قم بتحديث الحمامات مع اتجاه البلاط الشائع لجميع الأسباب الصحيحة

يعد استبدال بلاط حائط الحمام الخاص بك مشروع DIY ممتعًا (وسهلًا إلى حد ما) يمكن أن يجعل مساحتك تشعر بالعلامة التجارية الجديدة دون الحاجة إلى التجديد بالكامل أو العبث بالسباكة والأنابيب. بعد كل شيء ، يكلف متوسط ​​إعادة تشكيل الحمام مالك منزل بين حوالي 6000 دولار و 17000 دولار. التمسك بالتحولات الجمالية هو وسيلة رائعة لتوفير المال. إذا كنت تبحث عن أفكار مثيرة ومثيرة للبلاط الحمام ، فقد تمزقت بين الكثير من الاتجاهات في صناعة البلاط ، من الألوان الزاهية إلى الأشكال المعقدة. إحدى الطرق الرائعة لتعزيز حمامك هي الذهاب مع ارتفاع اتجاه البلاط المرفق 2025.

فكرة البلاط المحكم واسع للغاية ويمكن أن تشمل الكثير من الأنماط والأشكال والمواد والقطع المختلفة. يمكن أن يكون البلاط المحكم ثلاثية الأبعاد وأنماط الميزات مثل الأمواج أو السداسي التي تخرج وتوفر تجربة عن طريق اللمس. ومن الأمثلة على ذلك ألواح Art3D Wave أو البلاط الأقل تلميعًا ولديها أسطح طبيعية أكثر صعبة. يمكن أن تشير البلاط المحكم أيضًا إلى البلاط مع التشطيب المعقد على الحواف ، مثل بلاطات الجدار الخزفي المبللة من البلاط ، والتي لا تزال سلسة لللمس ولكنها تخرج من الجدار بطريقة ديناميكية. يشتمل المصطلح أيضًا على بلاط مع أنماط معقدة عليها مثل بلاط الفسيفساء الرخامي في Lovdeco Carrara.