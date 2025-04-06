قم بتحديث أي عثماني قديم مع DIY Slipcover

إذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك تحتاج إلى ترقية أنيقة ، ففكر في تجديد العثماني. هذه القطعة من الأثاث لهجة يمكن أن تحول مساحة المعيشة الخاصة بك تماما. سواء كان العثماني الخاص بك أسوأ بالنسبة للارتداء أو لا يتطابق مع أسلوبك الحالي ، فلا تسرع في إبعاده. يمكنك تحديث أي عثماني قديم مع Slipcover DIY بسيط ، مما يمنحه مظهرًا جديدًا. هناك فرق بين إعادة التأهيل مقابل استعادة الأثاث ، وهذا الاختراق يقع في الفئة الأخيرة. ومع ذلك ، فهو أيضًا حل غير مؤكد ، مما يجعله DIY مثاليًا لمحاولة إذا كنت لا تزال تكتشف أسلوبك. يمكنك إنشاء الغطاء العثماني القابل للإزالة في بضع خطوات بسيطة.

ضع نسيجك المفضل على العثماني وقياسه في منتصف الطريق فوق القاع. بعد ذلك ، قم بتثبيت الحواف لإنشاء “ورقة مجهزة” حول الجزء العلوي. استخدم آلة الخياطة لصنع اللحامات. من أجل لمسة زخرفة ، يمكنك جمع شريط من القماش وخياطةه إلى القاع لإنشاء كشكش زخرفي. سيساعد هذا أيضًا في إخفاء أي عيوب إذا لم تكن طبقاتك مثالية. بالإضافة إلى ذلك ، عاد اتجاه الكشكش ويمكنك إحضار المظهر إلى منزلك دون المبالغة في ذلك.