قم بتحويل لوح خشبي بسيط إلى صينية كونترتوب أنيقة مع مقابض أبواب مُقتصدة

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وكما يقول المثل، فإن الطريق إلى المرآب الفوضوي مرصوف بالنوايا الحسنة – أو شيء من هذا القبيل. سواء كنت قد قمت بالفعل ببناء منزل شجرة، أو أنهيت قطعة أثاث، أو عززت سقف منزلك، فمن المحتمل أن يكون لديك قطع خشبية متبقية في المرآب الخاص بك. قد يبقون هناك لأشهر أو سنوات ما لم تتخذ إجراءً! إذا كنت حريصًا على تحرير مساحة على طاولة العمل الخاصة بك، أو مكافحة فوضى سطح العمل، أو تمهيد الطريق لفكرة طاولة ممتعة في أي مناسبة، فأنت محظوظ. هناك حامل خشبي جميل يمكنك صنعه بنفسك، وستحتاج فقط إلى لوح من الخشب وأربعة مقابض أبواب صغيرة للقيام بهذا العمل الفذ.
ما يقرب من أي حجم اللوحة سوف تفعل! فكر في تقطيعها إلى الشكل الذي تريده. ستكون البراغي والمثقاب مفيدًا في تجميع الدرج، على الرغم من أنه يمكن أيضًا استخدام غراء قوي إما لبناء الدرج أو لتوفير المزيد من الأمان. إذا كنت تواجه مشكلة في البحث عن مقابض أبواب الخزانات في متجر التوفير، فتحقق من ساحة إنقاذ المبنى المحلي أو متاجر إعادة بيع الأثاث أو متاجر التحف. لدى أمازون أيضًا خيارات بأسعار معقولة، مثل مقابض الخزانات الخشبية غير المكتملة المكونة من 20 قطعة من Cangder. ستكون المقابض الخشبية أسهل في الحفر والتثبيت في الجزء السفلي من مشروعك، لكن المقابض المعدنية أو السيراميكية يمكن أن تكون مناسبة أيضًا. قبل إحضارها إلى المنزل، تأكد من أن المقابض الأربعة بنفس الحجم، لأنك تريد أن تظل الصينية ثابتة دون اهتزاز.
تحول المقابض لوحة بسيطة إلى صينية ذات قدمين
لبدء مشروع DIY هذا، قم بإعداد لوحك الخشبي عن طريق صنفرة جميع الجوانب حتى تشعر بالرضا. إذا كنت تفضل مظهرًا ريفيًا أكثر، ففكر في ترك اللوحة ذات ملمس خشن أو اختيار خيار الحافة الحية أو الوصول إلى لوح خشب الأرز المحفور بشكل خشن. لتحضير كل مقبض من مقابض باب الخزانة، قم بحفر ثقب تجريبي يصل إلى كامل الطريق من الأمام. باستخدام براغي طويلة بما يكفي للمرور عبر الفتحة وداخل اللوحة، قم بتثبيت كل من المقابض الأربعة في الزوايا الأربع على الجانب السفلي من اللوحة. كن حذرًا حتى لا تخترق البراغي الجانب الآخر. يمكنك استخدام الغراء الفائق لتثبيت إضافي أو كبديل للبراغي.
بمجرد الانتهاء من البناء الأساسي، قم بتخصيص هذه الصينية لتكمل مطبخك! على سبيل المثال، يمكنك طلاء تفاصيل زهرية صغيرة أو استنسلها أو استخدام مكواة لحام لتلميع اسم عائلة مخصص، ثم وضع طبقة شفافة شبه لامعة للحصول على مظهر مصقول وطبيعي. بدلًا من ذلك، قم بطلاء الصينية بلون ثابت أو استخدم طلاء الطباشير للحصول على مظهر كلاسيكي. تم تصميم هذا DIY فقط ليكون ديكورًا، ولكن إذا كنت تخطط لتقديم الأطعمة على الدرج، فتأكد من استخدام الدهانات أو التشطيبات أو المواد المانعة للتسرب الآمنة للطعام فقط.
بالإضافة إلى فوضى سطح الطاولة، فإن هذه الصينية ممتازة لخلق طاولة مرتفعة للعطلات. قم بعرض مزهريات الزهور والشموع النذرية على المنصة، أو استخدمها كركيزة لحمل الأطباق الكبيرة أثناء الوجبات العائلية. مع ذلك، لا تضع أطباقًا ساخنة فوق الصينية إلا إذا تركت الخشب مكشوفًا، لأن الحرارة المباشرة يمكن أن تغير لون أو تشوه العديد من المواد المانعة للتسرب أو تتسبب في تلطيخ أواني الطهي.