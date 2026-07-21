قم بتحويل لوح خشبي بسيط إلى صينية كونترتوب أنيقة مع مقابض أبواب مُقتصدة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

وكما يقول المثل، فإن الطريق إلى المرآب الفوضوي مرصوف بالنوايا الحسنة – أو شيء من هذا القبيل. سواء كنت قد قمت بالفعل ببناء منزل شجرة، أو أنهيت قطعة أثاث، أو عززت سقف منزلك، فمن المحتمل أن يكون لديك قطع خشبية متبقية في المرآب الخاص بك. قد يبقون هناك لأشهر أو سنوات ما لم تتخذ إجراءً! إذا كنت حريصًا على تحرير مساحة على طاولة العمل الخاصة بك، أو مكافحة فوضى سطح العمل، أو تمهيد الطريق لفكرة طاولة ممتعة في أي مناسبة، فأنت محظوظ. هناك حامل خشبي جميل يمكنك صنعه بنفسك، وستحتاج فقط إلى لوح من الخشب وأربعة مقابض أبواب صغيرة للقيام بهذا العمل الفذ.

ما يقرب من أي حجم اللوحة سوف تفعل! فكر في تقطيعها إلى الشكل الذي تريده. ستكون البراغي والمثقاب مفيدًا في تجميع الدرج، على الرغم من أنه يمكن أيضًا استخدام غراء قوي إما لبناء الدرج أو لتوفير المزيد من الأمان. إذا كنت تواجه مشكلة في البحث عن مقابض أبواب الخزانات في متجر التوفير، فتحقق من ساحة إنقاذ المبنى المحلي أو متاجر إعادة بيع الأثاث أو متاجر التحف. لدى أمازون أيضًا خيارات بأسعار معقولة، مثل مقابض الخزانات الخشبية غير المكتملة المكونة من 20 قطعة من Cangder. ستكون المقابض الخشبية أسهل في الحفر والتثبيت في الجزء السفلي من مشروعك، لكن المقابض المعدنية أو السيراميكية يمكن أن تكون مناسبة أيضًا. قبل إحضارها إلى المنزل، تأكد من أن المقابض الأربعة بنفس الحجم، لأنك تريد أن تظل الصينية ثابتة دون اهتزاز.