذلك ، ستضمن المادة الممتدة الملاءمة المثالية دون الحاجة إلى إعادة إعادة الهوائية على الإطلاق. خيار آخر هو تغطيته بنسيج الكتان المغسول. نظرًا لأن هذا النسيج العضوي له مظهر ريفي بالفعل ، يمكنك ببساطة قطع القاع واحتضان المظهر الخشن. إلى جانب تغطية النسيج نفسه ، هناك طرق أخرى يمكنك من خلالها منح العثمانيون تحولًا سهلاً. للحصول على ترقية مؤقتة ، قم بتعيين علبة على القمة مع العديد من الكتب والملحقات الأنيقة مثل النباتات المنزلية أو الشموع. سيجعل ذلك يبدو وكأنه طاولة القهوة أكثر من البراز البسيط.