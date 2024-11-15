قم بتخزين وتنظيم الحلي بشكل مريح باستخدام خدعة فلتر القهوة

إنهم يصنعون أول فنجان قهوة في الصباح. هذا مريح جدًا. ولكن الأمر كذلك: من بين الاستخدامات الإبداعية لمرشحات القهوة في جميع أنحاء المنزل تخزين وتنظيم الحلي، وهو دائمًا الجزء المخيف من تحطيم شجرة عيد الميلاد. سيفيدك هذا الاختراق على عدة مستويات. أولا، أنها غير مكلفة. يمكنك شراء حزمة مكونة من 200 قطعة من مرشحات القهوة Amazon Basics Basket بحوالي 2 دولار في Amazon، و100 عدد من مرشحات القهوة سلة Fresh Cup Drip Coffee مقابل 1.25 دولار في Dollar Tree إذا كنت تحتاج فقط إلى نصف عدد المرشحات. مكافأة إضافية؟ يمكنك إعادة استخدام المرشحات سنة بعد سنة. وسوف تستوعب خدعة التخزين أي حجم أو شكل للصندوق. ستسمح لك الأحواض العميقة بتكديس الحلي، كل منها داخل الفلتر الخاص بها.

سوف تحمي مرشحات القهوة الحلي الأكثر حساسية، والتي غالبًا ما تكون زجاجية. أنها وسادة الحلي من بعضها البعض، وحمايتها من الأضرار غير الضرورية. تُستخدم الزخارف داخل صندوق بلاستيكي شفاف، وستخرج من أعلى المرشحات، مما يسمح لك برؤية ما بداخل كل منها. إنها طريقة ذكية أخرى لاستخدام صناديق التخزين لتنظيم منزلك.