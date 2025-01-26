قم بتحديث الحمامات مع اتجاه البلاط الشائع لجميع الأسباب الصحيحة

يعد استبدال بلاط حائط الحمام الخاص بك مشروع DIY ممتعًا (وسهلًا إلى حد ما) يمكن أن يجعل مساحتك تشعر بالعلامة التجارية الجديدة دون الحاجة إلى التجديد بالكامل أو العبث بالسباكة والأنابيب. بعد كل شيء ، يكلف متوسط إعادة تشكيل الحمام مالك منزل بين حوالي 6000 دولار و 17000 دولار. التمسك بالتحولات الجمالية هو وسيلة رائعة لتوفير المال. إذا كنت تبحث عن أفكار مثيرة ومثيرة للبلاط الحمام ، فقد تمزقت بين الكثير من الاتجاهات في صناعة البلاط ، من الألوان الزاهية إلى الأشكال المعقدة. إحدى الطرق الرائعة لتعزيز حمامك هي الذهاب مع ارتفاع اتجاه البلاط المرفق 2025.
فكرة البلاط المحكم واسع للغاية ويمكن أن تشمل الكثير من الأنماط والأشكال والمواد والقطع المختلفة. يمكن أن يكون البلاط المحكم ثلاثية الأبعاد وأنماط الميزات مثل الأمواج أو السداسي التي تخرج وتوفر تجربة عن طريق اللمس. ومن الأمثلة على ذلك ألواح Art3D Wave أو البلاط الأقل تلميعًا ولديها أسطح طبيعية أكثر صعبة. يمكن أن تشير البلاط المحكم أيضًا إلى البلاط مع التشطيب المعقد على الحواف ، مثل بلاطات الجدار الخزفي المبللة من البلاط ، والتي لا تزال سلسة لللمس ولكنها تخرج من الجدار بطريقة ديناميكية. يشتمل المصطلح أيضًا على بلاط مع أنماط معقدة عليها مثل بلاط الفسيفساء الرخامي في Lovdeco Carrara.
خلط القوام والألوان
تتمثل إحدى المزايا العديدة للميل في اتجاه البلاط المحكم في أنه يمكنك بسهولة إضافتها إلى أي مساحة للحمام. على سبيل المثال ، إذا كان حمامك أبيضًا وترغب في الاحتفاظ به على هذا النحو ، فأنت لا تحتاج إلى لون ساطع لإضافة أجواء ممتعة ومثيرة للاهتمام تعزز الغرفة. يمكنك بدلاً من ذلك اختيار البلاط الأبيض الديناميكي أو البلاط الأبيض الرخامي وتجنب الابتعاد من لوحة الألوان النظيفة والطازجة. يمكنك بعد ذلك خلط القوام والقطع-التفكير في البلاط السداسي للبلاط باكسبلاش وبلاط متموج ثلاثي الأبعاد للاستحمام-كل ذلك أثناء التمسك بالموضوع الأبيض.
من ناحية أخرى ، فإن شعبية البلاط المحكم تفسح المجال للمتعة وغير التقليدية التي يمكن أن تشمل خلط الألوان. يمكن أن يعني اختيار البلاط المناسب لمساحتك أيضًا إيجاد ألوان تكميلية لما لديك بالفعل أو يجمع بين ألوان متعددة من نفس اللون. يمكنك إنجاز هذا مع أي مزيج من الألوان فقط. فكر في استخدام عناصر أخرى (مثل ستائر الدش ومناشف الحمام) لربط الغرفة معًا. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام البلاط الخضراء الحكيم في الحمام والبلاط الأصفر الخردل حول منطقة الحوض الخاصة بك ، ثم شراء ستارة دش الأزهار Ambesonne لجعل خليط اللون أكثر منطقية في الفضاء.